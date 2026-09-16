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दुधवा टाइगर रिजर्व में घुसा बाढ़ का पानी, सड़क पर दिखा भालू, देखें वीडियो

इसी दौरान जंगल से निकलकर एक भालू दुधवा-गौरीफंटा मार्ग के किनारे आ पहुंचा. सड़क पर भालू को देखकर वहां से गुजर रहे लोगों ने अपने वाहन रोक लिए और उसे मोबाइल कैमरों में कैद करने लगे.

लखीमपुर: लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल में इन दिनों पहाड़ी नदी सुहेली और मोहाना की बाढ़ का पानी भरा हुआ है. जंगल में पानी भर जाने के कारण दुधवा के दुर्लभ वन्यजीव लगातार ऊंचे स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं.

आबादी और खेतों में आ रहे हिंसक जीव: दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर शिकारी वन्यजीव अक्सर इंसानी आबादी के साथ-साथ किसानों के खेतों में पहुंच जाते हैं. कई बार ये जंगली जानवर ग्रामीणों पर हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल भी कर देते हैं. महज दो दिन पहले ही अपने घर में सो रही एक बुजुर्ग महिला पर बाघ ने अचानक हमला कर उसे घायल कर दिया था. वहीं अब बाढ़ के पानी से परेशान होकर एक भालू दुधवा-गौरीफंटा रोड किनारे आ गया.

सड़क किनारे भालू देख थमे वाहनों के पहिए: सड़क किनारे भालू की मौजूदगी देखकर राहगीरों ने तुरंत अपनी गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर ली और मोबाइल से वीडियो बनाने लगे. लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में पानी का स्तर बढ़ने से हिंसक जानवर सुरक्षित स्थानों की तलाश में बाहर आ रहे हैं. ये जानवर अक्सर रिहाइशी इलाकों में घुसकर लोगों के लिए खतरा पैदा कर देते हैं. दो दिन पूर्व भी घर में सो रही वृद्धा पर बाघ के हमले से इलाके में दहशत फैल गई थी.

सड़क पर भालू को देख लोगों ने बनाई रील: इसके बाद अब भालू के दुधवा-गौरीफंटा रोड किनारे अचानक आ जाने से राहगीरों में कौतूहल और डर दोनों देखने को मिला. सड़क से गुजर रहे लोगों ने अपने वाहन रोककर भालू की तस्वीरें और वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया.

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