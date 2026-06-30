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दुधवा टाइगर रिजर्व चार महीने के लिए बंद, इस सीजन 75 हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे, अब मोबाइल से नहीं बना पाएंगे वीडियो

पार्क 15 नवंबर को दोबारा पर्यटकों के लिए खुलेगा. इस सत्र 796 विदेशी पर्यटक भी दुधवा पार्क की सैर करने पहुंचे थे.

दुधवा टाइगर रिजर्व चार महीने के लिए बंद.
दुधवा टाइगर रिजर्व चार महीने के लिए बंद. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 7:51 PM IST

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लखीमपुर खीरी : दुधवा टाइगर रिजर्व में सोमवार 30 जून 2026 को पर्यटन सत्र का समापन हो गया. अब पार्क 15 नवंबर को दोबारा पर्यटकों के लिए खुलेगा. इस सत्र में दुधवा नेशनल पार्क में रिकॉर्ड 75,615 पर्यटक पहुंचे. इसमें 796 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं. पर्यटकों से विभाग को 2.96 करोड़ रुपये (2,96,63,324.70 रुपये) का राजस्व मिला. वहीं, पर्यटन सत्र समाप्त होते ही दुधवा प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दुधवा और किशनपुर सेंचुरी के कोर एरिया में सफारी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.

दुधवा टाइगर रिजर्व इस बार पूरे पर्यटन सत्र के दौरान पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रहा. देश-विदेश से आए पर्यटकों ने यहां दुर्लभ वन्यजीवों के दीदार किए. जंगल में बाघों की चहलकदमी, एक सींग वाले गैंडों का विचरण, हाथियों के झुंड, भालू और अन्य वन्यजीवों की मौजूदगी ने पर्यटकों को रोमांचित किया. जंगल सफारी के दौरान कई दुर्लभ वन्यजीवों के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिली, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया.

पार्क बंद होने के आखिरी दिन कर्मचारियों और गाइड ने ग्रुप फोटो ली.
पार्क बंद होने के आखिरी दिन कर्मचारियों और गाइड ने ग्रुप फोटो ली. (Photo Credit; ETV Bharat)

हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो को लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है. विभाग का मानना है कि सफारी के दौरान मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग, तेज आवाज, वीडियो रिकॉर्डिंग और वन्यजीवों के बेहद करीब जाकर फुटेज लेने की कोशिशें जंगल की प्राकृतिक शांति और वन्यजीवों के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं.

इसी को देखते हुए दुधवा टाइगर रिजर्व वन प्रभाग के उप निदेशक जगदीश आर ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. दुधवा और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य के कोर एरिया में सफारी के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. नए निर्देशों के तहत यह प्रतिबंध केवल पर्यटकों पर ही नहीं, बल्कि नेचर गाइड और सफारी वाहन चालकों पर भी समान रूप से लागू होगा.

अब सफारी के दौरान किसी भी प्रकार से मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. विभाग का कहना है कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करना और जंगल की प्राकृतिक शांति को बनाए रखना है. दुधवा प्रशासन का मानना है कि जंगल में आने वाले पर्यटकों को वन्यजीवों और प्रकृति का आनंद प्रत्यक्ष रूप से लेना चाहिए, न कि केवल मोबाइल कैमरे के माध्यम से. इससे वन्यजीवों को अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप से भी बचाया जा सकेगा.

दुधवा टाइगर रिजर्व के उप निदेशक जगदीश आर ने बताया कि दुधवा और किशनपुर के कोर एरिया में सफारी के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है. यह निर्णय वन्यजीवों की सुरक्षा, उनके प्राकृतिक व्यवहार को संरक्षित करने तथा जंगल की शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. सभी पर्यटक, नेचर गाइड और वाहन चालकों को निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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दुधवा टाइगर रिजर्व में मोबाइल बैन
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