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फ्रांस में आज मिलेगा छापरवाड़ा बांध को अंतरराष्ट्रीय सम्मान, 132 साल बाद भी 52 गांवों की प्यास बुझा रहा

दूदू छापरवाड़ा बांध ( ETV Bharat File )

जयपुर : राजस्थान के दूदू क्षेत्र में स्थित 132 साल पुराना छापरवाड़ा बांध एक बार फिर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने जा रहा है. वर्ष 1894 में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित यह ऐतिहासिक बांध आज भी 52 गांवों के किसानों के लिए जीवनदायिनी जल संरचना बना हुआ है. अपनी ऐतिहासिक विरासत, मजबूत निर्माण और लंबे समय से कृषि क्षेत्र में योगदान के कारण छापरवाड़ा बांध को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व धरोहर सिंचाई संरचना (WHIS) सम्मान 2026 के लिए चुना गया है. 14 अक्टूबर को फ्रांस में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा.