ETV Bharat / state

क्या इस बार समय से पहले आ जाएंगी गर्मियां, पहाड़ों पर भी सामान्य से ऊपर चल रहा अधिकतम तापमान

शिमला: जनवरी माह के अंत में बर्फबारी और बारिश के बाद हिमाचल में न्यूनतम तापमान गिरा था. फरवरी माह की शुरुआत में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम चल रहा था. फरवरी माह में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है. कुछ दिनों से तेज धूप देखने को मिल रही है. धूप खिलने के कारण कई शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान आश्चर्यजनक तरीके से सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है.

पिछले 24 घंटों के आंकड़ों ने मौसम वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. सामान्य तौर पर फरवरी की शुरुआत में जो ठंड महसूस की जाती थी, वो इस बार नदारद दिखी. धूप के कड़े तेवर की वजह से प्रदेश के अधिकतर शहरों का तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है. इसे लेकर मौसम वैज्ञानिक और पर्यावरण विद हैरान हैं.

प्रमुख शहरों के तापमान का विस्तृत विश्लेषण

हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में गर्मी का असर उम्मीद से कहीं ज़्यादा रहा. कल्पा में अधिकतम तापमान 11.6°C रिकॉर्ड किया गया, जबकि सामान्य तापमान का आंकड़ा 5.6°C है. कांगड़ा के मैदानी इलाकों की तरह यहां भी गर्मी महसूस की गई, जहां तापमान 22.7°C रहा, जो सामान्य औसत से 4.5°C अधिक है. सुंदरनगर का अधिकतम तापमान 23.2°C डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य तापमान की तुलना में 4.4°C डिग्री सेल्सियस अधिक है. कुल्लू घाटी में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1°C डिग्री अधिक रहा, यहां पारा 21.4°C दर्ज हुआ. पहाड़ों की रानी शिमला में तापमान 15.2°C रहा, जो औसत से 2.6°C डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी को दर्शाता है. पर्यटन नगरी मनाली में भी तापमान 12.2°C डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. ये बढ़ता पारा इस बात का संकेत है कि यदि जल्द ही बारिश या बर्फबारी नहीं हुई, तो पहाड़ों पर जल संकट गहरा सकता है और गर्मियां समय से पहले दस्तक दे सकती हैं. मैदानों ही नहीं पहाड़ों पर भी लोग गर्मी अनुभव कर रहे हैं. बढ़ता हुआ तापमान ग्लोबल वॉर्मिंग का भी संकेत हैं.

चिलिंग आवर्स जरूरी