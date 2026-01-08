ETV Bharat / state

डीग–भरतपुर में शीतलहर के चलते स्कूलों में 9-10 जनवरी का अवकाश, 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं रहेंगी जारी

कोहरे में स्कूल जाती छात्राएं ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर/डीग: कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डीग एवं भरतपुर जिलों में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है. मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट तथा शीतलहर की तीव्रता बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 9 व 10 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है. भरतपुर जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा गया था. इस पर विचार करते हुए जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भरतपुर कमर चौधरी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के लिए 9 से 10 जनवरी तक दो दिवस का अवकाश घोषित किया है. पढ़ें: शीतलहर और सर्दी : अब प्राइमरी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का रहेगा 8 से 10 जनवरी तक अवकाश