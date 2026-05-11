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नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026: DU कुलपति ने तकनीक पर दिया जोर, कहा- जरूरत पड़े तो उसे हासिल करो

नई दिल्ली: '11 मई, 1998 केवल एक तारीख नहीं, बल्कि भारत के आत्मसम्मान, वैज्ञानिक शक्ति और राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रतीक है. तकनीक में पिछड़ने की कीमत भारत सदियों की गुलामी, अपमान और दमन के रूप में चुका चुका है. अब देश को किसी भी हाल में तकनीकी रूप से कमजोर नहीं पड़ना चाहिए.' यह बातें दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर अपने संबोधन में कहीं. उन्होंने छात्रों और शोधार्थियों से कहा कि विज्ञान और तकनीक केवल विकास का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है.

कुलपति ने कहा कि जब भी 11 मई की बात होती है तो सबसे पहले पोखरण-II और 'ऑपरेशन शक्ति' की याद आती है, जिसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया. उन्होंने कहा कि उस समय भारत ने वैश्विक दबाव, प्रतिबंधों और चुनौतियों के बावजूद अपने वैज्ञानिक संकल्प को कमजोर नहीं होने दिया. उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल यह रही कि देश समय के साथ तकनीकी रूप से खुद को पर्याप्त मजबूत नहीं बना पाया.

उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों में बहादुरी, रणनीति और सैन्य क्षमता की कमी नहीं थी, लेकिन आधुनिक तकनीक और हथियारों के मामले में पीछे रह जाना देश के लिए भारी पड़ा. 'नेशनल टेक्नोलॉजी डे' के अवसर पर यह कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी और इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, शोधार्थी, वैज्ञानिक और शिक्षाविद शामिल हुए.

'बेग-बॉरो-स्टील' नीति का किया जिक्र

प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि अगर कोई तकनीक भारत में विकसित नहीं हो सकती तो उसे खरीदना चाहिए. अगर खरीदना संभव न हो तो सहयोग के जरिए हासिल करना चाहिए और अगर सभी रास्ते बंद हो जाएं तो देशहित में उसे प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए. उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक के मामले में भारत को कभी भी आत्मसंतुष्ट या अज्ञानी नहीं होना चाहिए. 'Technology should always be on our side,' कहते हुए उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि आने वाला समय उन्हीं देशों का होगा जिनके पास उन्नत तकनीक और इनोवेशन की शक्ति होगी.

विकसित भारत 2047 के लिए तकनीक जरूरी

कुलपति ने कहा कि विकसित भारत 2047 का सपना केवल आर्थिक विकास से पूरा नहीं होगा, बल्कि उसके पीछे विज्ञान, रिसर्च और तकनीकी नवाचार की मजबूत नींव होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत को 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से 25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने में विज्ञान और तकनीक सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे. इस वर्ष के नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम 'Responsible Innovation for Inclusive Growth' का जिक्र करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को innovation, originality और creativity को अपनी शिक्षा और रिसर्च संस्कृति का केंद्र बनाना होगा.