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दुधवा टाइगर रिजर्व चार महीने के लिए बंद, इस सीजन 75 हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे, अब मोबाइल से नहीं बना पाएंगे वीडियो

दुधवा टाइगर रिजर्व चार महीने के लिए बंद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : दुधवा टाइगर रिजर्व में सोमवार 30 जून 2026 को पर्यटन सत्र का समापन हो गया. अब पार्क 15 नवंबर को दोबारा पर्यटकों के लिए खुलेगा. इस सत्र में दुधवा नेशनल पार्क में रिकॉर्ड 75,615 पर्यटक पहुंचे. इसमें 796 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं. पर्यटकों से विभाग को 2.96 करोड़ रुपये (2,96,63,324.70 रुपये) का राजस्व मिला. वहीं, पर्यटन सत्र समाप्त होते ही दुधवा प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दुधवा और किशनपुर सेंचुरी के कोर एरिया में सफारी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. दुधवा टाइगर रिजर्व इस बार पूरे पर्यटन सत्र के दौरान पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रहा. देश-विदेश से आए पर्यटकों ने यहां दुर्लभ वन्यजीवों के दीदार किए. जंगल में बाघों की चहलकदमी, एक सींग वाले गैंडों का विचरण, हाथियों के झुंड, भालू और अन्य वन्यजीवों की मौजूदगी ने पर्यटकों को रोमांचित किया. जंगल सफारी के दौरान कई दुर्लभ वन्यजीवों के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिली, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया. पार्क बंद होने के आखिरी दिन कर्मचारियों और गाइड ने ग्रुप फोटो ली. (Photo Credit; ETV Bharat) हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो को लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है. विभाग का मानना है कि सफारी के दौरान मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग, तेज आवाज, वीडियो रिकॉर्डिंग और वन्यजीवों के बेहद करीब जाकर फुटेज लेने की कोशिशें जंगल की प्राकृतिक शांति और वन्यजीवों के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं.