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DU UG Admission 2026: रिकॉर्ड पंजीकरण के बीच आज जारी होंगी सिम्युलेटेड रैंक, 13 जुलाई शाम तक बदल सकेंगे प्रेफरेंस

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में स्नातक (UG) प्रवेश 2026 के लिए इस बार रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने आवेदन किया है. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) शुरू होने के बाद से यह सबसे अधिक पंजीकरण है. अब तक 2,73,751 छात्रों ने साइन-अप किया है, जबकि 2,18,284 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है. इनमें से 2,06,835 उम्मीदवारों ने अपने कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंस भी जमा कर दी हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन 12 जुलाई 2026 (आज) उम्मीदवारों की सिम्युलेटेड रैंक जारी करेगा. इसके बाद छात्र अपनी रैंक के आधार पर अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव भी कर सकेंगे.

प्रेफरेंस बदलने का मिलेगा अंतिम मौका:

विश्वविद्यालय प्रशासन 12 जुलाई शाम पांच बजे सिम्युलेटेड रैंक जारी करेगा. यह रैंक छात्रों को यह समझने में मदद करेगी कि उनकी वर्तमान प्रेफरेंस के आधार पर उन्हें किस प्रकार की सीट मिलने की संभावना है. सिम्युलेटेड रैंक जारी होने के बाद उम्मीदवार 13 जुलाई 2026 को शाम 4:59 बजे तक अपनी कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंस में बदलाव कर सकेंगे. इसके बाद प्रेफरेंस लॉक हो जाएंगी और इन्हीं के आधार पर सीट आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

सिम्युलेटेड रैंक क्यों है महत्वपूर्ण?