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DU में यूजी दाखिले की प्रक्रिया शुरू, CSAS पोर्टल पर शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन; CUET स्कोर के आधार पर मिलेगा प्रवेश

विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि आवेदन करने से पहले पात्रता, विषय संयोजन, सीट आवंटन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

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DU आर्ट्स फैकल्टी (FILE PHOTO, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 27, 2026 at 7:24 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक (UG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS-UG 2026) के पहले चरण (Phase-I) का पंजीकरण शुरू हो गया है. CUET (UG) 2026 में शामिल हुए सभी इच्छुक अभ्यर्थी अब विश्वविद्यालय के CSAS पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस वर्ष भी सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला केवल CUET (UG) 2026 के अंकों के आधार पर ही दिया जाएगा.

73 पाठ्यक्रमों और 67 कॉलेजों में मिलेगा दाखिला

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि इस बार 73 स्नातक पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय के 67 कॉलेजों में संचालित 100 से अधिक बी.ए. प्रोग्राम में प्रवेश दिए जाएंगे. दाखिले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और सीट आवंटन पूरी तरह CUET (UG) 2026 के स्कोर तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम की निर्धारित पात्रता के अनुसार किया जाएगा. विश्वविद्यालय ने छात्रों से आवेदन करने से पहले यूजी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन 2026-27 को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है, जिससे वह पात्रता और विषय संबंधी सभी नियमों को अच्छी तरह समझ सकें.

पहले चरण में करना होगा रजिस्ट्रेशन

CSAS के पहले चरण में उम्मीदवारों को अपने CUET (UG) 2026 आवेदन संख्या के माध्यम से पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार आवेदन प्रक्रिया को पहले से अधिक सुरक्षित और सरल बनाया है. छात्रों का नाम, जन्मतिथि, फोटो और हस्ताक्षर जैसी जरूरी जानकारी भारत सरकार के सुरक्षित API सिस्टम के माध्यम से स्वतः पोर्टल पर उपलब्ध होगी. इससे बार-बार जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेटा सुरक्षित रहेगा और आवेदन में त्रुटियों की संभावना भी कम होगी.

इतनी देनी होगी आवेदन फीस

विश्वविद्यालय प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार देय (Non-Refundable) शुल्क निर्धारित किया है. सामान्य, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को 250 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग (PwBD) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 100 रुपये रखा गया है.

दूसरे चरण में भरनी होगी कॉलेज और कोर्स की पसंद

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि केवल Phase-I का रजिस्ट्रेशन करने से प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं होगी. इसके बाद Phase-II में छात्रों को अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम का चयन करना होगा. इसी चरण में अभ्यर्थियों को 12वीं में पढ़े गए विषयों के अनुसार अपने CUET विषयों की मैपिंग भी करनी होगी. विश्वविद्यालय केवल उन्हीं भाषा और डोमेन विषयों को मान्य करेगा, जिनमें छात्र ने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है. विषयों की मैपिंग के आधार पर विश्वविद्यालय प्रत्येक उम्मीदवार की पात्रता तय करेगा और उसके लिए उपलब्ध सभी योग्य पाठ्यक्रमों की सूची तैयार करेगा. इसके बाद छात्र अपनी पसंद के अनुसार कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकताएं भर सकेंगे.

जल्द जारी होगा Phase-II का शेड्यूल

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि Phase-II की विस्तृत समय-सारिणी जल्द जारी की जाएगी. इसलिए सभी अभ्यर्थियों को नियमित रूप से विश्वविद्यालय की आधिकारिक प्रवेश वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है. यहीं पर सीट आवंटन, काउंसलिंग, दस्तावेज सत्यापन और आगे की सभी जरूरी जानकारियां जारी की जाएंगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि आवेदन करने से पहले पात्रता, विषय संयोजन, सीट आवंटन प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें. सही जानकारी के साथ समय पर रजिस्ट्रेशन करने से प्रवेश प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी की जा सकेगी.

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