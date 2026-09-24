ETV Bharat / state

गढ़वा में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, खाट पर टांगकर मरीज को एंबुलेंस तक पहुंचाया

गढ़वा में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल तस्वीर, बीमार महिला को डोली-खटोली के सहारे एंबुलेंस तक पहुंचाया.

ABSENCE OF PAVED ROAD
मरीज को खाट पर ले जाते ग्रामीण (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2026 at 8:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गढ़वाः झारखंड के गढ़वा में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है. सड़क नहीं होने के कारण बीमार महिला को डोली-खटोली के सहारे करीब एक किलोमीटर तक उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ा. इसके बाद वाहन मिला और महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

ढेकुलिया टोला तक वाहन पहुंचने में होती है परेशानी

मामला भवनाथपुर प्रखंड क्षेत्र के मकरी पंचायत अंतर्गत ढेकुलिया टोला का है. ढेकुलिया टोला में करीब 600 की आबादी रहती है, लेकिन ग्रामीण वर्षों से बदहाल सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं. टोला निवासी इकबाल मियां की 64वर्षीय पत्नी धनपतिया बीबी की अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजन उन्हें इलाज के लिए गढ़वा ले जाना चाहते थे, लेकिन सड़क की स्थिति ऐसी है कि एंबुलेंस या कोई अन्य वाहन टोला तक नहीं पहुंच सका. मजबूर होकर परिजनों ने महिला को डोली-खटोली पर लिटाया और करीब एक किलोमीटर तक पैदल उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया. इसके बाद वाहन से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

सिविल सर्जन का बयान (Etv Bharat)

मरीजों को समय पर अस्पताल ले जाना मुश्किल होता है

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के अभाव में उन्हें आए दिन परेशानी झेलनी पड़ती है. खासकर बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है. आपात स्थिति में एंबुलेंस के गांव तक नहीं पहुंच पाने के कारण मरीजों को समय पर अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो जाता है. ग्रामीणों के मुताबिक, ढेकुलिया टोला तक सड़क निर्माण की मांग कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई.

जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग

ग्रामीणों ने जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी मरीज को इस तरह डोली-खटोली के सहारे अस्पताल न ले जाना पड़े. वहीं, इस मामले में गढ़वा के सिविल सर्जन डॉ. जॉन एफ. कनेडी ने कहा कि जहां तक रास्ता उपलब्ध होता है, वहां तक एंबुलेंस पहुंचती है. अगर किसी जगह एंबुलेंस का जाना संभव नहीं है, तो वहां पहुंचना संभव नहीं होता.

इसे भी पढ़ेंः

बुलेट ट्रेन के दौर में 'स्ट्रेचर' पर सिस्टम! सांप काटने के बाद महिला को 3 किमी तक कंधे पर ढोकर ले गये

गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर तीन किलोमीटर लेकर चलना पड़ा, गांव तक सड़क नहीं

विकास को तरसते लोग, सड़क नहीं, पानी की किल्लत, गांव में नहीं करना चाहता कोई अपनी लड़की की शादी

TAGGED:

सिविल सर्जन डॉ जॉन एफ कनेडी
HEALTHCARE SYSTEM
स्वास्थ्य व्यवस्था
DIRT TRACK
ABSENCE OF PAVED ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.