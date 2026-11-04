दिवाली बाजार में आधुनिक तड़का: रोशनी के साथ गूंजेगी पटाखों की आवाज, झालरों में दिखेगा दुबई का नजारा
वाराणसी से पढ़िए संवाददाता गोपाल मिश्र की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 1:31 PM IST
वाराणसी: दिवाली को लेकर बाजारों में रौनक दिखने लगी है. हर दुकान सज धज कर तैयार है. अपने ग्राहकों के इंतजार में. वैसे भी दिवाली मतलब रोशनी और रोशनी के त्योहार पर सबसे ज्यादा डिमांड अगर रहती है तो वह है रंग बिरंगी झालरों की. काशी पूर्वांचल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बाजार है. जहां पर न सिर्फ रोशनी का यह बाजार सज धज कर तैयार है, बल्कि इस साल आई नई डिजाइनर झालरों ने हर साल की अपेक्षा ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित करना शुरू किया है. दुकानों पर एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी डिजाइनर झालरों की भरमार है. इस बार बाजार में लाइट सिर्फ रोशनी नहीं दे रही बल्कि पटाखे की आवाज भी सुन रही है और दुबई का नजारा भी झालरों में देखने को मिल रहा है.
दुबई जैसा नजारा: इस दिवाली बाजार में एक से बढ़कर एक झालर आई है. इसमें सबसे यूनिक और अनोखी कहीं जा रही है बुर्ज खलीफा की डिजाइन वाली झालर है. यह बिल्कुल नई और यूनिक डिजाइन है, जो पहली बार बनारस के बाजार में देखने को मिल रही है. दुकानदारों का कहना है कि इस झालर की जो डिजाइन है वह दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह बनाई गई है. इसमें लगे बल्ब के डिजाइन बुर्ज खलीफा की तरह और बल्ब के अंदर जो उकेरा हुआ डिजाइन है वह भी बुर्ज खलीफा का है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह तीन फीट से लेकर 80 फीट तक के लेंथ में उपलब्ध है. इसमें स्टेप बाय स्टेप एलइडी लाइट लगी है जो नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ती है और अलग-अलग तरह से रोशनी बिखेरती हैं. बुर्ज खलीफा पर होने वाले लाइट शो की तरह लोग इसे अपने घर की बालकनी और गेट पर लगाना पसंद कर रहे हैं.
कीमत और साइज: सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कीमत साइज के हिसाब से है. सबसे छोटी डेढ़ सौ रुपए की तो सबसे बड़ी 1000 में उपलब्ध हो जा रही है. दुकानदारों का कहना है कि इसकी डिमांड इतनी जबरदस्त है कि लोगों को पता चलते ही यह झालर हाथों-हाथ बिक रही है. युवा इसे सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आधुनिकता और इंस्टाग्राम फेसबुक के समय में रील बनाने और इसे मार्केट में उपलब्ध बताने के चक्कर में बहुत से क्रिएटर भी इसका जमकर प्रचार कर रहे हैं.
डिजाइनर झालरों की भरमार: इस झालर के अलावा बहुत सी ऐसी झालर भी इस बार मार्केट में देखने को मिल रही है जो पहले कभी नहीं आई थी. इसमें सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्रिस्टल वाली झालर हैं. क्रिस्टल झालर बिल्कुल एक शीशे के पारदर्शी रूप में सामने आई हैं. जिनको देखने से ही अंदाजा लगेगा कि क्रिस्टल क्लियर रोशनी के साथ आपकी बालकनी छत पर लगने के बाद यह रोशनी भी जबरदस्त देगी और दिखने में भी बेहद सुंदर लगेगी. इसमें भी तरह-तरह के कई डिजाइन मौजूद है. जिनकी डिमांड जबरदस्त है. इसके अलावा गणेश लक्ष्मी शुभ लाभ वाली स्पेशल गोल्डन कलर की झालरों की डिमांड भी इस बार यूनिक झालरों के रूप में है. यह झालरे पहली बार बाजार में देखने को मिल नहीं है और जबरदस्त तरीके से इनको लोग अपने मंदिरों और घर के मुख्य द्वार पर सजाने के लिए ले रहे हैं.
टेक्नोलॉजी वाली झालरों का ट्रेंड: इस बार बाजार में टेक्नोलॉजी वाली झालरों का ट्रेंड है. रिमोट से चलने वाली झालरों की भी डिमांड जबरदस्त है. जिसमें रिमोट से ही उनके कलर और उनके परफॉर्मेंस को भी चेंज किया जा सकता है. चटाई वाली झालर एकदम यूनिक है और यह चीन और जापान में सबसे ज्यादा बिकती है लेकिन इस बार यह बनारस के बाजार में देखने को मिल रही है. यह लंबी सी झालर है जिसे चटाई झालर के नाम से बचा जा रहा है. इसे सिर्फ अपनी दीवार पर आपको टांग देना है और इसमें बड़े-बड़े बम की तरह डिजाइनर बल्ब लगे हुए हैं. इसमें 100 से ज्यादा डिजाइन और पैटर्न बनते हैं और रिमोट से संचालित होते हैं. रिमोट के जरिए इसका कलर भी चेंज किया जा सकता और स्पीड को धीमा और तेज भी किया जा सकता है, ब्लिंक मोड पर सेट करने के बाद इसे आप अपने ड्राइंग रूम या बेडरूम के साथ ही अपने मुख्य द्वार पर लगाकर लोगों को आकर्षित कर सकते हैं. इस झालर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें रिमोट के जरिए आप बार-बार चटाई जैसी आवाज निकाल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह यह आवाज करती है जैसे पटाखे वाली चटाई करती है. इसलिए इसमें एक साथ दो मजा है रोशनी भी मिलेगी और दिवाली पर पटाखे की आवाज भी सुनाई देगी.
कीमत क्या है: यह बच्चों की सबसे फेवरेट झालर भी मानी जा रही है. रिमोट से संचालित होने की वजह से इसमें कई तरह के पटाखे की आवाज चेंज हो सकती है. चटाई वाली झालर के साथ ही अनार और जलेबी की आवाज भी सुनाई देती है. जिन घरों में छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं, जहां असली पटाखे जलाने से लोग डरते हैं वहां इन झालरों के डिमांड बहुत जबरदस्त है. होलसेल मंडी में यह ज्यादा 1500 में बिक रही है, जबकि रिटेल में इनके दाम 2000 से 2500 के बीच है.
क्रिस्टल वाली झालरों की डिमांड: सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जानवरों के साथ आपको प्रीमियम लग्जरी लोग अपने घर को देना है तो क्रिस्टल वाली झालरों की डिमांड बहुत अच्छी है. यह क्रिस्टल जैसे छोटे-छोटे मोतियों की तरह जगमगाती हुई उन्हें दीवारों पर इंद्रधनुषी रंग को बिखेर कर आपकी दिवाली को न सिर्फ खास बना देंगे, बल्कि आपके घर को और भी बेहतर लुक देने का काम करेंगे. इसके अलावा इस बार बाजार में पहली बार गणेश लक्ष्मी, स्वास्तिक, ओम और श्री लिखी झालर भी आई है. यह गोल्डन कलर के मेटल फ्रेम पर कलरफुल एलईडी से तैयार की गई है जो सुंदर वॉल हैंगिंग की तरह दिखाई देती है. रात में जगमगाती हुई यह आपके मुख्य दरवाजा पूजा घर को एक नया लुक देने का काम करेंगे.
दाम जान लीजिए: बाजार में झालर 150 रुपए से शुरू है, पर्दे वाली झालर भी डिमांडिंग है जो 300 से 600 रुपये में मिल जाएंगी. सबसे बड़ी बात यह है कि चीन से आने वाली झालरों की जगह अब अधिकांश झालर मेक इन इंडिया के तरह तैयार हो रही है और यह इंडिया में बनने वाली झालरों की लाइफ भी ज्यादा है इसलिए यह बिग भी अच्छे खासे तरीके से रही हैं.
रंगोली और स्टीकर: इन झालरों के साथ दिवाली का बाजार और भी अलग तरीके से सज धज कर तैयार हुआ है. एक तरफ दिवाली पर रंग बिरंगी झालरों का बाजार सज धज कर तैयार है तो वही इस दिवाली घर के दरवाजे को कलरफुल बनाने के लिए स्टीकर वाली रंगोली के साथ ही कई तरह के रंग-बिरंगे बंदरवार भी मौजूद हैं, जो आपके घर को बिल्कुल नया लुक दे देंगे.
रंगोली नहीं बना पाएं तो NO टेंशन: सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली पर बिजी होने की वजह से बहुत बार लोग रंगोली नहीं बना पाते, इसलिए बाजार में उपलब्ध स्टिकर वाली रंगोली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है. यह प्लास्टिक और वेलवेट से बनी होती है जिस पर पहले से ही रंगोली का डिजाइन छपा होता है. पीछे से स्टीकर हटाओ और फर्श पर इसको चिपका दो रंगोली जैसा मामला ही समझ में आता है, पानी गिरने पर भी यह बिल्कुल खराब नहीं होती और पैरों से मिटती भी नहीं है. दिवाली के बाद इसे आसानी से निकाला जा सकता है जिसकी वजह से आपका फ्लोर भी खराब नहीं होता. बाजार में 50 से ज्यादा तरह के अलग-अलग डिजाइन की रंगोली मौजूद है. जिसमें लक्ष्मी जी के पैर वाली रंगोली, फूल वाली रंगोली, मोर वाली रंगोली और 3D रंगोली जो एकदम उभरी हुई स्टाइल में दिखाई देती है. रेडियम वाली रंगोली भी मार्केट में आई है जो अंधेरा होने पर चमकते भी है छोटी रंगोली की कीमत 50 जबकि 3D वाली बड़ी रंगोली 500 रुपये तक बिक रही है.
रंगोली के कई डिजाइन उपलब्ध: इसके अलावा अगर आप रंगोली बनाना भी चाहते हैं तो इसके लिए एक से बढ़कर एक डिजाइन तैयार हैं. यह बिल्कुल सेट डिजाइन है, जिसे आप रखकर उसे पर अलग-अलग तरह के रंग डालकर एक बेहतरीन रंगोली का डिजाइन छत से तैयार कर सकते हैं वह भी बिना किसी हेल्प के.
दरवाजे को कैसे सजाएं?: दरवाजे को सजाना दिवाली पर सबसे शुभ माना जाता है. इसमें गेंदे की माला का प्रचलन अशोक की पट्टी के साथ होता है, लेकिन महंगाई के दौर में गेंदे की माला लेना हर के लिए संभव नहीं है और गेंदा माला एक-दो दिन में मुरझा भी जाता है. ऐसे में गेंदा फूल वाला बंदरवार जो नकली है और असली पीले नारंगी रंग के जैसा ही दिखाई देता है, उसे आप ऑप्शन में ले सकते हैं. मोगरा और गुलाब वाला बंदरवाल और डिजाइनर फूलों वाले बांदरवाल की डिमांड भी बहुत अच्छी है. मोती और लटकन वाला बंदरवाल दरवाजे की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.
इसके अलावा शुभ लाभ, स्वागत गणेश लक्ष्मी के पैर वाला स्टीकर, स्वास्तिक और ओम का स्टीकर फूलों की माला बेहद डिमांडिंग प्रोडक्ट है जो बाजार में आ चुका है, तो इस दिवाली आप सोचिए मत, निकालिए शॉपिंग करने रंग बिरंगी अलग-अलग तरह की झालरों के साथ घर सजाने के इन आइटम्स को लेकर अपनी दिवाली को खास बनाये.
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