DU UG Admission 2026: 66 हजार से अधिक छात्रों ने स्वीकार की सीट, 6826 आवेदन मंजूरी के इंतजार में
विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी औपचारिकताएं पूरी करने की अपील कर रहा है, जिससे उनकी सीट सुरक्षित रह सके.
Published : July 17, 2026 at 7:45 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में स्नातक (यूजी) प्रवेश प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. विश्वविद्यालय की एडमिशन ब्रांच द्वारा शुक्रवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 66,251 अभ्यर्थियों ने आवंटित सीट स्वीकार कर ली है. वहीं, हजारों आवेदन अभी भी कॉलेज स्तर पर सत्यापन और फीस जमा करने की प्रक्रिया में हैं.
66,251 छात्रों ने स्वीकार की आवंटित सीट
एडमिशन डीन हनीत गांधी ने बताया कि अब तक 66,251 उम्मीदवारों ने आवंटित सीट स्वीकार कर ली है. सीट स्वीकार करने के बाद संबंधित कॉलेज दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं. इसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल की मंजूरी मिलने पर छात्र फीस जमा कर सकते हैं.
6,826 आवेदन प्रिंसिपल की मंजूरी के इंतजार में
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, 6826 आवेदन "Approved by Principal" चरण में हैं. इसका मतलब है कि इन आवेदनों का सत्यापन लगभग पूरा हो चुका है और अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया जारी है. मंजूरी मिलने के बाद छात्र फीस जमा कर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे.
896 छात्रों ने पूरी की फीस जमा करने की प्रक्रिया
डीयू के आंकड़ों के मुताबिक 896 उम्मीदवारों ने फीस जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को सलाह दी है कि फीस जमा करने में किसी भी तरह की देरी न करें, क्योंकि निर्धारित समय के बाद सीट रद्द भी हो सकती है.
5,141 छात्रों को मिली पहली पसंद की सीट
इस बार प्रवेश प्रक्रिया में 5,141 उम्मीदवारों को उनकी पहली वरीयता के अनुसार सीट मिली है. यह उन छात्रों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला है.
समय सीमा का रखें ध्यान
डीयू प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से कहा है कि वे नियमित रूप से अपने सीएसएएस (CSAS) पोर्टल पर लॉग इन कर आवेदन की स्थिति जांचते रहें. यदि कॉलेज की ओर से किसी दस्तावेज में सुधार या अतिरिक्त जानकारी मांगी जाती है, तो उसे तय समय के अंदर पूरा करें. सीट स्वीकार करने, दस्तावेज सत्यापन और फीस जमा करने की समय सीमा का पालन करना प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है.
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