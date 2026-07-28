अस्पतालों में 'अंधेरा': अलवर में बिना बिजली चल रहे कई CHC और PHC, डिमांड नोट जमा होने के बाद भी नहीं आया कनेक्शन
जिन केंद्रों पर बिजली, जनरेटर या इन्वर्टर की सुविधा है वहां वैक्सीन उपलब्ध है और जहां बिजली नहीं है वहां वैक्सीन रखना भी मुश्किल है.
Published : July 28, 2026 at 11:56 AM IST
अलवर: सरकार स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपचार के लिए नई तकनीकी से युक्त मशीनों व उपकरणों की सुविधा मुहैया कराने के दावे तो करती रही है, लेकिन अलवर जिले में आज भी ऐसे अनेक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां बिजली कनेक्शन नहीं होने से साधारण रोगों के उपचार के लिए जरूरी वैक्सीन की उपलब्धता भी संभव नहीं हो पा रही है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) और उप स्वास्थ्य केन्द्र (एसएचसी) आज भी बिजली कनेक्शन के अभाव में जूझ रहे हैं. कई स्थानों पर डिमांड नोट जमा होने के बावजूद कनेक्शन जारी नहीं हो पाया है, तो कहीं पुराने बकाया बिल या तकनीकी कारणों से अंधेरा पसरा है.
जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि अलवर जिले में करीब 373 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं. उन्होंने बताया कि नए भवनों में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध हैं, जबकि कुछ भवन जर्जर अवस्था में हैं. विभाग ने ऐसे भवनों का उपयोग न करने के निर्देश दिए हैं और किराए के भवन में स्वास्थ्य केन्द्र संचालित करने को कहा है. इसके अलावा कई स्वास्थ्य संस्थानों में सरकारी भवन या भूमि न होने के कारण भी बिजली कनेक्शन संभव नहीं हो पा रहा है. किराए के भवनों में संचालित केन्द्रों पर एएनएम और सीएचओ टीकाकरण, ई-संजीवनी के माध्यम से टेली-कंसल्टेशन और अन्य चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं.
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सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने बताया कि जिन केंद्रों पर 24 घंटे बिजली, जनरेटर या इन्वर्टर की सुविधा है, वहां वैक्सीन उपलब्ध है और वैक्सीन डिपो की 24 घंटे निगरानी के लिए कर्मचारी तैनात हैं. वहीं, बिना बिजली कनेक्शन वाले केन्द्रों पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाती. विभाग शीघ्र ऐसे केन्द्रों पर बिजली कनेक्शन सुचारू कराने का प्रयास कर रहा है.
इन सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर बिजली कनेक्शन नहीं : अलवर जिले के 15 से अधिक सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र बिजली कनेक्शन के इंतजार में हैं. इनमें सीएचसी प्रतापगढ़, सीएचसी इटेड़ा, एसएचसी अलेई, एसएचसी खोहरा, एसएचसी खेड़ली चंद्रावत, एसएचसी बेरला, एसएचसी चिमरावली गौड़, एसएचसी खेड़ामंगलसिंह, एसएचसी पिपरोली, पीएचसी मोतीवाड़ा, पीएचसी गढ़राजौर, एसएचसी मिसराला, एसएचसी कलसाड़ा, एसएचसी महुआ कला, एसएचसी प्रागपुरा, एसएचसी उकेरी, एसएचसी भूड़ा और एसएचसी पाली शामिल हैं. इनमें कहीं डिमांड नोट जमा होने के बावजूद कनेक्शन नहीं हो पाया, तो कहीं पुराना बकाया बिल या तकनीकी-प्रशासनिक कारणों से बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी.
कहां किन कारणों से हो रहा बिजली कनेक्शन में विलंब
- सीएचसी प्रतापगढ़: डिमांड नोट हाल ही में जमा कराया, कनेक्शन बाकी.
- सीएचसी इटेड़ा: डिमांड नोट हाल ही में जमा कराया, कनेक्शन बाकी.
- एसएचसी अलेई: आवेदन जमा, विद्युत विभाग द्वारा डिमांड नोट जारी नहीं, भवन हैंडओवर हो चुका है.
- एसएचसी खोहरा: बिल जमा न होने से कनेक्शन कटा, भवन हैंडओवर नहीं हुआ.
- एसएचसी खेड़ली चंद्रावत: आवेदन जमा, डिमांड नोट जारी नहीं.
- एसएचसी दहरा का बास: बिल जमा न होने से कनेक्शन कटा.
- एसएचसी बेरला: कनेक्शन उपलब्ध नहीं.
- एसएचसी चिमरावली गौड़: कनेक्शन उपलब्ध नहीं.
- एसएचसी खेड़ामंगलसिंह: आवेदन जमा, डिमांड नोट जारी नहीं.
- एसएचसी पिपरोली: आवेदन जमा, डिमांड नोट नहीं आया.
- पीएचसी मोतीवाड़ा: वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है, पुनः कनेक्शन के लिए आवेदन जमा.
- पीएचसी गढ़राजौर: वन विभाग क्षेत्र होने के कारण कनेक्शन संभव नहीं.
- एसएचसी मिसराला: वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी, पुनः कनेक्शन के लिए आवेदन जमा.
- एसएचसी कलसाड़ा: बिल जमा न होने से कनेक्शन कटा, हाल ही में बिल जमा किया.
- एसएचसी महुआ कला: बिल जमा न होने से कनेक्शन कटा, हाल ही में बिल जमा किया.
- एसएचसी प्रागपुरा: आवेदन जमा, डिमांड नोट जारी नहीं.
- एसएचसी उकेरी: पट्टे की प्रति उपलब्ध न होने से कनेक्शन नहीं हो पाया.
- एसएचसी भूड़ा: आवेदन नहीं किया, पंचायत भवन से बिजली ली जा रही है.
- एसएचसी पाली: 2022 से पूर्व का लगभग 25 हजार रुपए का बिल बकाया होने से कनेक्शन कटा.