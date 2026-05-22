ETV Bharat / state

DU की छात्राओं ने हॉस्टल से ‘जबरन निकाले जाने’ के खिलाफ आधी रात को किया प्रदर्शन, जानें पूरा मामला

डीयू के यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर विमेन की छात्राओं ने डीयू प्रशासन पर ‘जबर्दस्ती हॉस्टल से निकालने’ और ‘जबरन वसूली’ के आरोप लगाए हैं.

डीयू प्रशासन के खिलाफ छात्राओं का प्रदर्शन
डीयू प्रशासन के खिलाफ छात्राओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 22, 2026 at 9:20 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वूमेन (UHW) में छात्राओं के रातभर चले धरने के बाद प्रशासन को आखिरकार झुकना पड़ा. प्रशासन ने लिखित आदेश जारी कर छात्राओं को 30 जून 2026 तक हॉस्टल में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रहने की अनुमति दे दी है. साथ ही रीडिंग रूम में कुर्सियां और मेस में कूलर जैसी बुनियादी सुविधाएं बहाल करने का भी आश्वासन दिया गया है. AISA ने इसे छात्र एकता की बड़ी जीत बताया. संगठन ने कहा कि DU के अन्य हॉस्टलों में भी छात्रों के अधिकारों के लिए आंदोलन जारी रहेगा.

बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वूमेन (UHW) में शुक्रवार देर रात छात्राओं का गुस्सा खुलकर सामने आया. देर रात शुरू हुआ धरना प्रदर्शन आधी रात के तक जारी रहा. बड़ी संख्या में छात्राएं हॉस्टल के बाहर सड़क पर बैठीं और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करती रहीं. छात्राओं का आरोप है कि परीक्षा के समय उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, जिससे वह हॉस्टल खाली करने को मजबूर हो जाएं.

डीयू प्रशासन के खिलाफ छात्राओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)

छात्राओं का कहना है कि पिछले कई दिनों से हॉस्टल के दो ब्लॉकों में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है. इसके अलावा पढ़ाई के लिए रीडिंग रूम से रखीं गई कुर्सियां भी हटा दी गईं. ऐसे समय में जब छात्राएं सेमेस्टर परीक्षाओं और NET परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं. रात करीब 1 बजे तक छात्राएं हॉस्टल के बाहर धरने पर बैठी रहीं. प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा. कई छात्राओं ने इसे सम्मान और बुनियादी अधिकारों की लड़ाई बताया है.

मानसिक दबाव बनाकर हॉस्टल खाली कराया जा रहा

छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल प्रशासन लगातार ऐसा माहौल बना रहा है जिससे छात्राएं खुद हॉस्टल छोड़ने को मजबूर हो जाएं. उन्होंने कहा कि पानी जैसी जरूरी सुविधा बंद करना और पढ़ाई की व्यवस्था खराब करना किसी भी छात्रा के लिए बेहद कठिन स्थिति पैदा करता है. छात्राओं ने कहा कि उन्होंने जून और जुलाई तक की हॉस्टल फीस पहले ही जमा कर दी है, लेकिन इसके बावजूद मई महीने में ही हॉस्टल खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है.

16 मई को मिला था आश्वासन, फिर बदला फैसला

छात्राओं का कहना है कि 16 मई को भी हॉस्टल में विरोध प्रदर्शन हुआ था. उस समय हॉस्टल की प्रोवोस्ट ने मौखिक रूप से भरोसा दिया था कि पानी और दूसरी सुविधाएं जल्द बहाल कर दी जाएंगी और छात्राओं को कुछ समय और रहने दिया जाएगा. लेकिन बाद में प्रशासन अपने वादे से पीछे हट गया. छात्राओं का कहना है कि समस्याओं को हल करने के बजाय प्रशासन ने और सख्ती बढ़ा दी. इससे हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का गुस्सा और बढ़ गया.

अतिरिक्त रहने पर 450 रुपए प्रतिदिन शुल्क लगाने से बढ़ा विवाद

मामला तब और गंभीर हो गया जब प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किया गया कि तय समय के बाद हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को 450 रुपए प्रतिदिन अतिरिक्त शुल्क देना होगा. छात्राओं और छात्र संगठन AISA ने इसे “जबरन वसूली” बताया है. छात्राओं का कहना है कि एक तरफ उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा रहीं, दूसरी तरफ रहने के लिए भारी रकम मांगी जा रही है. यह फैसला आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है.

AISA ने प्रशासन पर लगाए आरोप

छात्र संगठन आइशा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आरोप लगाया कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन छात्राओं की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है और हॉस्टल में जबरन बेदखली का माहौल बनाया जा रहा है. AISA ने UHW की प्रोवोस्ट के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि छात्राओं के साथ हो रहा व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है. संगठन ने मांग रखी कि हॉस्टल में तुरंत 24 घंटे पानी की सप्लाई शुरू की जाए, रीडिंग रूम की सुविधाएं बहाल की जाएं. छात्राओं को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रहने दिया जाए और प्रशासन लिखित रूप में आश्वासन दे कि जबरन हॉस्टल खाली नहीं कराया जाएगा.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DU WOMEN HOSTEL RESIDENTS
DELHI UNIVERSITY WOMEN STUDENTS
DU WOMEN STUDENT PROTEST
DU WOMEN HOSTEL PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.