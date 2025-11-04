ETV Bharat / state

झारखंड में पड़ने लगी ठंड, नवंबर माह में ही सताने लगी सर्दी!

उत्तर पश्चिमी हवाओं की सक्रियता के कारण झारखंड में सर्दी बढ़ रही है.

Due to activation of north westerly winds increasing cold in Jharkhand
झारखंड का मौसम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 4, 2025 at 6:05 PM IST

रांचीः अभी नवंबर का महीना शुरु ही हुआ है कि ठंड ने दस्तक दे दी है. रांची समेत ज्यादातर जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

पिछले 24 घंटों में खूंटी का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. रांची का पारा 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है. मौसम केंद्र रांची के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी हवाओं की सक्रियता की वजह से तापमान में कमी देखी जा रही है. अगले कुछ दिनों तक सुबह के वक्त कोहरा या धुंध से भी सामना होगा.

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

मौसम केंद्र के मुताबिक अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा. अगले 24 घंटे तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. हालांकि अगले दो दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्यिसय की बढ़ोतरी हो सकती है. उसके बाद के अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट रिकॉर्ड होने की संभावना है.

सर्दी को लेकर मौसम केंद्र द्वारा जारी तस्वीर (ETV Bharat)

प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान

मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे में खूंटी में सबसे कम 13.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है. खूंटी के साथ साथ लोहरदगा में भी न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा है. रांची का एयरपोर्ट क्षेत्र दूसरे नंबर पर रहा है, जहां 14.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है. डालटनगंज में 15.1 डिग्री सेल्सियस, पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में भी 15.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है. हजारीबाग में 16 डिग्री, कोडरमा में 16.5, बोकारो में 16.5 और सरायकेला में 17.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है.

कब हो रहा है ठंड का एहसास

अहले सुबह और शाम को सूरज ढलने के बाद ठंड महसूस होने लगी है. घरों में एसी और पंखे चलने बंद हो गये हैं. गर्म कपड़ों की तलब महसूस होने लगी है. ज्यादातर घरों में कंबल और रजाईयां निकल गयी हैं. ज्यादा ड्राइनेस होने की वजह से स्किन में खिंचाव बता रही है कि सर्दी आ चुकी है.

खास बात है कि दिन के वक्त भी सर्दी महसूस हो रही है. इसकी वजह ये है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का गैप कम हो गया है. पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान लातेहार में 23.5 डिग्री, लोहरदगा में 26.3 डिग्री, रांची में 26.4 डिग्री, बोकारो में 27.1 डिग्री, खूंटी में 27.7 डिग्री और हजारीबाग में 28.1 डिग्री सेल्सियस रहा है.

