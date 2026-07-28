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अस्पतालों में 'अंधेरा': अलवर में बिना बिजली चल रहे कई CHC और PHC, डिमांड नोट जमा होने के बाद भी नहीं आया कनेक्शन

अलवर: सरकार स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपचार के लिए नई तकनीकी से युक्त मशीनों व उपकरणों की सुविधा मुहैया कराने के दावे तो करती रही है, लेकिन अलवर जिले में आज भी ऐसे अनेक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां बिजली कनेक्शन नहीं होने से साधारण रोगों के उपचार के लिए जरूरी वैक्सीन की उपलब्धता भी संभव नहीं हो पा रही है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) और उप स्वास्थ्य केन्द्र (एसएचसी) आज भी बिजली कनेक्शन के अभाव में जूझ रहे हैं. कई स्थानों पर डिमांड नोट जमा होने के बावजूद कनेक्शन जारी नहीं हो पाया है, तो कहीं पुराने बकाया बिल या तकनीकी कारणों से अंधेरा पसरा है.

जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि अलवर जिले में करीब 373 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं. उन्होंने बताया कि नए भवनों में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध हैं, जबकि कुछ भवन जर्जर अवस्था में हैं. विभाग ने ऐसे भवनों का उपयोग न करने के निर्देश दिए हैं और किराए के भवन में स्वास्थ्य केन्द्र संचालित करने को कहा है. इसके अलावा कई स्वास्थ्य संस्थानों में सरकारी भवन या भूमि न होने के कारण भी बिजली कनेक्शन संभव नहीं हो पा रहा है. किराए के भवनों में संचालित केन्द्रों पर एएनएम और सीएचओ टीकाकरण, ई-संजीवनी के माध्यम से टेली-कंसल्टेशन और अन्य चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं.

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