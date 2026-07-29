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DU UG Admission 2026: 1 अगस्त से खुलेगी अपग्रेड विंडो, 3 अगस्त से मिड-एंट्री और करेक्शन का मिलेगा मौका

विश्वविद्यालय प्रशासन की सूचना के अनुसार, 1 अगस्त से अपग्रेड विंडो शुरू होगी, जबकि 3 से 5 अगस्त तक मिड-एंट्री और करेक्शन विंडो खोली जाएगी.

दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 8:30 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक (UG) प्रवेश के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS-UG) का नया प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 1 अगस्त से अपग्रेड विंडो शुरू होगी, जबकि 3 से 5 अगस्त तक मिड-एंट्री और करेक्शन विंडो खोली जाएगी. इसके अलावा प्रदर्शन आधारित कार्यक्रमों, ईसीए, स्पोर्ट्स, सीडब्ल्यू और वार्ड कोटा की प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी भी घोषित कर दी गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित समयसीमा के अंदर सभी औपचारिकताएं पूरी करने और नियमित रूप से प्रवेश पोर्टल पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है.

एडमिशन डीन हनीत गांधी ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों को पहले या दूसरे चरण में सीट आवंटित हो चुकी है और वह अपग्रेड के लिए पात्र हैं, उनके लिए 1 अगस्त को अपग्रेड आवंटन घोषित किया जाएगा. इसके बाद संबंधित कॉलेज 1 अगस्त से 3 अगस्त शाम 4:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन और मंजूरी देंगे. जिन छात्रों को अपग्रेड सीट मिलेगी, उन्हें 4 अगस्त रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करना होगा. यदि किसी छात्र को पहले से बेहतर विकल्प वाला कोर्स या कॉलेज मिलता है तो उसकी नई सीट तभी अंतिम मानी जाएगी जब प्रवेश शुल्क का भुगतान हो जाएगा. यदि नए कोर्स की फीस अधिक होगी तो छात्र को केवल अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा.

3 से 5 अगस्त तक मिड-एंट्री और करेक्शन विंडो

डीयू ने उन अभ्यर्थियों को भी एक और अवसर दिया है, जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे. ऐसे उम्मीदवार 3 अगस्त से 5 अगस्त रात 11:59 बजे तक मिड-एंट्री के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए 1000 रुपये का गैर-वापसी योग्य शुल्क निर्धारित किया गया है. इसी अवधि में पहले से पंजीकृत छात्र अपनी पसंद में बदलाव या संशोधन भी कर सकेंगे. जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था लेकिन समय पर अपनी प्राथमिकताएं नहीं भर पाए थे, वह भी इस विंडो का लाभ उठाकर नए सिरे से अपनी पसंद दर्ज करा सकते हैं.

रिजेक्ट हुए और बिना सीट वाले अभ्यर्थियों को भी राहत

विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि पहले राउंड में विषय मैपिंग में त्रुटि, पात्रता संबंधी कमी या गलत दस्तावेज अपलोड होने के कारण जिन छात्रों का आवेदन अस्वीकार हो गया था, उन्हें भी अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा. इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को पहले राउंड में कोई सीट नहीं मिली थी, वह भी अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव कर सकते हैं. हालांकि विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि ईसीए, स्पोर्ट्स, सीडब्ल्यू, वार्ड सुपरन्यूमरेरी कोटा तथा प्रदर्शन आधारित कार्यक्रमों जैसे म्यूजिक, बीएफए, बीए (ऑनर्स) म्यूजिक, बीएससी (पीएच, पीई एवं एचईएस) आदि के लिए मिड-एंट्री की सुविधा नहीं होगी.

कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए विशेष सलाह

डीयू ने सीबीएसई की कक्षा 12 की कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को सलाह दी है कि वह मिड-एंट्री विंडो के दौरान फेज-1 पंजीकरण जरूर पूरा कर लें. इससे उनका नाम विश्वविद्यालय के केंद्रीय प्रवेश डेटाबेस में सक्रिय रहेगा. अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वह सीएसएएस के दूसरे चरण में आवेदन करने के पात्र होंगे और आगे की सीट आवंटन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.

6 अगस्त से प्रदर्शन आधारित कार्यक्रमों का पहला राउंड

विश्वविद्यालय प्रशासन ने म्यूजिक, बीएफए और अन्य प्रदर्शन आधारित कार्यक्रमों के लिए पहले राउंड का कार्यक्रम भी जारी किया है. इन पाठ्यक्रमों के लिए सीट आवंटन 6 अगस्त को घोषित किया जाएगा. अभ्यर्थी 11 अगस्त रात 11:59 बजे तक अपनी सीट स्वीकार कर सकेंगे. कॉलेज 12 अगस्त शाम 4:59 बजे तक आवेदन का सत्यापन करेंगे, जबकि प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त रात 11:59 बजे होगी.

तीसरे राउंड और विशेष कोटा का भी कार्यक्रम जारी

सामान्य सीएसएएस के तीसरे राउंड का सीट आवंटन 8 अगस्त को जारी किया जाएगा. वहीं, सीडब्ल्यू, ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा के पहले राउंड का आवंटन 9 अगस्त को होगा, जबकि वार्ड कोटा के दूसरे राउंड का परिणाम 10 अगस्त को घोषित किया जाएगा. इन सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 11 अगस्त तक अपनी सीट स्वीकार करनी होगी. संबंधित कॉलेज 12 अगस्त तक आवेदन का सत्यापन करेंगे और छात्रों को 13 अगस्त रात 11:59 बजे तक प्रवेश शुल्क जमा करना होगा.

तीसरे राउंड को लेकर जानकारी

विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि तीसरे राउंड का सीट आवंटन 5 अगस्त तक मिले अभ्यर्थियों के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा. इसलिए तीसरे राउंड की कटऑफ और रैंक पहले के राउंड से अलग हो सकती है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी कहा है कि इस संबंध में किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत अनुरोध या विशेष दावे पर विचार नहीं किया जाएगा. डीयू प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े समयसीमा का पालन करें, दस्तावेजों की जांच समय रहते पूरी करें और किसी भी नए अपडेट के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर नजर बनाए रखें.

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