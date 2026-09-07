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सत्य निकेतन हादसे पर DU कुलपति ने जताया दुख, कॉलेजों के प्रिंसिपल से की नए हॉस्टल बनाने की योजना तैयार करने का आह्वान

सत्य निकेतन हादसे के बाद डीयू कुलपति ने विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों के प्रिंसिपलों की बैठक बुलाई,नए हॉस्टल बनाने की योजना तैयार करने का आह्वान

हादसे पर डीयू कुलपति ने जताया गहरा दुख,नए हॉस्टल बनाने का आह्वान
हादसे पर डीयू कुलपति ने जताया गहरा दुख,नए हॉस्टल बनाने का आह्वान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 7, 2026 at 5:43 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के पास सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला पीजी हॉस्टल की इमारत गिरने की घटना में डीयू के विद्यार्थियों की मौत पर कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने गहरी संवेदना व्यक्त की है. सोमवार को उन्होंने विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों के प्रिंसिपलों की बैठक बुलाई. बैठक की शुरुआत हादसे में जान गंवाने वाले विद्यार्थियों को श्रद्धांजलि देने और दो मिनट का मौन रखकर की गई.

विद्यार्थियों की जान का नुकसान बड़ी क्षति: कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों की जान का नुकसान दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी क्षति है. यह घटना सभी को झकझोर देने वाली है. उन्होंने कहा कि हादसे में कुछ विद्यार्थियों की जान चली गई, जबकि कुछ घायल हुए हैं. यह विश्वविद्यालय परिवार के लिए बेहद दुख की घड़ी है.उन्होंने पीड़ित विद्यार्थियों और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है और उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है.

कॉलेजों में आवासीय सुविधाओं की समीक्षा के निर्देश: बैठक में कुलपति ने सभी प्रिंसिपलों से अपने-अपने कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध आवासीय सुविधाओं की समीक्षा करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि इस घटना से हमें सीख लेते हुए ऐसे कदम उठाने होंगे, जिससे भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं की आशंका को कम किया जा सके. प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों की सुरक्षा और आवास से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए.
निर्माणाधीन हॉस्टल जल्द पूरा करने पर जोर: कुलपति ने प्रिंसिपलों से कहा कि जिन कॉलेजों में छात्रावास निर्माणाधीन हैं, वहां निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जाए, जिससे विद्यार्थियों को जल्द से जल्द सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके. उन्होंने कहा कि कॉलेजों को मौजूदा छात्रावासों की क्षमता और सुविधाओं का भी आकलन करना चाहिए. इसके साथ ही विद्यार्थियों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त आवासीय सुविधाएं विकसित करने पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.

नए हॉस्टल के लिए योजना तैयार करें कॉलेज: प्रो. योगेश सिंह ने सभी प्रिंसिपलों से अपने-अपने कॉलेजों में नए छात्रावासों के निर्माण की संभावनाएं तलाशने को कहा. उन्होंने निर्देश दिया कि जहां पर्याप्त स्थान है, वहां नए हॉस्टल के निर्माण की योजना तैयार की जाए. इसके लिए कॉलेजों को उपलब्ध भूमि, सरकारी योजनाओं, संसाधनों और अन्य जरूरी आवश्यकताओं का आकलन करने के बाद प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है. कुलपति ने कहा कि जरूरत के अनुसार नए छात्रावासों के निर्माण की दिशा में जल्द काम शुरू किया जाना चाहिए.

अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मिले सुरक्षित आवास: कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय का प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को परिसर और कॉलेजों में सुरक्षित आवासीय सुविधा मिल सके. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है.

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