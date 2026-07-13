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व्यापारी को बंधक बनाकर पत्नी से की वसूली, दुबई पुलिस ने भीलवाड़ा के पूर्व पार्षद लुत्फी को दबोचा

भीलवाड़ा के व्यापारी को दुबई में भीलवाड़ा के ही पूर्व पार्षद फजले रउफ उर्फ लुत्फी पर अपहरण करने के आरोप का मामला सामने आया है.

Former Bhilwara Councilor Arrested
भीलवाड़ा का पूर्व पार्षद लुत्फी गिरफ्तार (Source : Bhilwara Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2026 at 1:48 PM IST

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भीलवाड़ा: दुबई में भीलवाड़ा के पूर्व पार्षद ने पीड़ित मुकेश टेलर को बंधक बना उससे 1 लाख 70 हजार 220 एमिरेट्स एनबीडी के 4 चेक जबरन ले लिए. वहीं, अपहरण करने वाले बदमाशों के भीलवाड़ा में मौजूद साथियों ने बंधक व्यापारी की पत्नी को धमका कर 40 लाख रुपए की वसूली का चेक ले लिया. भीलवाड़ा शहर की सुभाष नगर थाना पुलिस ने रविवार देर रात कारवाई करते हुए व्यापारी की पत्नी से 40 लाख रुपए के चेक लेने वाले बदमाश योगेश मुंदड़ा को गिरफ्तार कर लिया.

जबकि दुबई पुलिस ने रंगदारी वसूलने के आरोप में पूर्व पार्षद फजले रउफ (लुत्फी) को रंगदारी वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया है. दुबई में रह रहे भीलवाड़ा व्यापारी मुकेश टेलर बदमाशों के चंगुल से छूटने के बाद शनिवार को भीलवाड़ा पहुंचा, जहां व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुभाष नगर थाना पहुंच कर पूरा घटनाक्रम सुनाया. पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार आरोपी योगेश मुंदडा से पूछताछ शुरू कर दी है.

थाना प्रभारी ने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Bhilwara)

उधर दुबई में किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार चल रहे सरगना पूर्व पार्षद को अब इंटरपोल की मदद से भारत लाने की तैयारी भीलवाड़ा पुलिस ने शुरू कर दी है. पूर्व पार्षद पर भीलवाड़ा पुलिस ने 10 हजार का इनाम सहित लुक आउट सर्कुलर जारी कर रखा है.

भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाना प्रभारी कैलाश कुमार बिश्नोई ने कहा कि मुकेश टेलर नामक युवक दुबई में 20 साल से व्यापार कर रहा है. दुबई में ही रह रहे भीलवाड़ा के पूर्व पार्षद फजले रउफ पर भीलवाड़ा पुलिस ने 10 हजार रुपये के इनाम के साथ ही लुकआउट नोटिस भी जारी कर दी है. लुत्फी दुबई में रहकर फरारी काट रहा है. दुबई में बदमाश फजले रउफ ने व्यापारी मुकेश टेलर को बंधक बनाकर उससे 1 लाख 70 हजार 220 रुपए एमिरेट्स एनबीडी के चार चेक दुबई बैंक के बदमाश ने छीन लिए.

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इधर भीलवाड़ा में भी बदमाश ने अपने साथियों को बंधक बनाए गए मुकेश टेलर के घर पर भेजा, जहां पीड़ित की पत्नी ने पैसे नहीं होने की जानकारी देने पर उसे धमका कर 40 लाख रुपए के चेक वसूल लिए. पीड़ित मुकेश टेलर की रिपोर्ट पर अपहरण करने वाले बदमाश के साथी योगेश को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि गिरोह के सरगना राजू उर्फ रियाज पठान की तलाश की जा रही है. दुबई में बैठे पूर्व परशा डी को दुबई पुलिस द्वारा किसी मामले में गिरफ्तार करने पर अब भीलवाड़ा पुलिस भीलवाड़ा में तीन प्रकरणों में वाछित होने से क्राइम ब्रांच, राजस्थान पुलिस, सीबीआई व केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए दुबई पुलिस से संपर्क कर दुबई के न्यायालय में पेश कर भीलवाड़ा लाए जाने की प्रक्रिया शुरू करेगी.

लुत्फी व उसके संगठित आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए साइबर एवं इकोनॉमिक फोरेंसिक एक्सपर्ट की सेवाएं लेकर उसकी अर्जित अवैध आय व संपत्तियों का पता लगाकर उसे अटैच कर कानूनी प्रक्रिया में लाकर उनकी जप्ती व फ्रीजिंग की कार्रवाई की जाएगी. -कैलाश कुमार बिश्नोई, सुभाषनगर थाना प्रभारी.

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