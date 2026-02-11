ETV Bharat / state

UP में इको-टूरिज्म को नई रफ्तार: दुधवा नेशनल पार्क अत्याधुनिक सुविधाओं से होगा लैस

दुधवा नेशनल पार्क बनेगा डिजिटलीकरण और संस्कृति के संगम का केंद्र. ( फोटो सोर्स - टूरिज्म डिपार्टमेंट )

दुधवा नेशनल पार्क को पर्यटन के लिहाज से और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए साइनेज, आवास और डिजिटल सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है. पलिया और दुधवा की ओर जाने वाली प्रमुख सड़कों पर आधुनिक और आकर्षक साइनेज यानी संकेतों के बोर्ड लगाए जाएंगे.

पर्यटन मंत्री ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत पार्क में लगी पशु आकृतियों का नवीनीकरण, पर्यटकों के बैठने के लिए गार्डन बेंच, साफ-सफाई के लिए डस्टबिन और बेहतर मार्गदर्शन के लिए साइनेज भी शामिल हैं. दीवारों पर जंगल और वन्य जीवों को दर्शाने वाली 3-डी चित्रकारी और पेंटिंग्स की जाएंगी, जिससे पर्यटकों को दुधवा की जैव विविधता और वन्य जीवन के बारे में आसानी से जानकारी मिल सके.

उन्होंने बताया कि इसके तहत मौजूदा कैंप कार्यालय की मरम्मत की जाएगी और नया आकर्षक रिसेप्शन ब्लॉक तैयार होगा. साथ ही आधुनिक सुविधाओं से लैस इंटरप्रिटेशन सेंटर, 3-डी म्यूरल और आर्ट पेंटिंग, कैंटीन, मीटिंग हॉल, लाइब्रेरी और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी.

लखनऊ: पर्यटन विभाग ने दुधवा के 'सफारी सीजन-2026' पर खास फोकस करते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'राज्य की समृद्ध दुधवा बेल्ट पर खास ध्यान देते हुए दुधवा टाइगर रिजर्व के व्याख्या केंद्र को बेहतर व आधुनिक बनाने के लिए अहम परियोजना पर कार्य किया जाएगा.

पर्यटन मंत्री ने बताया कि 'वर्तमान समय की मांग और वेलनेस टूरिज्म को इको क्षेत्र से जोड़ते हुए नेचर के बीच योग और मेडिटेशन स्पेस भी विकसित किए जाएंगे. साथ ही, क्षेत्र में होटल, रिसॉर्ट और होमस्टे सुविधाओं के विस्तार को भी गति मिलेगी. अब तक 23 होम स्टे, दो रिसॉर्ट और पांच होटलों का पंजीकरण किया जा चुका है.

पर्यटन को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन जानकारी और बुकिंग व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. यूपी पर्यटन और यूपीटीडीबी की वेबसाइट पर दुधवा टाइगर रिजर्व का अलग पेज होगा, जहां होटल, रिसॉर्ट और होमस्टे की पूरी जानकारी मिलेगी.

थारू संस्कृति और स्थानीय कौशल को पर्यटन से जोड़ने की पहल

दुधवा क्षेत्र में पर्यटन के साथ स्थानीय थारू संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है. इसके तहत पर्यटकों को पारंपरिक थारू थाली के साथ-साथ मोटे अनाज से बने पारंपरिक व्यंजन “श्री अन्न थाली” परोसने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे स्थानीय खान-पान को नई पहचान मिल सके. गौर करें तो यहां अधिकतर होम-स्टे संचालक महिलाएं हैं, इसलिए उन्हें होम-स्टे संचालन, डिजिटल भुगतान (यूपीआई), अतिथियों के साथ संवाद, स्टोरी टेलिंग और व्यावहारिक आतिथ्य प्रबंधन जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा.

थारू समाज के लोगों को पारंपरिक भोजन, हस्तशिल्प और आतिथ्य सत्कार से जुड़ा विशेष प्रशिक्षण देने की योजना है. थारू शिल्प के मार्केट को बढ़ावा देने के लिए होटलों और पर्यटन केंद्रों के माध्यम से उनके उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाएगा. कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 150 स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड के रूप में ट्रेंड किया जाएगा.

पर्यटकों की संख्या में इज़ाफ़ा

पर्यटन मंत्री ने बताया कि 'वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच जंगलों, वेटलैंड्स, झीलों और वन्यजीव क्षेत्रों में 44 इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं. इनमें दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और कतर्नियाघाट टाइगर रिजर्व के साथ-साथ हैदरपुर, बखिरा, सुर सरोवर, समसपुर और नवाबगंज जैसे प्रमुख वेटलैंड्स में खास निवेश किया गया है.

दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या 2022 में करीब 1.2 लाख से बढ़कर 2025 में लगभग 2.1 लाख के करीब हो गई है, जिनमें 70 हजार से 85 हजार लोग सफारी में शामिल हुए, साथ ही सामुदायिक भागीदारी के तहत 53 जिलों में 57 क्यूरेटेड ट्रिप आयोजित की गईं, जिनमें करीब तीन हजार छात्र जुड़े. पीलीभीत, दुधवा और कतर्नियाघाट में 143 स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड के रूप में ट्रेनिंग दी गई.