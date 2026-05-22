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DU की छात्राओं ने हॉस्टल से ‘जबरन निकाले जाने’ के खिलाफ आधी रात को किया प्रदर्शन, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वूमेन (UHW) में छात्राओं के रातभर चले धरने के बाद प्रशासन को आखिरकार झुकना पड़ा. प्रशासन ने लिखित आदेश जारी कर छात्राओं को 30 जून 2026 तक हॉस्टल में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रहने की अनुमति दे दी है. साथ ही रीडिंग रूम में कुर्सियां और मेस में कूलर जैसी बुनियादी सुविधाएं बहाल करने का भी आश्वासन दिया गया है. AISA ने इसे छात्र एकता की बड़ी जीत बताया. संगठन ने कहा कि DU के अन्य हॉस्टलों में भी छात्रों के अधिकारों के लिए आंदोलन जारी रहेगा.

बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वूमेन (UHW) में शुक्रवार देर रात छात्राओं का गुस्सा खुलकर सामने आया. देर रात शुरू हुआ धरना प्रदर्शन आधी रात के तक जारी रहा. बड़ी संख्या में छात्राएं हॉस्टल के बाहर सड़क पर बैठीं और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करती रहीं. छात्राओं का आरोप है कि परीक्षा के समय उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, जिससे वह हॉस्टल खाली करने को मजबूर हो जाएं.

डीयू प्रशासन के खिलाफ छात्राओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)

छात्राओं का कहना है कि पिछले कई दिनों से हॉस्टल के दो ब्लॉकों में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है. इसके अलावा पढ़ाई के लिए रीडिंग रूम से रखीं गई कुर्सियां भी हटा दी गईं. ऐसे समय में जब छात्राएं सेमेस्टर परीक्षाओं और NET परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं. रात करीब 1 बजे तक छात्राएं हॉस्टल के बाहर धरने पर बैठी रहीं. प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा. कई छात्राओं ने इसे सम्मान और बुनियादी अधिकारों की लड़ाई बताया है.

मानसिक दबाव बनाकर हॉस्टल खाली कराया जा रहा

छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल प्रशासन लगातार ऐसा माहौल बना रहा है जिससे छात्राएं खुद हॉस्टल छोड़ने को मजबूर हो जाएं. उन्होंने कहा कि पानी जैसी जरूरी सुविधा बंद करना और पढ़ाई की व्यवस्था खराब करना किसी भी छात्रा के लिए बेहद कठिन स्थिति पैदा करता है. छात्राओं ने कहा कि उन्होंने जून और जुलाई तक की हॉस्टल फीस पहले ही जमा कर दी है, लेकिन इसके बावजूद मई महीने में ही हॉस्टल खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है.