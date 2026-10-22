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दुधवा टाइगर रिजर्व में नहीं बढ़ेंगी सफारी की दरें; मैनपुरी की सौज झील बनी 14वीं रामसर साइट, पर्यटन बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले

'बफर में सफर' योजना से मिलेगा रोजगार, यूपी के सभी जंगलों के लिए बनेगा एक ऑनलाइन पोर्टल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: दुधवा टाइगर रिजर्व घूमने की योजना बना रहे पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है. यहां सफारी और प्रवेश शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी. गुरुवार को लखनऊ स्थित वन विभाग मुख्यालय में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, डॉ. अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में दुधवा बाघ संरक्षण फाउंडेशन की शासी निकाय की बैठक हुई. बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए.

दुधवा में सफारी और प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ेगा: बैठक में बताया गया कि दुधवा टाइगर रिजर्व में सफारी और प्रवेश दरें पहले की तरह ही रहेंगी. इससे पर्यटकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और वे पहले की दरों पर जंगल की सैर कर सकेंगे. बैठक में दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड निदेशक ने बताया कि यहां पर्यटन गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पर्यटन से होने वाली कमाई वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.15 करोड़ रुपये थी, जो 49 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2025-26 में बढ़कर 3.20 करोड़ रुपये हो गई.

दुधवा की कमाई में 49% की छलांग, राजस्व बढ़कर पहुंचा 3.20 करोड़ के पार. (Photo Credit: ETV Bharat) वन्यजीव क्षेत्रों में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा: पर्यटन सुविधाओं को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश के वन्यजीव क्षेत्रों में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की जा रही है. इसके तहत टाइगर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्यों और चिड़ियाघरों में सफारी और आवास की बुकिंग के लिए एक एकीकृत पोर्टल विकसित किया जा रहा है. इस पोर्टल से पर्यटकों को बुकिंग की सुविधा एक ही जगह मिल सकेगी. इसके अलावा, मुख्य वन क्षेत्रों में पर्यटकों के वाहनों का दबाव कम करने और स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए 'बफर में सफर' योजना शुरू की जाएगी. 'बफर में सफर' से स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार: 'बफर में सफर' योजना के तहत बफर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों के लिए पंजीकृत वाहनों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा. इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और मुख्य वन क्षेत्र में वाहनों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी. बैठक में डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने मैनपुरी की सौज झील को उत्तर प्रदेश का 14वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया. अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा मिलने से राज्य में आर्द्रभूमियों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. मैनपुरी की सौज झील को मिला अंतरराष्ट्रीय दर्जा. (Photo Credit: ETV Bharat) गैंडों के संरक्षण पर पुस्तक, पुनर्वास पर लघु फिल्म: वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय समुदायों से जुड़ी पहलों के तहत बैठक में दो विशेष प्रस्तुतियां भी सामने आईं. दुधवा नेशनल पार्क में गैंडों की स्थिति और उनकी निगरानी से संबंधित पुस्तक 'Status and Monitoring of the Greater One-Horned Rhinoceros in Dudhwa National Park' यानी राइनो आईडी पुस्तिका का विमोचन किया गया. इसके साथ ही भरथपुर गांव के विस्थापन और पुनर्वास पर आधारित एक लघु फिल्म के ट्रेलर का लोकार्पण किया गया. यह फिल्म गांव के विस्थापन और पुनर्वास से जुड़ी पहल को सामने लाती है.