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गढ़वा में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, खाट पर टांगकर मरीज को एंबुलेंस तक पहुंचाया

गढ़वाः झारखंड के गढ़वा में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है. सड़क नहीं होने के कारण बीमार महिला को डोली-खटोली के सहारे करीब एक किलोमीटर तक उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ा. इसके बाद वाहन मिला और महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

ढेकुलिया टोला तक वाहन पहुंचने में होती है परेशानी

मामला भवनाथपुर प्रखंड क्षेत्र के मकरी पंचायत अंतर्गत ढेकुलिया टोला का है. ढेकुलिया टोला में करीब 600 की आबादी रहती है, लेकिन ग्रामीण वर्षों से बदहाल सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं. टोला निवासी इकबाल मियां की 64वर्षीय पत्नी धनपतिया बीबी की अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजन उन्हें इलाज के लिए गढ़वा ले जाना चाहते थे, लेकिन सड़क की स्थिति ऐसी है कि एंबुलेंस या कोई अन्य वाहन टोला तक नहीं पहुंच सका. मजबूर होकर परिजनों ने महिला को डोली-खटोली पर लिटाया और करीब एक किलोमीटर तक पैदल उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया. इसके बाद वाहन से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

सिविल सर्जन का बयान (Etv Bharat)

मरीजों को समय पर अस्पताल ले जाना मुश्किल होता है

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के अभाव में उन्हें आए दिन परेशानी झेलनी पड़ती है. खासकर बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है. आपात स्थिति में एंबुलेंस के गांव तक नहीं पहुंच पाने के कारण मरीजों को समय पर अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो जाता है. ग्रामीणों के मुताबिक, ढेकुलिया टोला तक सड़क निर्माण की मांग कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई.