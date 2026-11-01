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यूपी में आज से खुल जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व; सैलानियों के लिये 110 गाइड तैनात, ऐसे करा सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग

यूपी में आज से खुल जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व ( Photo credit: ETV Bharat )

लखीमपुर-खीरी : विश्व विख्यात दुधवा टाइगर रिजर्व रविवार (1 नवंबर) की सुबह करीब 10 बजे सैलानियों के लिये खोल दिया जाएगा. आलाधिकारियों की मौजूदगी में दुधवा के शीतकालीन सत्र का शुभारंभ किया जाएगा. सत्र की शुरूआत को लेकर पार्क प्रशासन ने लगभग तैयारियां पूरी कर ली हैं.

यूपी में आज से खुल जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व (Video credit: ETV Bharat) जानिये क्या बोले, डिप्टी डायरेक्टर...



दुधवा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर जगदीश आर ने बताया कि 1 नवंबर को दुधवा टाइगर रिजर्व के शीतकालीन सत्र का शुभारंभ किया जाएगा. दुधवा खोले जाने की तैयारियां करीब-करीब पूरी कर ली गईं हैं. उन्होंने बताया कि सुबह दस बजे दुधवा के सत्र की शुरुआत होगी. पर्यटक, गाइड और जिप्सी चालक मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे : दुधवा पार्क प्रशासन ने 1 नवंबर से खोले जा रहे शीतकालीन सत्र में पहुंचने वाले सैलानियों से लेकर गाइड और जिप्सी चालकों के जंगल सफारी के दौरान मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है. पार्क प्रशासन के मुताबिक, दुधवा पहुंचने वाले सैलानी जंगल सफारी के दौरान अपना कैमरा ले जा सकते हैं, जिसका शुल्क भी अदा करना पड़ेगा. रेंजर पर्यटन प्रशांत कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि कोर्ट के निर्देशानुसार जंगल में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है. उन्होंने बताया कि पर्यटक जंगल में अपना कैमरा ले जा सकते हैं, जिसका उन्हें शुल्क अदा कर रशीद कटानी पड़ेगी. दुधवा टाइगर रिजर्व (Photo credit: ETV Bharat) जानिये क्या बोले पर्यटन रेंजर... दुधवा टाइगर रिजर्व के रेंजर पर्यटन प्रशांत कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि 1 नवंबर को दुधवा टाइगर रिजर्व के शीतकालीन सत्र का शुभारंभ किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सुबह दुधवा के सत्र की शुरुआत होगी. वन विभाग के मुताबिक, इस सत्र में दुधवा पहुंचने वाले सैलानियों को गैंडों के दीदार हो सकेंगे. सैलानी दुधवा के होनहार हाथियों की पीठ पर बैठकर गैंडा पुनर्वास परियोजना में दुर्लभ गैंडों के दीदार कर सकेंगे. दुधवा टाइगर रिजर्व का दिल माने जाने वाले किशनपुर में टाइगरों का दबदबा बरकरार रहता है, यहां करीब जाने वाले पर्यटकों का उनसे आमना-सामना जरूर हो जाता है. दुधवा टाइगर रिजर्व (Photo credit: ETV Bharat) साल व सागौन के घने व हरे भरे जंगल से 886 वर्ग किलोमीटर में फैला दुधवा टाइगर रिजर्व देशी व विदेशी पर्यटकों में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है. दुधवा टाइगर रिजर्व बंगाल टाइगर व एक सींघ वाले गैंडों के लिये काफी चर्चित है. जंगल के बीच स्थित किशनपुर इलाके को दुधवा का दिल माना जाता है. इस क्षेत्र में सबसे अधिक सैलानियों को बाघ के दीदार होते हैं, इसलिये इस क्षेत्र में बाघ का सिक्का चलता है यह कहना गलत न होगा. सुविधाओं की कमी होने के बावजूद भी किशनपुर पर्यटकों का फेवरेट रहता है. बता दें कि दुधवा टाइगर रिजर्व के विशालकाय साल व सागौन के मनमोहक वन में बाघ, गैंडा, हाथी, भालू, पाढा, चीतल, काकड़, सांभर, मगर, वानर व बारहसिंगा आदि स्वच्छंद वास करते हैं, इसलिए दुधवा दर्शन के लिए बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक लालायित रहते हैं. दुधवा टाइगर रिजर्व (Photo credit: ETV Bharat)