बीकानेर अनाज मंडी में शुरू हुई मूंगफली की आवक, किसान बोले MSP खरीद को लेकर सरकार करे ठोस काम
बीकानेर मंडी में मूंगफली की बंपर आवक से दाम एमएसपी से नीचे हैं. किसानों ने पारदर्शी पंजीकरण, पर्याप्त टोकन और प्रक्रिया सुधार की मांग की.
Published : October 27, 2025 at 3:40 PM IST
बीकानेर: प्रदेश में सरकारी समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद को लेकर पंजीकरण और टोकन जारी करने की प्रक्रिया के बीच बीकानेर की अनाज मंडी में मूंगफली की बंपर आवक शुरू हो गई है. किसान सरकारी खरीद के लिए टोकन जारी होने की प्रक्रिया के धीमी गति की बात कह रहे हैं. इधर, मूंगफली की बंपर आवक के कारण समर्थन मूल्य से नीचे मंडी में बोली लग रही है. किसानों और व्यापारियों का कहना है कि सरकार को एमएसपी पर खरीद के लिए प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज करना होगा, नहीं तो इसका किसानों को लाभ नहीं मिल सकेगा.
व्यापारी जगदीश पेड़ीवाल का कहना है कि इस समय मूंगफली का तेल जिस भाव में बिक रहा है, वह दूसरे तेलों की तुलना में कम है. सरकार की निर्यात नीति सही नहीं है और बाहर से तेल आयात होने के चलते यह स्थिति बनी हुई है. MSP पर खरीद को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी नीतियों में सुधार करना चाहिए, वर्ना इससे किसानों को फायदा नहीं हो रहा है.
उधर, किसानों का कहना है कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए बनाए गए केंद्रों पर पूरी निगरानी रखनी होगी. साथ ही खरीद के लिए पंजीकरण में पूरे टोकन जारी नहीं हुए हैं. इस काम के लिए जहां अब तक हजारों टोकन जारी होने चाहिए थे, वहां महज कुछ ही टोकन जारी हुए हैं. ऐसे में किसान को मजबूरी में मंडी में अपना माल बेचना पड़ रहा है.
भावांतर का भुगतान करे सरकार: एक अन्य किसान का कहना था कि सरकार समर्थन मूल्य पर निश्चित 40 क्विंटल खरीद करती है, उसके बजाय गिरदावरी करवानी चाहिए और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के बीच जो अंतर है, उसका भुगतान सीधे किसान के खाते में कर देना चाहिए. इससे किसान को लाभ होगा और सरकार को भी फायदा होगा, क्योंकि न तो खरीद के बाद सरकार को बोरों की व्यवस्था करनी होगी, न ही पूरी खरीद प्रक्रिया से गुजरना होगा और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हो जाएगी. बीकानेर अनाज मंडी मूंगफली की एक विशिष्ट श्रेणी की मंडी है. दीपावली के बाद अब मूंगफली की आवक शुरू हो गई है, जो शुरुआती दौर में 80 हजार बोरी प्रतिदिन आ रही है. आने वाले समय में इसकी आवक दो लाख बोरी प्रतिदिन होने की संभावना है.