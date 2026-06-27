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DU में यूजी दाखिले की प्रक्रिया शुरू, CSAS पोर्टल पर शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन; CUET स्कोर के आधार पर मिलेगा प्रवेश

DU आर्ट्स फैकल्टी ( FILE PHOTO, ETV Bharat )