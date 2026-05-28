इतिहास से अनजान अजमेर किला: मुगलिया सल्तनत से लेकर ब्रितानी हुकूमत तक लेकिन चौहान वंश की नहीं जानकारी
किले के संग्रहालय में अजमेर के इतिहास की जानकारी का अभाव है. लिहाजा सैलानियों को लुभा नहीं पा रहा.
Published : May 28, 2026 at 7:40 PM IST
अजमेर: शहर के बीच स्थित किले ने मुगलिया शानो शौकत देखी तो मेवाड़ जीतने की हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति बनने का भी गवाह रहा. अग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति देने का करार हो या अग्रेजों की ओर छावनी बनना, इनका गवाह रहा है यह किला. ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली तो राजपूताना में सबसे पहले जश्न यहां मनाया गया. किले की इमारत में अब संचालित म्यूजियम देखने पर्यटक आते हैं, लेकिन अजमेर से जुड़े इतिहास की जानकारी नहीं मिल पाती. कम प्रसिद्धि के कारण किला सैलानियों की नजर में उतना नहीं आ पाता. ईटीवी भारत आपको ऐसी इमारत का इतिहास बता रहा है, जो मुगलकाल से लेकर ब्रिटिश हुकूमत में देश में हुए कई उतार चढ़ाव की गवाह रही.
चौहान वंश की जानकारी नहीं: अजमेर के संस्थापक राजा अजयराज पाल चौहान से पहले इसका शहर का नाम अजयमेरु था, जो अजयराज के नाम से ही पड़ा था. चौहान वंश में कई प्रतापी राजा हुए. उनके शौर्यपूर्ण इतिहास की जानकारी देने वाला अजमेर में कुछ नहीं है. बेशक यहां संग्रहालय है, लेकिन इसमें नई पीढ़ी को अजमेर के इतिहास से रूबरू कराने की प्रामाणिक सामग्री नहीं है. केवल 1700 ईस्वी की पेंटिंग और सम्राट पृथ्वीराज चौहान और कविराज चंद्रवरदायी का मैनेक्विन हैं. इससे पता चलता है कि अजमेर चौहान वंश की बसाई नगरी है.
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पहले नाम था अकबर किला: इसे पहले अकबर किला कहते थे. बाद में नाम अजमेर किला किया गया. ब्रिटिश काल में 1908 में नागौर के पत्थरों से निर्मित इमारत को म्यूजियम बनाया गया. 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे इस इमारत ने देश आजाद होते देखा. इमारत के बाहर लोग आजादी का जश्न मना रहे थे. पहली बार यहां तिरंगा लहराया गया. आजादी के बाद इसे राजकीय संग्रहालय बना दिया. वर्षों तक संग्रहालय बेकद्री का शिकार रहा. एक दशक में संग्रहालय की सूरत बदली. मरम्मत के साथ रंग रोगन और सफाई हुई. अब अजमेर का यह राजकीय संग्रहालय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने लगा, लेकिन ऐतिहासिक सामग्री नहीं होने से लोगों को यहां के गौरवशाली इतिहास की जानकारी नहीं मिल पाती.
15 बार आया अकबर: अजमेर किला बादशाह अकबर के लिए बनाया गया था. इसमें लगे पत्थर नागौर की खानों से लाए गए. ये पत्थर ढाई दिन के झोपड़े में मिलते हैं. अकबर 15 से अधिक बार अजमेर आया. पहली बार औलाद की मन्नत लेकर आगरा से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आया था. 1570 में अकबर अजमेर आया, तब उसके यहां ठहरने के लिए यह किला बनाया गया. अकबर धार्मिक प्रयोजन के साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यहां आता था. राजपूताना के मध्य होने के कारण अजमेर विशेष स्थान था. यहां से राजपूताना पर गवर्नेंस और मॉनिटरिंग करना आसान था. अकबर ने मानसिंह के साथ मिलकर इस किले में ही महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दीघाटी युद्ध की योजना बनाई. इस घटना का याद दिलाता मैनेक्विन ( Manneouin) दीवाने खास में लगा है, जो म्यूजियम का हिस्सा है. शाहजहां भी ख्वाजा साहब की दरगाह आता रहा. इसी किले में उसके बड़े बेटे और औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह का जन्म हुआ. शाहजहां ने दरगाह में सफेद संगमरमर की मस्जिद बनवाई थी. उसे शाहजहानी मस्जिद कहते हैं.
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ब्रिटेन को व्यापार की मिली अनुमति: जहांगीर भी 1613 से 1616 तक अजमेर रहा. किले में रहते जहांगीर की इंग्लैंड के राजा जेम्स के भेजे राजदूत सर थॉमस रो से मुलाकात अजमेर किले में हुई थी. थॉमस रो ने जहांगीर से भारत में व्यापार की अनुमति मांगी. उसी अनुमति से देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया. मुगल सल्तनत के अंत की भी इस हस्ताक्षर से शुरुआत हुई थी. मुगल सल्तनत के बाद यहां 1756 से 1818 तक मराठा रहे. इसी किले में रहकर मराठा कभी जोधपुर तो कभी जयपुर से युद्ध करते थे. मराठाओं ने अजमेर और पुष्कर में कई मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्वार कराया.
अंग्रेजों ने किले को मैगजीन बना दिया: मराठाओं के अजमेर से जाने के बाद अंग्रेजों ने अजमेर को पहले छावनी बनाया. अजमेर का राजनीतिक, सामरिक और व्यापारिक महत्व समझ में आने के बाद पसंदीदा जगह बन गई. शिक्षा, चिकित्सा, रोड के साथ रेल कारखाने भी यहां अंग्रेजों ने लगाए. अंग्रेजों ने किले को हथियार रखने का मैगजीन बना दिया. 1908 में अंग्रेजों ने किले को म्यूजियम बना दिया.
आजादी के जश्न का साक्षी: 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे देश की आजादी का जश्न राजपूताना में सबसे पहले अजमेर किले के सामने मनाया गया. रात को बड़ी संख्या में लोग जुटे व तिरंगा फहराया.आजादी के बाद भी किले को म्यूजियम ही रखा गया.
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10वीं सदी की मूर्तियां: राजकीय संग्रहालय के अध्यक्ष अक्षत जैन ने बताया कि संग्रहालय में हड़प्पा संस्कृति से जुड़े औजार और बर्तन सुरक्षित रखे हैं. दसवीं से 20वीं शताब्दी तक की कई हिंदू देवी देवताओं और जैन मूर्तियां यहां है. उत्तर मध्यकालीन हथियारों के अलावा पहली से 20वीं शताब्दी के सोने-चांदी और अन्य धातु के सिक्के भी यहां हैं. संग्रहालय में दसवीं शताब्दी की भगवान सूर्य की मूर्ति है, जो सीकर के हर्षनाथ पहाड़ी से मिली थी. 14 हाथ वाली भगवान विष्णु की मूर्ति है, जो अजमेर से मिली थी. जैन ने बताया, संग्रहालय में किले के ऐतिहासिक महत्व को जानने के लिए तीन मैनेक्विन बनाए हैं. इनमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदायी है. दूसरा हल्दीघाटी की योजना बनाते मुगल बादशाह अकबर और मानसिंह है. तीसरा जहांगीर इंग्लैंड के राजदूत थॉमस रो को भारत में व्यापार की अनुमति देने का.
ये बोले सैलानी: किले में संचालित राजकीय संग्रहालय को देखने आए लोग अजमेर के इतिहास से जुड़ी जानकारी की कमी पाते हैं. खासकर चौहान वंश के शासन से जुड़ी कोई सामग्री और निशानी संग्रहालय में नहीं है. परिवार के साथ संग्रहालय आए अजमेर निवासी राघव गुप्ता बोले, पुरातत्व महत्व की काफी सामग्री संग्रहालय में है, लेकिन अजमेर के संस्थापक को लेकर यहां कुछ नहीं है. संबंधित इतिहास से जुड़ी सामग्री यहां होती तो लोगों को अजमेर के गौरवशाली इतिहास का पता चलता. संग्रहालय आई नीलम गुप्ता ने कहा कि यहां देवी देवताओं की सुंदर प्राचीन मूर्तियां हैं. 1700 ईस्वी की पृथ्वीराज रासो से संबंधित चित्र हैं. हथियार और सिक्के भी हैं. सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अजमेर के इतिहास को जानने जैसा यहां कुछ नहीं है.
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