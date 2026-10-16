ETV Bharat / state

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से मौसम का यू-टर्न, जयपुर समेत 7 जिलों में बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट

जयपुर में छाये बादल और बारिश से भीगी सड़क ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है. मानसून की विदाई के बाद जहां प्रदेश में गर्मी का असर बना हुआ था, वहीं अब बारिश, ओलावृष्टि और ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत दी है. गुरुवार को बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग सहित प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे. बारिश और ठंडी हवाओं के चलते कई शहरों के अधिकतम तापमान में 5 से 8.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी जयपुर समेत सात जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया है.

जयपुर में सुबह और शाम बदला मौसम: राजधानी जयपुर में गुरुवार को मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिले. सुबह तेज धूप के कारण गर्मी का अहसास हुआ, लेकिन दिनभर आसमान में बादल छाए रहने से गर्मी का असर कम रहा. शाम को कई इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की से मध्यम बारिश हुई. बारिश के बाद चली ठंडी हवाओं ने मौसम खुशनुमा बना दिया. शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे भी राजधानी में अचानक मौसम बदला और शहर के कई इलाकों में करीब 20 मिनट तक बारिश हुई. इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गुलाबी ठंडक का अहसास हुआ.