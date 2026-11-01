यूपी में आज से खुल जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व; सैलानियों के लिये 110 गाइड तैनात, ऐसे करा सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग
डिप्टी डायरेक्टर जगदीश आर ने बताया कि 1 नवंबर को दुधवा टाइगर रिजर्व के शीतकालीन सत्र का शुभारंभ किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 6:42 AM IST
लखीमपुर-खीरी : विश्व विख्यात दुधवा टाइगर रिजर्व रविवार (1 नवंबर) की सुबह करीब 10 बजे सैलानियों के लिये खोल दिया जाएगा. आलाधिकारियों की मौजूदगी में दुधवा के शीतकालीन सत्र का शुभारंभ किया जाएगा. सत्र की शुरूआत को लेकर पार्क प्रशासन ने लगभग तैयारियां पूरी कर ली हैं.
जानिये क्या बोले, डिप्टी डायरेक्टर...
दुधवा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर जगदीश आर ने बताया कि 1 नवंबर को दुधवा टाइगर रिजर्व के शीतकालीन सत्र का शुभारंभ किया जाएगा. दुधवा खोले जाने की तैयारियां करीब-करीब पूरी कर ली गईं हैं. उन्होंने बताया कि सुबह दस बजे दुधवा के सत्र की शुरुआत होगी.
पर्यटक, गाइड और जिप्सी चालक मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे : दुधवा पार्क प्रशासन ने 1 नवंबर से खोले जा रहे शीतकालीन सत्र में पहुंचने वाले सैलानियों से लेकर गाइड और जिप्सी चालकों के जंगल सफारी के दौरान मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है. पार्क प्रशासन के मुताबिक, दुधवा पहुंचने वाले सैलानी जंगल सफारी के दौरान अपना कैमरा ले जा सकते हैं, जिसका शुल्क भी अदा करना पड़ेगा. रेंजर पर्यटन प्रशांत कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि कोर्ट के निर्देशानुसार जंगल में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है. उन्होंने बताया कि पर्यटक जंगल में अपना कैमरा ले जा सकते हैं, जिसका उन्हें शुल्क अदा कर रशीद कटानी पड़ेगी.
जानिये क्या बोले पर्यटन रेंजर...
दुधवा टाइगर रिजर्व के रेंजर पर्यटन प्रशांत कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि 1 नवंबर को दुधवा टाइगर रिजर्व के शीतकालीन सत्र का शुभारंभ किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सुबह दुधवा के सत्र की शुरुआत होगी.
वन विभाग के मुताबिक, इस सत्र में दुधवा पहुंचने वाले सैलानियों को गैंडों के दीदार हो सकेंगे. सैलानी दुधवा के होनहार हाथियों की पीठ पर बैठकर गैंडा पुनर्वास परियोजना में दुर्लभ गैंडों के दीदार कर सकेंगे. दुधवा टाइगर रिजर्व का दिल माने जाने वाले किशनपुर में टाइगरों का दबदबा बरकरार रहता है, यहां करीब जाने वाले पर्यटकों का उनसे आमना-सामना जरूर हो जाता है.
साल व सागौन के घने व हरे भरे जंगल से 886 वर्ग किलोमीटर में फैला दुधवा टाइगर रिजर्व देशी व विदेशी पर्यटकों में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है. दुधवा टाइगर रिजर्व बंगाल टाइगर व एक सींघ वाले गैंडों के लिये काफी चर्चित है.
जंगल के बीच स्थित किशनपुर इलाके को दुधवा का दिल माना जाता है. इस क्षेत्र में सबसे अधिक सैलानियों को बाघ के दीदार होते हैं, इसलिये इस क्षेत्र में बाघ का सिक्का चलता है यह कहना गलत न होगा. सुविधाओं की कमी होने के बावजूद भी किशनपुर पर्यटकों का फेवरेट रहता है.
बता दें कि दुधवा टाइगर रिजर्व के विशालकाय साल व सागौन के मनमोहक वन में बाघ, गैंडा, हाथी, भालू, पाढा, चीतल, काकड़, सांभर, मगर, वानर व बारहसिंगा आदि स्वच्छंद वास करते हैं, इसलिए दुधवा दर्शन के लिए बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक लालायित रहते हैं.
दुधवा पर्यटन परिसर में बनी 14 हट, 1 डारमेट्री व वीआईपी गेस्ट हाउस पर्यटन सत्र भर पर्यटकों से खचाखच भरा रहता है. ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद दुधवा में ठहरने के लिए जगह की मारामारी रहती है.
किशनपुर में वास करता है बाघों का कुनबा
वन विभाग के मुताबिक, दुधवा टाइगर रिजर्व में करीब 153 बाघ वास करते हैं, लेकिन इन बाघों में आधे से अधिक बाघ किशनपुर रेंज में पाये जाते हैं. इसलिये दुधवा आने वाला पर्यटक बाघों के दीदार के लिये किशनपुर जरूर आना चाहता है. किशनपुर दुधवा का दिल कहा जाता है. किशनपुर में 41 बाघ, दुधवा में 35, कर्तनिया घाट में 59 बाघ विचरण करते हैं, जबकि बाकी बफर जोन में है.
यहां सैलानियों व बाघों का आमना-सामना : किशनपुर क्षेत्र के सबसे अधिक बाघों की साइटिंग होती है. इसके अलावा गुलरी घाट, घघरौला व सोनारीपुर में टाइगर की जबरदस्त सैलानियों को दिखता है.
मुख्यालय से लें सटीक जानकारी : दूर दराज से आने वाले सैलानियों को पलिया शहर में सीओ दफ्तर के पास स्थित दुधवा मुख्यालय से सटीक जानकारी मिल सकेगी. यहां मौजूद कर्मचारी पहुंचने वाले पर्यटकों को जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे.
दुधवा की कुछ खास जानकारियां : दुधवा पर्यटन परिसर में 14 थारु हट, वन निगम अंडर में दस हट हैं. वन निगम की हट का किराया दो लोगों किराया 4900 रुपये देय होगा. इसके अलावा 23 बेड की एसी युक्त दो डोरमेट्री 1000 रुपये (प्रति व्यक्ति) देय होगा. इसके अलावा जिप्सी 4380 रुपये जिसमें सभी कर शामिल हैं. एक जिप्सी पर छह लोग सवार हो सकेंगे.
दुधवा और किशनपुर में तैनात किए गए 110 गाइड : दुधवा में पहुंचने वाले सैलानियों को जंगल सफारी के दौरान वन्यजीवों के दीदार कराने के लिए दुधवा और किशनपुर मिलाकर कुल गाइड 110 हैं, जिसमें करीब 7 महिलाएं शामिल हैं. किशनपुर में करीब 28 गाइड और दुधवा में 82 गाइड हैं.
बुकिंग से जुड़ी ज़रूरी बातें
दुधवा नेशनल पार्क में जंगल सफारी और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की बुकिंग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट UP Ecotourism है. इंटरनेट पर दुधवा के नाम से कई प्राइवेट ट्रैवल एजेंसियों की वेबसाइट्स भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक बुकिंग इसी पोर्टल से होती है. इसके अलावा आप टूर पैकेजेस और टूरिज्म इटिनरी के लिए UP Eco-Tourism Development Board पर भी जा सकते हैं.
एडवांस बुकिंग : भारतीय नागरिक 30 दिन पहले और विदेशी पर्यटक 90 दिन पहले तक एडवांस बुकिंग कर सकते हैं. बुकिंग के समय और पार्क के एंट्री गेट पर ओरिजिनल आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट) दिखाना अनिवार्य है, जिसे आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरा है. सफारी गतिविधियों के लिए नेशनल पार्क हर मंगलवार (Tuesday) को बंद रहता है.
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