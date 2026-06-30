DU UG Admission 2026: 65 हजार से ज्यादा छात्रों ने किया रजिस्ट्रेशन, दाखिले को लेकर दिखा उत्साह
दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया तेजी से जारी है.
Published : June 30, 2026 at 8:57 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में स्नातक (UG) दाखिले की प्रक्रिया शुरू होते ही छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. 29 जून 2026 रात 8:30 बजे तक विश्वविद्यालय के कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS-UG 2026) पोर्टल पर कुल 65,343 छात्रों ने पंजीकरण कराया.
दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही CSAS-UG पोर्टल पर 65,343 छात्रों रजिस्ट्रेशन कराया. बड़ी संख्या में छात्र अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम में दाखिला सुनिश्चित करने के लिए शुरुआत में ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि शुरुआती दिनों में अधिक आवेदन होने से छात्रों को दस्तावेज़ों की जांच और बाद की प्रवेश प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है. यही कारण है कि इस बार भी पहले दिन से ही पोर्टल पर अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली.
CUET स्कोर के आधार पर हो रहा प्रवेश
दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक दाखिले CUET-UG 2026 के अंकों के आधार पर हो रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि केवल रजिस्ट्रेशन कर लेना पर्याप्त नहीं होगा. छात्रों को निर्धारित समय के अंदर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के साथ-साथ कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकताएं भी भरनी होंगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को सलाह दी है कि वह सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें, जिससे आगे चलकर किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
पसंदीदा कॉलेज और कोर्स पर रहेगी नजर
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सबसे जरूरी चरण कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकताएं भरने का होगा. छात्रों को अपनी रुचि, CUET स्कोर और पिछले वर्षों के कटऑफ रुझानों को ध्यान में रखते हुए विकल्प चुनने की सलाह दी जा रही है. दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों और पाठ्यक्रमों में हर वर्ष कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है. ऐसे में सही प्राथमिकता तय करना दाखिले की संभावना बढ़ाने में जरूरी भूमिका निभाएगा.
समय सीमा का रखें विशेष ध्यान
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के अंदर अपना पंजीकरण और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करें. अंतिम दिनों में पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण तकनीकी समस्याएं भी आ सकती हैं. इसलिए छात्रों को आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है.
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विश्वविद्यालय छात्रों से कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकताएं भरवाएगा. इसके बाद CUET-UG 2026 के अंकों के आधार पर सीट आवंटन की विभिन्न सूची जारी की जाएंगी. जिन छात्रों को सीट मिलेगी, उन्हें निर्धारित समय के अंदर उसे स्वीकार करना होगा और संबंधित कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन तथा फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
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