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DU UG Admission 2026: रिकॉर्ड पंजीकरण के बीच आज जारी होंगी सिम्युलेटेड रैंक, 13 जुलाई शाम तक बदल सकेंगे प्रेफरेंस

सिम्युलेटेड रैंक प्रवेश प्रक्रिया का अहम चरण है. इसके माध्यम से किस कॉलेज या पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलने की संभावना है.

दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 12, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में स्नातक (UG) प्रवेश 2026 के लिए इस बार रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने आवेदन किया है. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) शुरू होने के बाद से यह सबसे अधिक पंजीकरण है. अब तक 2,73,751 छात्रों ने साइन-अप किया है, जबकि 2,18,284 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है. इनमें से 2,06,835 उम्मीदवारों ने अपने कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंस भी जमा कर दी हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन 12 जुलाई 2026 (आज) उम्मीदवारों की सिम्युलेटेड रैंक जारी करेगा. इसके बाद छात्र अपनी रैंक के आधार पर अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव भी कर सकेंगे.

प्रेफरेंस बदलने का मिलेगा अंतिम मौका:

विश्वविद्यालय प्रशासन 12 जुलाई शाम पांच बजे सिम्युलेटेड रैंक जारी करेगा. यह रैंक छात्रों को यह समझने में मदद करेगी कि उनकी वर्तमान प्रेफरेंस के आधार पर उन्हें किस प्रकार की सीट मिलने की संभावना है. सिम्युलेटेड रैंक जारी होने के बाद उम्मीदवार 13 जुलाई 2026 को शाम 4:59 बजे तक अपनी कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंस में बदलाव कर सकेंगे. इसके बाद प्रेफरेंस लॉक हो जाएंगी और इन्हीं के आधार पर सीट आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

सिम्युलेटेड रैंक क्यों है महत्वपूर्ण?

सिम्युलेटेड रैंक प्रवेश प्रक्रिया का अहम चरण है. इसके माध्यम से छात्र यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी वर्तमान प्राथमिकताओं और CUET स्कोर के आधार पर किस कॉलेज या पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलने की संभावना है. यदि उन्हें लगता है कि बेहतर विकल्प मिल सकता है, तो वह अंतिम समय तक अपनी प्रेफरेंस में बदलाव कर सकते हैं.

13 जुलाई को प्रेफरेंस संशोधन की विंडो बंद होने के बाद विश्वविद्यालय अंतिम प्राथमिकताओं के आधार पर सीट आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगा. छात्रों को सलाह दी गई है कि वह सिम्युलेटेड रैंक जारी होने के बाद अपनी प्रेफरेंस का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें और जरूरत होने पर अंतिम समय सीमा से पहले बदलाव कर लें, क्योंकि निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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