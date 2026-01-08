डीग–भरतपुर में शीतलहर के चलते स्कूलों में 9-10 जनवरी का अवकाश, 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं रहेंगी जारी
शीतलहर के चलते कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश रखा गया है. हालांकि स्टाफ को स्कूल में उपस्थित रहना होगा.
Published : January 8, 2026 at 10:12 PM IST
भरतपुर/डीग: कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डीग एवं भरतपुर जिलों में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है. मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट तथा शीतलहर की तीव्रता बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 9 व 10 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है.
भरतपुर जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा गया था. इस पर विचार करते हुए जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भरतपुर कमर चौधरी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के लिए 9 से 10 जनवरी तक दो दिवस का अवकाश घोषित किया है.
जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू रहेगा. अवकाश अवधि के दौरान विद्यालयों का समस्त शिक्षकीय एवं गैर-शिक्षकीय स्टाफ पूर्ववत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगा. वहीं कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित होंगी, ताकि बोर्ड एवं परीक्षा से जुड़ी तैयारियों पर कोई असर न पड़े.
इसी तरह डीग जिले में भी शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए जिला कलेक्टर उत्सव कौशल द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 9 एवं 10 जनवरी को विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है. दोनों जिलों में जारी आदेशों के तहत सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवकाश अवधि के दौरान यदि किसी विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के नामांकित विद्यार्थी उपस्थित पाए जाते हैं, तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानोंटी के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.