15 दिन पहले से दुधवा नेशनल पार्क घूमने की सौगात: कल से सैलानियों के लिये खुलेगा पार्क, ऑनलाइन टिकट की भी सुविधा

पर्यावरण एवं उद्यान मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना शनिवार को करेंगे उद्घाटन.

दुधवा नेशनल पार्क
दुधवा नेशनल पार्क (Photo credit: ईटीवी भारत)
Published : October 31, 2025 at 10:28 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार 15 दिन पहले एक नवंबर से सैलानियों के लिए दुधवा नेशनल पार्क खोल रही है. अभी तक सभी नेशनल पार्क 15 नवंबर को पर्यटकों के लिए खोले जाते थे.

वन विभाग ने दुधवा नेशनल पार्क एक नवंबर से खोले जाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. पर्यटक ऑनलाइन टिकट भी बुक करा सकेंगे. दुधवा नेशनल पार्क के नए सत्र का उद्घाटन पर्यावरण एवं उद्यान मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना के साथ ही वन विभाग के अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक रोमी साहनी उद्घाटन करेंगे.

वन मंत्री अरुण सक्सेना
वन मंत्री अरुण सक्सेना (Photo credit: ETV Bharat FILE)

अनावरण का समय एक नवंबर को सुबह साढ़े आठ बजे का तय किया गया है. दुधवा में उद्घाटन करने के बाद वन मंत्री पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए रवाना हो जाएंगे. उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने बताया कि 1 नवंबर से नेशनल पार्क खुल रहे हैं. पर्यटकों को घूमने का और भी चांस मिलेगा.

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (Photo credit: ईटीवी भारत)

थारू महिलाओं की तरफ से दुधवा में हर साल हस्तशिल्प कला के जरिए बनाए गए उत्पादों का स्टाॅल लगाया जाता है. इस पर्यटन सत्र में भी स्टाॅल लगाने की तैयारी है. ऐसे में थारू महिलाओं के उत्पाद भी सैलानियों की पसंद बनेंगे. थारू महिलाएं हस्तशिल्प कला के माध्यम से डलिया, टोपी, पर्स, दरी गमले समेत अन्य चीजें बनाकर उनको पर्यटन परिसर में स्टाॅल लगाकर सजाएंगे, जो सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा. पर्यटकों की बंगाल टाइगर, एक सींग वाला गैंडा, पांच तरह के हिरण व करीब 450 प्रजाति के पक्षियों को करीब से देखने की उम्मीद पूरी होगी. साइबेरियन पक्षी, भालू, जंगली हाथियों के झुंड और गैंडा भी देखने को मिलेगा.

दुधवा में घूमने की होगी यह फीस
एक व्यक्ति 1000 रुपये
हाथी की सवारी1600 रुपये
कॉटेज 2 व्यक्ति5600 रुपये
जिप्सी 6 लोग4000 रुपये
कुल कॉटेज14
डारमेट्री 10 बेड 10,000 रुपये
डारमेट्री 20 बेड 20,000 रुपये

किशनपुर में भी पर्यटन सत्र कल से : अगर आप घने जंगलों में दुर्लभ वन्यजीवों को करीब से देखने और सैलानियों के बीच जंगल सफारी का लुत्फ उठाने का सपना देख रहे हैं तो अब इंतजार का समय खत्म हो गया है. एक नवंबर से दुधवा टाइगर रिजर्व के भीरा किशनपुर रेंज में पर्यटन सत्र की शुरुआत हो जाएगा. पहले दिन जंगल भ्रमण फ्री होगा.

सैलानियों की सुरक्षा और सूचना के लिए 90 प्रशिक्षित गाइड होंगे. जंगल सफारी में चार हाथी पर्यटकों के साथ रहेंगे. दक्षिण सोनारीपुर रेंज के सलूकापुर क्षेत्र में 25 हाथियों में से एक साल की भवानी और डेढ़ साल की मसक्कली पर्यटकों का आकर्षण होंगी. सैलानी इन छोटी हथिनियों को फल-मिठाई भी खिला पाएंगे. 47 जिप्सी, 15 जिनान वाहन से सैलानी जंगल की गहराइयों में जाकर बाघ, बारहसिंघा, हाथी, गैंडा, हिरण और अन्य वन्यजीवों को करीब से देख सकेंगे.

बता दें कि मानसून में बारिश के चलते 15 नवंबर तक के लिए नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व बंद कर दिए जाते थे, लेकिन इस बार 15 दिन पहले ही एक नवंबर को खोल दिए जाएंगे. दुधवा नेशनल पार्क की तरफ से इस बार दरों को बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिस पर मुहर लग गई है. किस मद में कितना किराया बढ़ाया गया है, इसकी दरें दो नवंबर से लागू होंगी.



यह भी पढ़ें : 15 जून से बंद हो रहे यूपी के तीनों टाइगर रिजर्व; छुट्टियों में घूमना है तो मानसून सीजन से पहले बना लीजिए प्लान

