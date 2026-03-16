LPG Shortage : गैस किल्लत से टिफिन सेंटर और पीजी मैस पर आफत, छात्रों के खाने पर भी मंडराया खतरा
राजधानी में करीब 800 कोचिंग और लगभग 2000 पीजी में रहने वाले करीब डेढ़ लाख छात्र टिफिन सेंटर और पीजी मैस पर निर्भर हैं.
Published : March 16, 2026 at 7:37 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर की कोचिंग एरिया में गैस सिलेंडर की किल्लत अब टिफिन सेंटर और पीजी मैस संचालकों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है. शहर में संचालित करीब 800 कोचिंग सेंटर और लगभग 2000 पीजी में रहने वाले करीब डेढ़ लाख छात्र अपने रोजाना के भोजन के लिए टिफिन सेंटर और पीजी मैस पर निर्भर हैं, लेकिन बाजार में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी के चलते इनकी रसोई पर संकट गहराने लगा है.
दो दिन चलने वाला सिलेंडर चार दिन चलाने की जुगत : सोशल मीडिया पर गैस की कमी की खबरें सामने आने के बाद से टिफिन और मैस संचालकों में चिंता बढ़ गई. कई संचालकों का कहना था, गैस सप्लायर पर्याप्त सिलेंडर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं. इससे भोजन बनाना मुश्किल होता जा रहा है. टिफिन सेंटर संचालक मोनेन्द्र शर्मा बताते हैं, कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर गैस की कमी की खबरें देखी थीं. तब उनके पास सिलेंडर का थोड़ा स्टॉक था. इसलिए छात्रों तक नियमित टिफिन पहुंचाना संभव हो पाया.
उन्होंने बताया कि जब एलपीजी सप्लायर से अतिरिक्त सिलेंडर की मांग की तो उन्होंने भी असमर्थता जता दी. जरूरत की तुलना में मुश्किल से एक-दो सिलेंडर ही उपलब्ध कराए गए. स्थिति ऐसी हो गई कि अब रसोई में काम करने वाले कुक और हेल्पर को विशेष निर्देश दिए हैं कि फ्लेम कम रखकर गैस का इस्तेमाल करें, ताकि जो सिलेंडर पहले डेढ़ से दो दिन चलता था, उसे तीन से चार दिन तक चलाया जा सके. मोनेन्द्र ने कहा कि ये बात तय है कि अभी गैस सिलेंडर की मारामारी चल रही है. सप्लायर का कहना है कि कुछ दिनों में व्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन ये काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय हालात पर भी निर्भर करेगा.
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राजधानी के लिहाज से यह भी जानें
- 800 के करीब कोचिंग सेंटर जयपुर में
- 2000 लगभग पीजी और मैस है राजधानी में
- 1.50 लाख छात्र भोजन के लिए टिफिन पर निर्भर
- बाजार में कमर्शियल सिलेंडर की कमी
- लकड़ी, इंडक्शन और सिगड़ी जैसे विकल्प भी सीमित
लकड़ी और इंडक्शन भी नहीं बने समाधान : गैस की कमी से निपटने के लिए टिफिन सेंटर संचालकों ने कई वैकल्पिक उपाय आजमाए. कहीं लकड़ी का चूल्हा लगाया तो कहीं इंडक्शन कुकटॉप का इस्तेमाल शुरू किया गया. बड़े पैमाने पर भोजन बनाने के लिए ये दोनों विकल्प सफल साबित नहीं हुए. लकड़ी के चूल्हे में समय ज्यादा लगता है, जबकि इंडक्शन पर बड़े बर्तनों में खाना बनाना मुश्किल होता है.
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कमर्शियल सिलेंडर गायब, सिगड़ी का सहारा : रेस्टोरेंट और पीजी मैस संचालक शक्ति सिंह राठौड़ ने बताया कि बाजार में कमर्शियल गैस सिलेंडर लगभग गायब हो चुके हैं. ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर मैस और रेस्टोरेंट कैसे चलाएं? मजबूरी में सिगड़ी का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन अब कोयला भी महंगा हो गया है. सिगड़ी पर खाना बनाने से मेहनत भी कई गुना बढ़ गई. पहले जहां दो लोग रसोई संभाल लेते थे, अब यह काम तीन से चार गुना बढ़ गया. इस वजह से स्टाफ पर दबाव बढ़ गया और एक कर्मचारी तो काम छोड़कर ही चला गया.
छात्रों की थाली पर असर का अंदेशा: राजधानी जयपुर देश की प्रमुख कोचिंग हब में से एक है, जहां विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़ी संख्या में छात्र आते हैं. इन छात्रों का अधिकांश भोजन टिफिन सेंटर और पीजी मैस से आता है. ऐसे में यदि गैस की किल्लत लंबे समय तक जारी रही तो इसका सीधा असर छात्रों की भोजन व्यवस्था पर पड़ सकता है.
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