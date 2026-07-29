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DU UG Admission 2026: 1 अगस्त से खुलेगी अपग्रेड विंडो, 3 अगस्त से मिड-एंट्री और करेक्शन का मिलेगा मौका

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक (UG) प्रवेश के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS-UG) का नया प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 1 अगस्त से अपग्रेड विंडो शुरू होगी, जबकि 3 से 5 अगस्त तक मिड-एंट्री और करेक्शन विंडो खोली जाएगी. इसके अलावा प्रदर्शन आधारित कार्यक्रमों, ईसीए, स्पोर्ट्स, सीडब्ल्यू और वार्ड कोटा की प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी भी घोषित कर दी गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित समयसीमा के अंदर सभी औपचारिकताएं पूरी करने और नियमित रूप से प्रवेश पोर्टल पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है.

एडमिशन डीन हनीत गांधी ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों को पहले या दूसरे चरण में सीट आवंटित हो चुकी है और वह अपग्रेड के लिए पात्र हैं, उनके लिए 1 अगस्त को अपग्रेड आवंटन घोषित किया जाएगा. इसके बाद संबंधित कॉलेज 1 अगस्त से 3 अगस्त शाम 4:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन और मंजूरी देंगे. जिन छात्रों को अपग्रेड सीट मिलेगी, उन्हें 4 अगस्त रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करना होगा. यदि किसी छात्र को पहले से बेहतर विकल्प वाला कोर्स या कॉलेज मिलता है तो उसकी नई सीट तभी अंतिम मानी जाएगी जब प्रवेश शुल्क का भुगतान हो जाएगा. यदि नए कोर्स की फीस अधिक होगी तो छात्र को केवल अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा.

3 से 5 अगस्त तक मिड-एंट्री और करेक्शन विंडो

डीयू ने उन अभ्यर्थियों को भी एक और अवसर दिया है, जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे. ऐसे उम्मीदवार 3 अगस्त से 5 अगस्त रात 11:59 बजे तक मिड-एंट्री के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए 1000 रुपये का गैर-वापसी योग्य शुल्क निर्धारित किया गया है. इसी अवधि में पहले से पंजीकृत छात्र अपनी पसंद में बदलाव या संशोधन भी कर सकेंगे. जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था लेकिन समय पर अपनी प्राथमिकताएं नहीं भर पाए थे, वह भी इस विंडो का लाभ उठाकर नए सिरे से अपनी पसंद दर्ज करा सकते हैं.

रिजेक्ट हुए और बिना सीट वाले अभ्यर्थियों को भी राहत

विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि पहले राउंड में विषय मैपिंग में त्रुटि, पात्रता संबंधी कमी या गलत दस्तावेज अपलोड होने के कारण जिन छात्रों का आवेदन अस्वीकार हो गया था, उन्हें भी अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा. इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को पहले राउंड में कोई सीट नहीं मिली थी, वह भी अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव कर सकते हैं. हालांकि विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि ईसीए, स्पोर्ट्स, सीडब्ल्यू, वार्ड सुपरन्यूमरेरी कोटा तथा प्रदर्शन आधारित कार्यक्रमों जैसे म्यूजिक, बीएफए, बीए (ऑनर्स) म्यूजिक, बीएससी (पीएच, पीई एवं एचईएस) आदि के लिए मिड-एंट्री की सुविधा नहीं होगी.

कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए विशेष सलाह

डीयू ने सीबीएसई की कक्षा 12 की कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को सलाह दी है कि वह मिड-एंट्री विंडो के दौरान फेज-1 पंजीकरण जरूर पूरा कर लें. इससे उनका नाम विश्वविद्यालय के केंद्रीय प्रवेश डेटाबेस में सक्रिय रहेगा. अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वह सीएसएएस के दूसरे चरण में आवेदन करने के पात्र होंगे और आगे की सीट आवंटन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.