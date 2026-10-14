फ्रांस में आज मिलेगा छापरवाड़ा बांध को अंतरराष्ट्रीय सम्मान, 132 साल बाद भी 52 गांवों की प्यास बुझा रहा
1894 में सिंचाई के लिए बनाया गया था बांध. आज भी 50 हजार बीघा कृषि भूमि को मिल रहा पानी.
Published : October 14, 2026 at 12:08 PM IST
जयपुर : राजस्थान के दूदू क्षेत्र में स्थित 132 साल पुराना छापरवाड़ा बांध एक बार फिर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने जा रहा है. वर्ष 1894 में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित यह ऐतिहासिक बांध आज भी 52 गांवों के किसानों के लिए जीवनदायिनी जल संरचना बना हुआ है. अपनी ऐतिहासिक विरासत, मजबूत निर्माण और लंबे समय से कृषि क्षेत्र में योगदान के कारण छापरवाड़ा बांध को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व धरोहर सिंचाई संरचना (WHIS) सम्मान 2026 के लिए चुना गया है. 14 अक्टूबर को फ्रांस में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा.
इस उपलब्धि से राजस्थान की पारंपरिक जल प्रबंधन व्यवस्था और ऐतिहासिक सिंचाई संरचनाओं को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी. खास बात यह है कि छापरवाड़ा बांध राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल करने के बाद अब अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में भी अपनी पहचान बना रहा है. यह सम्मान उन सिंचाई संरचनाओं को दिया जाता है, जिन्होंने लंबे समय तक कृषि, जल प्रबंधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
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52 गांवों की 50 हजार बीघा जमीन को मिल रहा पानी : छापरवाड़ा बांध का महत्व केवल इसकी ऐतिहासिक उम्र तक सीमित नहीं है. यह आज भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के लिए सिंचाई के पानी का प्रमुख स्रोत बना हुआ है. जल संसाधन विभाग के जयपुर डिवीजन के अधिशासी अभियंता अनिल थैलोर के अनुसार, बांध से 52 गांवों की करीब 50 हजार बीघा कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलता है.
राजस्थान की ऐतिहासिक जल प्रबंधन व्यवस्था : बांध की पाल लगभग 4.2 किलोमीटर लंबी है, जबकि इसकी जलभराव क्षमता करीब 35 मिलियन क्यूबिक मीटर है. इतने लंबे समय बाद भी इस संरचना का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाना इसकी उपयोगिता और राजस्थान की ऐतिहासिक जल प्रबंधन व्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है. क्षेत्र के किसानों के लिए यह बांध खेती, फसल उत्पादन और आजीविका से सीधे जुड़ा हुआ है.
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ब्रिटिश काल की इंजीनियरिंग का उदाहरण : छापरवाड़ा बांध का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1894 में किया गया था. उस दौर में सीमित तकनीकी संसाधनों के बावजूद तैयार की गई यह संरचना आज भी इंजीनियरिंग का उल्लेखनीय उदाहरण मानी जाती है. बांध की मजबूत मिट्टी की पाल, विस्तृत जलग्रहण क्षेत्र और वैज्ञानिक तरीके से विकसित नहर तंत्र इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं.
जल प्रबंधन की व्यवस्थाओं में बदलाव : बांध की संरचना को इस तरह तैयार किया गया था कि जल संग्रहण के साथ आसपास के कृषि क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया जा सके. समय के साथ सिंचाई की तकनीकों और जल प्रबंधन की व्यवस्थाओं में बदलाव आया, लेकिन छापरवाड़ा बांध की उपयोगिता बनी रही. यही वजह है कि इसे ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ वर्तमान कृषि जरूरतों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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29 साल बाद पहली बार लबालब होने का दावा : छापरवाड़ा बांध को लेकर एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि करीब 29 साल बाद भजनलाल सरकार के कार्यकाल में यह बांध पहली बार पूरी तरह लबालब हुआ. बांध में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने से आसपास के किसानों को सिंचाई के लिए राहत मिली.
राजस्थान के चार बांध थे सम्मान की दौड़ में : अंतरराष्ट्रीय सम्मान के लिए राजस्थान की चार ऐतिहासिक सिंचाई संरचनाएं दौड़ में शामिल थीं. इनमें छापरवाड़ा बांध के अलावा जयसमंद, राजसमंद और टोडीसागर बांध के नाम भी शामिल थे. इन संरचनाओं के ऐतिहासिक महत्व, सिंचाई में योगदान और जल प्रबंधन की भूमिका को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया की गई. अंततः छापरवाड़ा बांध को इस अंतरराष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया. यह चयन राजस्थान की उन पारंपरिक जल संरचनाओं के महत्व को रेखांकित करता है, जिन्होंने दशकों तक ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सहारा देने में योगदान दिया है.
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फ्रांस में सम्मान प्राप्त करेगा राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल : छापरवाड़ा बांध को सम्मानित करने के लिए फ्रांस में इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज (ICID) के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और कार्यकारी परिषद की 77वीं बैठक के दौरान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राजस्थान के जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार और मुख्य अभियंता भुवन भास्कर अग्रवाल के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने की संभावना है. अधिशासी अभियंता अनिल थैलोर के भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने की संभावना जताई गई है.
इस सम्मान के साथ छापरवाड़ा बांध केवल राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक उपयोगी बने रहने वाली सिंचाई संरचना के रूप में भी अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल करेगा. 132 साल पुराना यह बांध आज भी किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा रहा है और यह साबित कर रहा है कि वैज्ञानिक जल प्रबंधन, मजबूत निर्माण और दूरदर्शी योजना से तैयार संरचनाएं पीढ़ियों तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनी रह सकती हैं.
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