ETV Bharat / state

DU UG Mid-Entry Admission 2026: 11,274 छात्रों को सीट आवंटित, 48,201 ने किया सीट फ्रीज

दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिले के मिड-एंट्री के तहत सीट आवंटन के बाद छात्रों को डैशबोर्ड पर लॉगिन कर दाखिला प्रक्रिया करनी होगी पूरी

स्नातक दाखिले के मिड एंट्री के तहत सीट आवंटित
स्नातक दाखिले के मिड एंट्री के तहत सीट आवंटित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2026 at 8:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में स्नातक (UG) दाखिले के मिड-एंट्री चरण को लेकर नया अपडेट सामने आया है. मिड-एंट्री प्रक्रिया के तहत 11,274 छात्रों को सीट आवंटित की गई है. वहीं, 48,201 छात्रों ने अपनी आवंटित सीट को फ्रीज कर दिया है. सीट आवंटन के बाद अब छात्रों को अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन कर आगे की दाखिला प्रक्रिया पूरी करनी होगी. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्रों को निर्धारित समयसीमा के अंदर जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.

11 हजार से अधिक छात्रों को मिली सीट: मिड-एंट्री चरण में दिल्ली विश्वविद्यालय ने कुल 11,274 छात्रों को सीट आवंटित की है. यह आवंटन छात्रों की ओर से दाखिला पोर्टल पर दर्ज की गई प्राथमिकताओं और मौजूद सीटों के आधार पर किया गया है. जिन छात्रों को सीट आवंटित हुई है, उन्हें अपने DU एडमिशन पोर्टल पर जाकर आवंटन की जानकारी देखनी होगी. छात्रों को आवंटित कॉलेज, पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी अपने डैशबोर्ड पर दिखाई देगी. इसके बाद उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तय प्रक्रिया के अनुसार दाखिले को आगे बढ़ाना होगा.

48,201 छात्रों ने सीट की फ्रीज: मिड-एंट्री के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी आवंटित सीट को फ्रीज करने का विकल्प चुना है. अब तक 48,201 छात्रों ने सीट फ्रीज की है. सीट फ्रीज करने का मतलब है कि छात्र को जो कॉलेज और पाठ्यक्रम आवंटित हुआ है, वह उससे संतुष्ट है और वह अपनी सीट को आगे अपग्रेड कराने के विकल्प में नहीं जाना चाहता. सीट फ्रीज करने के बाद छात्र को उसी आवंटन के आधार पर दाखिले की बाकी प्रक्रिया पूरी करनी होती है. ऐसे में जिन छात्रों ने सीट फ्रीज की है, उन्हें अपने डैशबोर्ड पर मिले निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा.

छात्रों को पोर्टल पर चेक करनी होगी स्थिति: विश्वविद्यालय की UG दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. इसलिए मिड-एंट्री में शामिल छात्रों को अपने एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन करके सीट आवंटन की स्थिति देखनी होगी. छात्रों को यह भी देखना होगा कि उन्हें कौन सा कॉलेज और कौन सा कार्यक्रम आवंटित किया गया है. सीट आवंटित होने के बाद संबंधित कॉलेज की ओर से दस्तावेजों की जांच और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी. छात्रों को पोर्टल पर मिलने वाली जानकारी और विश्वविद्यालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ना होगा.

समयसीमा का रखना होगा ध्यान: दाखिला प्रक्रिया में सबसे जरूरी बात तय समयसीमा का पालन करना है. सीट मिलने के बाद छात्रों को निर्धारित समय के अंदर जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसमें सीट स्वीकार करने, फीस से जुड़ी प्रक्रिया और दस्तावेजों की जांच जैसी औपचारिकताएं शामिल हो सकती हैं. छात्रों को सलाह दी गई है कि वह अपने DU एडमिशन डैशबोर्ड और विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचनाओं को नियमित रूप से देखते रहें. किसी भी चरण में समयसीमा निकल जाने पर छात्र को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

मिड-एंट्री से मिला छात्रों को अतिरिक्त मौका: दिल्ली विश्वविद्यालय की मिड-एंट्री प्रक्रिया उन छात्रों के लिए जरूरी है, जो पहले की दाखिला प्रक्रिया में किसी कारण से शामिल नहीं हो पाए या जिन्हें पहले के चरणों में अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम में सीट नहीं मिल सकी थी. इस प्रक्रिया के जरिए ऐसे छात्रों को UG दाखिले का एक और अवसर दिया गया है.

ये भी पढ़ें :

DU UG Admission 2026: मिड-एंट्री में 2,589 नए रजिस्ट्रेशन, 29,365 छात्रों ने बदली प्राथमिकताएं

DU में स्नातक के 18,555 छात्रों ने चुना अपग्रेड का विकल्प, 4 अगस्त तक जमा करनी होगी फीस

TAGGED:

DELHI UNIVERSITY ADMISSION 2026
DU UG MID ENTRY ADMISSION PROCESS
DU UG MID ENTRY SEAT ALLOTED
डीयू स्नातक दाखिले के मिड एंट्री
DU UG MID ENTRY ADMISSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.