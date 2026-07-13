ETV Bharat / state

DU UG Admission 2026: आज रात बंद होगा प्रेफरेंस पोर्टल, 16 जुलाई को जारी होगी पहली लिस्ट

एडमिशन डीन ने छात्रों को सलाह दी है कि जिन छात्रों के किसी विषय में कम अंक हैं वे छात्र ज्यादा विकल्प भरें.

ETV Bharat
दिल्ली यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 13, 2026 at 2:02 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में स्नातक (UG) दाखिले की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. विश्वविद्यालय की एडमिशन डीन प्रो. हनीत गांधी ने छात्रों से अपील की है कि वह 13 जुलाई की रात 11:59 बजे तक अपनी सभी कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंस भरकर उन्हें सेव कर दें. निर्धारित समय के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और जो प्रेफरेंस सेव होंगी, वही अपने आप लॉक हो जाएंगी. इसके बाद विश्वविद्यालय 16 जुलाई को पहली सीट आवंटन सूची (First Allocation List) जारी करेगा

सिमिलैरिटी रैंक के आधार पर बदल सकते हैं प्रेफरेंस

प्रो. हनीत गांधी ने बताया कि विश्वविद्यालय ने सिमिलैरिटी रैंक जारी कर दी है. जिन छात्रों ने समय रहते आवेदन पूरा कर लिया था, उन्हें उनकी सिमिलैरिटी रैंक दिखाई दे रही है. उन्होंने बताया कि करीब 1500 छात्र अभी भी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं. ऐसे छात्र आवेदन और प्रेफरेंस तो भर सकते हैं, लेकिन उन्हें सिमिलैरिटी रैंक नहीं दिखाई देगी. उन्होंने कहा कि जिन छात्रों को सिमिलैरिटी रैंक मिली है, वह उसी के आधार पर अपनी प्रेफरेंस में बदलाव कर सकते हैं. छात्र चाहें तो नए कॉलेज और कोर्स जोड़ सकते हैं, किसी विकल्प को हटा सकते हैं या उनकी प्राथमिकता का क्रम बदल सकते हैं.

प्रो. हनीत गांधी से बातचीत (ETV Bharat)
हर बदलाव के बाद 'सेव' करना जरूरी

एडमिशन डीन ने छात्रों को विशेष रूप से सावधान करते हुए कहा कि प्रेफरेंस भरते समय हर बदलाव के बाद उसे सेव जरूर करें. कई बार छात्र विकल्प बदलते रहते हैं, लेकिन सेव नहीं करते, जिससे अंतिम समय में परेशानी हो सकती है. उन्होंने कहा कि यदि छात्र पोर्टल पर कोई भी बदलाव कर रहे हैं तो उसे तुरंत सेव कर दें, क्योंकि रात 11:59 बजे के बाद केवल सेव की गई प्रेफरेंस ही खुद लॉक होंगी.

16 जुलाई को जारी होगी पहली अलॉटमेंट

प्रो. हनीत गांधी ने बताया कि प्रेफरेंस लॉक होने के बाद विश्वविद्यालय पहली सीट आवंटन सूची तैयार करेगा. 16 जुलाई को पहले राउंड की अलॉटमेंट जारी की जाएगी. इसके बाद चयनित छात्रों को निर्धारित समय के अंदर अपनी सीट स्वीकार कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

कम अंक वाले छात्र निराश न हों

CUET में अपेक्षाकृत कम अंक पाने वाले छात्रों के लिए प्रो. गांधी ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कई चरणों में सीट आवंटन होता है और हर राउंड के साथ मेरिट नीचे जाती है. इसलिए जिन छात्रों का पहले राउंड में चयन नहीं होता, उनके पास आगे भी अवसर बने रहते हैं. उन्होंने छात्रों से कहा कि कम अंक होने पर अधिक से अधिक कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंस भरें. यदि कोई छात्र केवल पांच या छह विकल्प भरता है, तो सीट मिलने की संभावना सीमित हो सकती है. पात्र छात्र लगभग 1500 तक प्रेफरेंस भर सकते हैं, इसलिए उपलब्ध सभी संभावित विकल्पों को शामिल करना बेहतर रहेगा.

BA प्रोग्राम को भी दें प्राथमिकता

प्रो. गांधी ने छात्रों को BA प्रोग्राम को भी गंभीरता से लेने की सलाह दी. उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में BA प्रोग्राम के छात्र अपने विषय में मेजर और माइनर कर सकते हैं. ऐसे में आगे चलकर उन्हें ऑनर्स पाठ्यक्रम के समान शैक्षणिक अवसर मिलते हैं. उन्होंने कहा कि इस वर्ष हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जैसे BA प्रोग्राम संयोजनों को बड़ी संख्या में छात्रों ने चुना है. उन्होंने बताया कि छात्र नई मेजर-माइनर व्यवस्था को समझ रहे हैं और उसे प्राथमिकता भी दे रहे हैं.

लोकप्रिय कोर्सों की मांग बरकरार

एडमिशन डीन के अनुसार, इस वर्ष भी बीकॉम (ऑनर्स), बीकॉम, अंग्रेजी (ऑनर्स) और पॉलिटिकल साइंस (ऑनर्स) जैसे लोकप्रिय पाठ्यक्रमों की मांग पहले की तरह बनी हुई है. इसके अलावा BA प्रोग्राम के कई संयोजनों में भी छात्रों की अच्छी रुचि देखने को मिली है.

वेबसाइट पर लगातार रखें नजर

प्रो. गांधी ने कहा कि यदि किसी छात्र का पहले या दूसरे राउंड में चयन नहीं होता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है. विश्वविद्यालय कई चरणों में सीट आवंटन करता है और बाद के राउंड में भी बड़ी संख्या में छात्रों को प्रवेश मिलता है. इसलिए छात्र नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें और आगे की सभी प्रवेश प्रक्रियाओं पर नजर बनाए रखें. उन्होंने कहा कि अब छात्रों के पास अपनी प्रेफरेंस को अंतिम रूप देने के लिए बहुत कम समय बचा है. ऐसे में सभी छात्र समय रहते अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुनकर उन्हें सेव कर दें, जिससे सीट आवंटन के समय किसी तरह की तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी परेशानी न हो.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

DU UG ADMISSION 2026
PREFERENCE PORTAL TO CLOSE ON TODAY
DU ADMISSION LATEST UPDATE
DU UG ADMISSION 16 JULY FIRST LIST
DU UG ADMISSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.