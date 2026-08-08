DU UG Admission 2026: मिड-एंट्री में 2,589 नए रजिस्ट्रेशन, 29,365 छात्रों ने बदली प्राथमिकताएं
दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातक (UG) दाखिला प्रक्रिया में मिड-एंट्री के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी प्रक्रिया पूरी की है.
Published : August 8, 2026 at 12:13 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की स्नातक (UG) दाखिला प्रक्रिया में मिड-एंट्री के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी प्रक्रिया पूरी की है. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, मिड-एंट्री के तहत 2,589 नए उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया है. वहीं, 29,365 उम्मीदवारों ने अपनी कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकताओं में बदलाव कर उन्हें दोबारा जमा किया है. अब इन छात्रों की नजर आगे होने वाली सीट आवंटन प्रक्रिया पर है.
मिड-एंट्री में बढ़ी छात्रों की भागीदारी
दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी दाखिले के लिए इस बार भी बड़ी संख्या में छात्र आवेदन प्रक्रिया में शामिल हैं. दाखिला प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों के बीच विश्वविद्यालय छात्रों को अपनी स्थिति के अनुसार बदलाव करने का मौका देता है. इसी क्रम में मिड-एंट्री की सुविधा दी गई है. मिड-एंट्री के तहत उन छात्रों को भी दाखिला प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलता है, जो किसी कारण से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे. इसके अलावा, पहले से पंजीकरण करा चुके छात्र अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम में बदलाव कर सकते हैं. इस बार भी बड़ी संख्या में छात्रों ने इस सुविधा का उपयोग किया है.
विश्वविद्यालय प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, मिड-एंट्री के दौरान 2,589 नए छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है. इसका मतलब है कि यह उम्मीदवार अब दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातक दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हैं. नए रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों को अब उपलब्ध सीटों और उनके द्वारा भरी गई प्राथमिकताओं के आधार पर आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. मिड-एंट्री के दौरान नए रजिस्ट्रेशन छात्रों के लिए इसलिए जरूरी हैं, क्योंकि उन्हें दाखिला प्रक्रिया में शामिल होने का एक अतिरिक्त अवसर मिलता है. हालांकि, नए रजिस्ट्रेशन के आधार पर दाखिले की गारंटी नहीं होती. सीट आवंटन विश्वविद्यालय के तय नियमों और उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा.
29,365 छात्रों ने बदली पसंद
मिड-एंट्री में सबसे अधिक गतिविधि प्राथमिकताओं में बदलाव को लेकर देखने को मिली है. कुल 29,365 उम्मीदवारों ने अपनी प्राथमिकताओं को संशोधित कर दोबारा जमा किया है. छात्रों ने अपनी पसंद के कॉलेज, पाठ्यक्रम या दोनों में बदलाव किया है. सीट आवंटन के दौरान उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई पसंद और उसकी पात्रता के आधार पर सीट आवंटित की जाती है. ऐसे में कई छात्र अपने पहले के विकल्पों का आकलन करने के बाद प्राथमिकताओं में बदलाव करते हैं. कुछ छात्र बेहतर विकल्प मिलने की उम्मीद में अपनी पसंद को ऊपर-नीचे करते हैं, जबकि कुछ छात्र उपलब्ध सीटों और पिछले आवंटन को देखते हुए नई प्राथमिकताएं जोड़ते हैं.
अब सीट आवंटन पर टिकी नजर
मिड-एंट्री के आंकड़े सामने आने के बाद अब छात्रों की नजर अगले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया पर है. नए रजिस्ट्रेशन कराने वाले 2,589 छात्रों के साथ ही प्राथमिकताएं बदलने वाले 29,365 उम्मीदवारों को भी आगे होने वाले आवंटन में उनकी पात्रता और उपलब्ध सीटों के आधार पर मौका मिलेगा.विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सीट आवंटन की प्रक्रिया में छात्रों की ओर से जमा की गई अंतिम प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा. इसलिए जिन उम्मीदवारों ने अपनी पसंद में बदलाव किया है, उनके लिए संशोधित प्राथमिकताओं को सही तरीके से जमा करना जरूरी है.
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