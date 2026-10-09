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DU में छात्राओं की सुरक्षा के लिए बढ़ेंगे CCTV कैमरे, अंधेरे रास्तों पर लगेंगी लाइटें

दिल्ली विश्वविद्यालय ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में छात्राओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कॉलेजों, विभागों और हॉस्टलों में सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के निर्देश दिए हैं. कैंपस में अंधेरे रास्तों की पहचान कर वहां स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी. साथ ही खराब लाइटों को ठीक कराया जाएगा और जरूरत के अनुसार सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे. इसके अलावा, छात्राओं को सात दिन का सेल्फ डिफेंस कोर्स कराने, जेंडर संवेदनशीलता कार्यशालाएं आयोजित करने और कॉलेजों व हॉस्टलों के आसपास पुलिस की निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया है. इन मुद्दों पर विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज सिंह की ओर से ऑनलाइन बैठक में चर्चा हुई.

अंधेरे रास्तों और असुरक्षित जगहों की होगी पहचान