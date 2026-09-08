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मध्य प्रदेश में बरसेंगी नौकरियां, मोहन यादव को दुबई में मिला 450 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

दुबई में डॉ. मोहन यादव ने उद्योगपतियों से की वन टू वन चर्चा, कंपनियों को ग्लोबल इंवेस्टर समिट (GIS-2027) का न्यौता. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

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मोहन यादव को दुबई में मिला 450 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव (Source: Jansampark Madhya Pradesh)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 4:37 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: दुबई में आयोजित एआईएम कांग्रेस-2026 के तीसरे दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ताज दुबई में इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थ और एजुकेशन टूरिज्म टेक्नॉलॉजी और एनर्जी सैक्टर से जुड़े उद्योगपतियों से वन टू वन चर्चा की. मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इन सैक्टर में व्यापक निवेश की संभावनाएं बनी है. उन्होंने इन उद्योपगतियों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का न्यौता भी दिया.

इन्फ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर टेक्नॉलॉजी में निवेश की संभावना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में न्यूमर्क कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ सिद्धार्थ बालाचंद्रन से वन-टू-वन मीटिंग की. दोनों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी सहित कई सेक्टर में निवेश को लेकर चर्चा हुई. बैठक में एक ओर बालाचंद्रन ने कंपनी की जानकारी दी, तो वहीं दूसरी ओर सीएम डॉ. यादव ने मध्य प्रदेश में संभावनाओं पर मंथन किया. सीएम डॉ. यादव ने बालाचंद्रन को ग्लोबल इंवेस्टर समिट (GIS)-2027 में आने का निमंत्रण भी दिया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सीईओ बालचंद्रन के बीच हुई इस अहम बैठक में इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर, टेक्नोलॉजी के साथ-साथ कंज्यूमर-ओरिएंटेड सेक्टर में स्केलेबल मध्य प्रदेश एंटरप्राइजेज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इक्विटी पार्टिसिपेशन पर चर्चा हुई. बैठक में बताया गया कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, रिसोर्स एफिशिएंसी और कमर्शियली वायबल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेगी.

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मध्य प्रदेश में करीब 450 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव (Source: Jansampark Madhya Pradesh)

मध्य प्रदेश में करीब 450 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ताज दुबई में शराफ ग्रुप के प्रेसिडेंट-सीईओ श्याम कपूर से अहम मुलाकात की. दोनों के बीच शिपिंग-लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में मध्य प्रदेश में रेल-साइडिंग युक्त लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई. इसके लिए लगभग 30-50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (250-450 करोड़ रुपये) के निवेश का प्रस्ताव है. इस परियोजना से लगभग 300 से 600 लोगों के लिए नए रोजगार मिलने की उम्मीद बंधी है.

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डॉ. मोहन यादव ने ताज दुबई में उद्योगपतियों से वन टू वन चर्चा की (Source: Jansampark Madhya Pradesh)

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भोपाल और इंदौर में वीजा सेवाओं का होगा विस्तार

बैठक के दौरान राज्य में अंतरराष्ट्रीय आवागमन को सरल और सुलभ बनाने के लिए वीज़ा आवेदन सेवाओं के विस्तार पर भी बातचीत हुई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीएफएस ग्लोबल को भोपाल और इंदौर में वीजा आवेदन सेवाओं का दायरा बढ़ाने तथा क्षेत्रीय पहुंच को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित किया. चर्चा के दौरान स्थानीय युवाओं के लिए उद्योग-उन्मुख यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर विचार किया गया. वीएफएस ग्लोबल व्यावसायिक शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं की कार्यक्षमता को निखारने में सहयोग करेगा, जिससे प्रदेश की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे.

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