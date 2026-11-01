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शीतकाल के लिए खुला दुधवा टाइगर रिजर्व; सैलानियों को नहीं मिली जंगल सफारी, ये रही वजह

शीतकालीन सत्र का रविवार को विधि विधान से शुभारंभ ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: दुधवा टाइगर रिजर्व के शीतकालीन सत्र का रविवार को विधि विधान से शुभारंभ कर दिया गया. शुभारंभ भाजपा विधायक रोमी साहनी ने हवन पूजन के साथ मुख्य द्वार का फीता काटकर किया. शुक्रवार और शनिवार को बारिश के बाद जंगल में जलभराव के कारण कोई भी सैलानी जंगल सफारी का आनंद नहीं ले सका. वहीं किशनपुर रेंज में पहुंचे सैलानियों को जंगल सफारी कराई गई. दुधवा में जंगल सफारी न होने के चलते वहां पहुंचे सैलानी निराश नजर आए. पार्क कर्मियों के मुताबिक जलभराव के चलते अभी करीब दो दिनों तक दुधवा में सैलानियों के लिए जंगल सफारी पर पाबंदी रहेगी.

दुधवा टाइगर रिजर्व पहुंचे सैलानी (Video Credit; ETV Bharat) 886 वर्ग किलोमीटर में फैला दुधवा टाइगर रिजर्व देशी व विदेशी पर्यटकों में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है. दुधवा टाइगर रिजर्व बंगाल टाइगर व एक सींघ वाले गैंडों के लिये काफी चर्चित है. जंगल के बीच स्थित किशनपुर इलाके को दुधवा का दिल माना जाता है. इस क्षेत्र में सबसे अधिक सैलानियों को बाघ के दीदार होते हैं. बता दें कि दुधवा टाइगर रिजर्व के विशालकाय साल व सागौन के मनमोहक वन में बाघ, गैंडा, हाथी, भालू, पाढा, चीतल, काकड़, सांभर, मगर, वानर व बारहसिंगा आदि स्वच्छंद वास करते हैं. दुधवा पर्यटन परिसर में बनी 14 हट, 1 डारमेट्री व वीआईपी गेस्ट हाउस पर्यटन सत्र भर पर्यटकों से खचाखच भरा रहता है.

किशनपुर रेंज (Video Credit; ETV Bharat) शुभारंभ के दिन मायूस दिखे सैलानी रविवार एक नवंबर को दुधवा का शुभारंभ तो वन विभाग ने करा दिया लेकिन बारिश के बाद जंगल के रास्तों पर जलभराव के कारण सफारी पर पूरी तरह रोक रही. इससे सैलानी खासे निराश नजर आए. किशनपुर में जंगल सफारी का आनंद शीतकालीन सत्र के शुभारंभ के दिन जहां दुधवा में सैलानियों को जंगल सफारी का आनंद नहीं मिल सका, वही किशनपुर रेंज में पहुंचे सैलानियों को जंगल सफारी कराई गई. शीतकालीन सत्र का शुभारंभ होने तक सभी रेंजर मौजूद रहे लेकिन उसके कुछ समय बाद ही वहां से सभी अधिकारी चले गए. किसानों के आंदोलन का भी दिखाई दिया खौफ पहाड़ी नदी सहेली के बाढ़ के पानी से सैकड़ों किसानों की हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि जल मग्न हो गई थी, जिससे खेतों में खड़ी गन्ने-धान आदि की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई. आक्रोशित किसान दुधवा रोड पर ही 4 अक्टूबर से धरने पर बैठे हुए हैं. किसानों का आरोप है कि पिछले कई सालों से सहेली नदी सिल्ट से भरी हुई है, जिसके चलते नदी की धार नकौवा नाले की ओर बहकर खेतों में आ पहुंचती है. किसानों ने चेतावनी दी थी कि 1 नवंबर को दुधवा के शुभारंभ के दिन वह रोड पर धरना-प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम में पहुंचने वाले अधिकारी व नेताओं का घेराव करेंगे. किशनपुर में सैलानियों को हुआ बाघ का दीदार