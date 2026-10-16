राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से मौसम का यू-टर्न, जयपुर समेत 7 जिलों में बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट
पश्चिमी विक्षोभ से कई शहरों में 5 से 8.6 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.
Published : October 16, 2026 at 1:00 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है. मानसून की विदाई के बाद जहां प्रदेश में गर्मी का असर बना हुआ था, वहीं अब बारिश, ओलावृष्टि और ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत दी है. गुरुवार को बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग सहित प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई. कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे. बारिश और ठंडी हवाओं के चलते कई शहरों के अधिकतम तापमान में 5 से 8.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी जयपुर समेत सात जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया है.
जयपुर में सुबह और शाम बदला मौसम: राजधानी जयपुर में गुरुवार को मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिले. सुबह तेज धूप के कारण गर्मी का अहसास हुआ, लेकिन दिनभर आसमान में बादल छाए रहने से गर्मी का असर कम रहा. शाम को कई इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की से मध्यम बारिश हुई. बारिश के बाद चली ठंडी हवाओं ने मौसम खुशनुमा बना दिया. शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे भी राजधानी में अचानक मौसम बदला और शहर के कई इलाकों में करीब 20 मिनट तक बारिश हुई. इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गुलाबी ठंडक का अहसास हुआ.
https://t.co/huAmgXfKcY— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) October 16, 2026
जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, गुरुवार को जयपुर का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शाम 7 बजे तक तापमान करीब 5 डिग्री गिरकर 29.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. हालांकि, रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई. बुधवार रात के मुकाबले न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री बढ़कर 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा.
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श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में 55 MM बारिश: पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला. पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 10 जिलों में बारिश दर्ज की गई. श्रीगंगानगर जिले के गजसिंहपुर में सर्वाधिक 55 मिलीमीटर बारिश हुई. सूरतगढ़ में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचने की सूचना है. भरतपुर जिले में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई. जुरहरा में 45 MM, पहाड़ी में 28 MM, कामां में 26 MM और कुम्हेर में 22 MM बारिश दर्ज की गई. सीकर जिले के पाटन क्षेत्र में 10 MM और अलवर जिले के तिजारा में 5 MM बारिश हुई. फलोदी में 2.4 MM और श्रीगंगानगर में 11.9 MM बारिश भी दर्ज की गई. इसके अलावा जयपुर, सीकर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, चूरू, टोंक और उदयपुर सहित कई इलाकों में बारिश हुई. जयपुर ग्रामीण के माधोराजपुरा, फागी, बगरू और बड़के बालाजी क्षेत्र में भी हल्की बारिश हुई. जोबनेर में ओलावृष्टि की सूचना मिली. कोटा के खातौली और मांडना तथा सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी क्षेत्र में भी बारिश दर्ज की गई.
शेखावाटी में 8.6 डिग्री तक गिरा पारा: बारिश और ठंडी हवाओं का असर प्रदेश के तापमान पर भी पड़ा है. शेखावाटी क्षेत्र में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई. पिलानी में अधिकतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. कई अन्य शहरों में भी अधिकतम तापमान 5 डिग्री या उससे अधिक नीचे आया. जयपुर में शाम की बारिश के बाद पारा करीब 5 डिग्री लुढ़क गया. हनुमानगढ़ में गुरुवार को दिन अपेक्षाकृत ठंडा रहा, जबकि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी का असर बना रहा. बाड़मेर में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस तरह प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में एक ओर बारिश और ठंडक का असर है, तो दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में अब भी गर्मी बनी हुई है.
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आज इन 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट: मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते प्रदेश के सात जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार जयपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर में यलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, शुक्रवार को जयपुर, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र में हल्की बारिश हो सकती है. आगामी दिनों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. ऐसे में मौसम में होने वाले बदलाव पर विभाग की नजर बनी हुई है.
बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी: मौसम में बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है. सूरतगढ़ क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचने की सूचना है. अलवर में मंडियों में रखा बाजरा, कपास और अन्य अनाज बारिश से भीग गया. खुले में रखी कृषि उपज पर बारिश का असर पड़ने से किसानों और व्यापारियों को नुकसान की आशंका है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियों ने प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल दिया है. मौसम विभाग के अलर्ट के बीच अगले कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, हालांकि बारिश और ओलावृष्टि से कृषि उपज को होने वाले नुकसान पर भी नजर रहेगी.
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