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दुधवा टाइगर रिजर्व में मिला दुर्लभ कॉमन ब्रॉन्जबैक ट्री स्नेक, अनोखा नज़ारा कैमरे में हुआ कैद

पक्षी सर्वे के दौरान मिली सफलता: नाजरुन निशा बेलरायां रेंज के घास के मैदानों में पक्षियों का सर्वे कर वापस लौट रही थीं, तभी उनकी नजर इस अनोखे जीव पर पड़ी. वन्यजीवों, खासकर सर्पों में गहरी रुचि रखने वाली नाजरुन ने तुरंत इस दुर्लभ सर्प की फोटो और वीडियो अपने पास सुरक्षित किए. बाद में जब इस पर गहन अध्ययन किया गया, तो पता चला कि यह वास्तव में अत्यंत दुर्लभ कामन ब्रॉन्जबैक ट्री स्नेक है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस विशेष सर्प का शरीर काफी पतला और रंग भूरा-तांबे जैसा चमकीला होता है.

यह खोज दुधवा की समृद्ध जैव विविधता और वन संरक्षण के बेहतर प्रयासों की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. लखीमपुर खीरी जिले की तलहटी में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत मोटिवेटर के रूप में कार्यरत नाजरुन निशा को यह सर्प दिखाई दिया.

लखीमपुर: लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व से एक बार फिर वन्यजीव प्रेमियों और शोधकर्ताओं को रोमांचित करने वाली खबर सामने आई है. दुधवा के बेलरायां रेंज क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति का 'कामन ब्रॉन्जबैक ट्री स्नेक' मिलने से वन विभाग और वन्यजीव विशेषज्ञों में उत्साह बढ़ गया है.

पर्यावरण संतुलन में अनूठी भूमिका: इस सर्प की जीवनशैली पूरी तरह पेड़ों पर आधारित होती है, जो इसे अन्य प्रजातियों से काफी अलग बनाती है. पेड़ों के बीच तेज़ी से चलने और प्राकृतिक वातावरण में आसानी से छिप जाने की इसकी क्षमता इसे बेहद अनुकूलनशील प्रजाति बनाती है. यह सर्प सामान्यतः इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होता है और वन के पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह छिपकलियों और छोटे कीटों की संख्या को नियंत्रित कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में काफी मदद करता है.

स्वस्थ जंगल का प्रतीक है यह सर्प: किसी भी घने जंगल में इस सर्प की मौजूदगी वहां के स्वस्थ और समृद्ध वन पारिस्थितिकी का एक बड़ा संकेत मानी जाती है. नाजरुन निशा ने इस दुर्लभ खोज को अपने वन्यजीव करियर के लिए एक बेहद प्रेरणादायक और सुखद अनुभव बताया. उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ ऐसी खोजें भविष्य में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं. उल्लेखनीय है कि नाजरुन अब तक मगरमच्छ, मॉनीटर लिजर्ड, जंगल कैट और कई खतरनाक सर्पों के रेस्क्यू ऑपरेशन में सक्रिय भूमिका निभा चुकी हैं.

वन अधिकारियों ने जताई खुशी: दुधवा टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक जगदीश आर. ने इस खोज पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह सुरक्षा और संरक्षण का सकारात्मक परिणाम है. वहीं मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड निदेशक डॉ. एच. राजामोहन ने भी फील्ड स्टाफ की सजगता की जमकर सराहना की है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान वन्यजीवों पर रखी जा रही बारीक नजर वास्तव में प्रशंसनीय है. ऐसे निरंतर प्रयास भविष्य में वन्यजीव संरक्षण के प्रामाणिक अभिलेखीकरण में बेहद महत्वपूर्ण और मददगार साबित हो रहे हैं.

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