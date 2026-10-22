दुधवा टाइगर रिजर्व में नहीं बढ़ेंगी सफारी की दरें; मैनपुरी की सौज झील बनी 14वीं रामसर साइट, पर्यटन बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले
दुधवा टाइगर रिजर्व में सफारी की दरें नहीं बढ़ेंगी. मैनपुरी की सौज झील 14वीं रामसर साइट घोषित हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 5:49 PM IST
लखनऊ: दुधवा टाइगर रिजर्व घूमने की योजना बना रहे पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है. यहां सफारी और प्रवेश शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी. गुरुवार को लखनऊ स्थित वन विभाग मुख्यालय में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, डॉ. अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में दुधवा बाघ संरक्षण फाउंडेशन की शासी निकाय की बैठक हुई. बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए.
दुधवा में सफारी और प्रवेश शुल्क नहीं बढ़ेगा: बैठक में बताया गया कि दुधवा टाइगर रिजर्व में सफारी और प्रवेश दरें पहले की तरह ही रहेंगी. इससे पर्यटकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और वे पहले की दरों पर जंगल की सैर कर सकेंगे. बैठक में दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड निदेशक ने बताया कि यहां पर्यटन गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पर्यटन से होने वाली कमाई वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.15 करोड़ रुपये थी, जो 49 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2025-26 में बढ़कर 3.20 करोड़ रुपये हो गई.
वन्यजीव क्षेत्रों में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा: पर्यटन सुविधाओं को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश के वन्यजीव क्षेत्रों में ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की जा रही है. इसके तहत टाइगर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्यों और चिड़ियाघरों में सफारी और आवास की बुकिंग के लिए एक एकीकृत पोर्टल विकसित किया जा रहा है. इस पोर्टल से पर्यटकों को बुकिंग की सुविधा एक ही जगह मिल सकेगी. इसके अलावा, मुख्य वन क्षेत्रों में पर्यटकों के वाहनों का दबाव कम करने और स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए 'बफर में सफर' योजना शुरू की जाएगी.
'बफर में सफर' से स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार: 'बफर में सफर' योजना के तहत बफर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों के लिए पंजीकृत वाहनों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा. इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और मुख्य वन क्षेत्र में वाहनों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी. बैठक में डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने मैनपुरी की सौज झील को उत्तर प्रदेश का 14वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया. अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का दर्जा मिलने से राज्य में आर्द्रभूमियों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा.
गैंडों के संरक्षण पर पुस्तक, पुनर्वास पर लघु फिल्म: वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय समुदायों से जुड़ी पहलों के तहत बैठक में दो विशेष प्रस्तुतियां भी सामने आईं. दुधवा नेशनल पार्क में गैंडों की स्थिति और उनकी निगरानी से संबंधित पुस्तक 'Status and Monitoring of the Greater One-Horned Rhinoceros in Dudhwa National Park' यानी राइनो आईडी पुस्तिका का विमोचन किया गया. इसके साथ ही भरथपुर गांव के विस्थापन और पुनर्वास पर आधारित एक लघु फिल्म के ट्रेलर का लोकार्पण किया गया. यह फिल्म गांव के विस्थापन और पुनर्वास से जुड़ी पहल को सामने लाती है.
सुहेली नदी की सफाई के लिए बजट होगा जारी: बैठक में पलिया क्षेत्र के विधायक रोमी साहनी ने सुहेली नदी में जमा गाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाया. इस पर नदी का अध्ययन कराने और सफाई कार्य का अनुमान तैयार करने के लिए जरूरी बजट जल्द स्वीकृत कर जारी करने की बात कही गई. अधिकारियों के अनुसार, बजट मिलने के बाद नदी की सफाई का काम शुरू किया जाएगा. इस कदम से नदी में जमा गाद की समस्या दूर करने और क्षेत्र की प्राकृतिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है.
मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए सख्त निर्देश: बैठक में डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस दिशा में जरूरी संसाधन और आधुनिक तकनीक प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही, अधिकारियों को हर हाल में संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे. बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों को फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी सहायता दी जाएगी, ताकि उनके पुनर्वास और जीवन स्तर में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए जा सकें.
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद: इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्यमंत्री केपी मलिक और पलिया विधायक रोमी साहनी भी शामिल हुए. इनके अलावा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अनुराधा वैमुरी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव बी. चंद्रकला मौजूद रहीं. उत्तर प्रदेश वन निगम के महाप्रबंधक सुजॉय बनर्जी के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड निदेशक, तीनों प्रभागों के प्रभागीय वनाधिकारी और उपनिदेशक भी बैठक में शामिल हुए. बैठक में लिए गए फैसलों का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करना, पर्यटन सुविधाओं में सुधार करना और स्थानीय समुदायों को अधिक अवसर उपलब्ध कराना है.
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