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दिवाली बाजार में आधुनिक तड़का: रोशनी के साथ गूंजेगी पटाखों की आवाज, झालरों में दिखेगा दुबई का नजारा

दिवाली बाजार में आधुनिक तड़का ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: दिवाली को लेकर बाजारों में रौनक दिखने लगी है. हर दुकान सज धज कर तैयार है. अपने ग्राहकों के इंतजार में. वैसे भी दिवाली मतलब रोशनी और रोशनी के त्योहार पर सबसे ज्यादा डिमांड अगर रहती है तो वह है रंग बिरंगी झालरों की. काशी पूर्वांचल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बाजार है. जहां पर न सिर्फ रोशनी का यह बाजार सज धज कर तैयार है, बल्कि इस साल आई नई डिजाइनर झालरों ने हर साल की अपेक्षा ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित करना शुरू किया है. दुकानों पर एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी डिजाइनर झालरों की भरमार है. इस बार बाजार में लाइट सिर्फ रोशनी नहीं दे रही बल्कि पटाखे की आवाज भी सुन रही है और दुबई का नजारा भी झालरों में देखने को मिल रहा है.

दिवाली बाजार में आधुनिक तड़का (Video Credit: ETV Bharat)



दुबई जैसा नजारा: इस दिवाली बाजार में एक से बढ़कर एक झालर आई है. इसमें सबसे यूनिक और अनोखी कहीं जा रही है बुर्ज खलीफा की डिजाइन वाली झालर है. यह बिल्कुल नई और यूनिक डिजाइन है, जो पहली बार बनारस के बाजार में देखने को मिल रही है. दुकानदारों का कहना है कि इस झालर की जो डिजाइन है वह दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह बनाई गई है. इसमें लगे बल्ब के डिजाइन बुर्ज खलीफा की तरह और बल्ब के अंदर जो उकेरा हुआ डिजाइन है वह भी बुर्ज खलीफा का है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह तीन फीट से लेकर 80 फीट तक के लेंथ में उपलब्ध है. इसमें स्टेप बाय स्टेप एलइडी लाइट लगी है जो नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ती है और अलग-अलग तरह से रोशनी बिखेरती हैं. बुर्ज खलीफा पर होने वाले लाइट शो की तरह लोग इसे अपने घर की बालकनी और गेट पर लगाना पसंद कर रहे हैं.



झालरों में दिखेगा दुबई का नजारा (Photo Credit: ETV Bharat)

कीमत और साइज: सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कीमत साइज के हिसाब से है. सबसे छोटी डेढ़ सौ रुपए की तो सबसे बड़ी 1000 में उपलब्ध हो जा रही है. दुकानदारों का कहना है कि इसकी डिमांड इतनी जबरदस्त है कि लोगों को पता चलते ही यह झालर हाथों-हाथ बिक रही है. युवा इसे सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आधुनिकता और इंस्टाग्राम फेसबुक के समय में रील बनाने और इसे मार्केट में उपलब्ध बताने के चक्कर में बहुत से क्रिएटर भी इसका जमकर प्रचार कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी वाली झालरों का ट्रेंड (Photo Credit: ETV Bharat)



डिजाइनर झालरों की भरमार: इस झालर के अलावा बहुत सी ऐसी झालर भी इस बार मार्केट में देखने को मिल रही है जो पहले कभी नहीं आई थी. इसमें सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्रिस्टल वाली झालर हैं. क्रिस्टल झालर बिल्कुल एक शीशे के पारदर्शी रूप में सामने आई हैं. जिनको देखने से ही अंदाजा लगेगा कि क्रिस्टल क्लियर रोशनी के साथ आपकी बालकनी छत पर लगने के बाद यह रोशनी भी जबरदस्त देगी और दिखने में भी बेहद सुंदर लगेगी. इसमें भी तरह-तरह के कई डिजाइन मौजूद है. जिनकी डिमांड जबरदस्त है. इसके अलावा गणेश लक्ष्मी शुभ लाभ वाली स्पेशल गोल्डन कलर की झालरों की डिमांड भी इस बार यूनिक झालरों के रूप में है. यह झालरे पहली बार बाजार में देखने को मिल नहीं है और जबरदस्त तरीके से इनको लोग अपने मंदिरों और घर के मुख्य द्वार पर सजाने के लिए ले रहे हैं. डिजाइनर झालरों की भरमार (Photo Credit: ETV Bharat) टेक्नोलॉजी वाली झालरों का ट्रेंड: इस बार बाजार में टेक्नोलॉजी वाली झालरों का ट्रेंड है. रिमोट से चलने वाली झालरों की भी डिमांड जबरदस्त है. जिसमें रिमोट से ही उनके कलर और उनके परफॉर्मेंस को भी चेंज किया जा सकता है. चटाई वाली झालर एकदम यूनिक है और यह चीन और जापान में सबसे ज्यादा बिकती है लेकिन इस बार यह बनारस के बाजार में देखने को मिल रही है. यह लंबी सी झालर है जिसे चटाई झालर के नाम से बचा जा रहा है. इसे सिर्फ अपनी दीवार पर आपको टांग देना है और इसमें बड़े-बड़े बम की तरह डिजाइनर बल्ब लगे हुए हैं. इसमें 100 से ज्यादा डिजाइन और पैटर्न बनते हैं और रिमोट से संचालित होते हैं. रिमोट के जरिए इसका कलर भी चेंज किया जा सकता और स्पीड को धीमा और तेज भी किया जा सकता है, ब्लिंक मोड पर सेट करने के बाद इसे आप अपने ड्राइंग रूम या बेडरूम के साथ ही अपने मुख्य द्वार पर लगाकर लोगों को आकर्षित कर सकते हैं. इस झालर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें रिमोट के जरिए आप बार-बार चटाई जैसी आवाज निकाल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह यह आवाज करती है जैसे पटाखे वाली चटाई करती है. इसलिए इसमें एक साथ दो मजा है रोशनी भी मिलेगी और दिवाली पर पटाखे की आवाज भी सुनाई देगी.

शीशे जैसी 'क्रिस्टल झालर' (Photo Credit: ETV Bharat)



कीमत क्या है: यह बच्चों की सबसे फेवरेट झालर भी मानी जा रही है. रिमोट से संचालित होने की वजह से इसमें कई तरह के पटाखे की आवाज चेंज हो सकती है. चटाई वाली झालर के साथ ही अनार और जलेबी की आवाज भी सुनाई देती है. जिन घरों में छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं, जहां असली पटाखे जलाने से लोग डरते हैं वहां इन झालरों के डिमांड बहुत जबरदस्त है. होलसेल मंडी में यह ज्यादा 1500 में बिक रही है, जबकि रिटेल में इनके दाम 2000 से 2500 के बीच है.



धार्मिक थीम वाली 'गोल्डन झालर' (Photo Credit: ETV Bharat) क्रिस्टल वाली झालरों की डिमांड: सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जानवरों के साथ आपको प्रीमियम लग्जरी लोग अपने घर को देना है तो क्रिस्टल वाली झालरों की डिमांड बहुत अच्छी है. यह क्रिस्टल जैसे छोटे-छोटे मोतियों की तरह जगमगाती हुई उन्हें दीवारों पर इंद्रधनुषी रंग को बिखेर कर आपकी दिवाली को न सिर्फ खास बना देंगे, बल्कि आपके घर को और भी बेहतर लुक देने का काम करेंगे. इसके अलावा इस बार बाजार में पहली बार गणेश लक्ष्मी, स्वास्तिक, ओम और श्री लिखी झालर भी आई है. यह गोल्डन कलर के मेटल फ्रेम पर कलरफुल एलईडी से तैयार की गई है जो सुंदर वॉल हैंगिंग की तरह दिखाई देती है. रात में जगमगाती हुई यह आपके मुख्य दरवाजा पूजा घर को एक नया लुक देने का काम करेंगे.

मिनटों में सज जाएगा घर! (Photo Credit: ETV Bharat) दाम जान लीजिए: बाजार में झालर 150 रुपए से शुरू है, पर्दे वाली झालर भी डिमांडिंग है जो 300 से 600 रुपये में मिल जाएंगी. सबसे बड़ी बात यह है कि चीन से आने वाली झालरों की जगह अब अधिकांश झालर मेक इन इंडिया के तरह तैयार हो रही है और यह इंडिया में बनने वाली झालरों की लाइफ भी ज्यादा है इसलिए यह बिग भी अच्छे खासे तरीके से रही हैं.

रोशनी के साथ गूंजेगी पटाखों की आवाज (Photo Credit: ETV Bharat)