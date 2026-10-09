DU में छात्राओं की सुरक्षा के लिए बढ़ेंगे CCTV कैमरे, अंधेरे रास्तों पर लगेंगी लाइटें
अधिकारियों को उन जगहों की पहचान करनी होगी, जहां अंधेरा रहता है या निगरानी की व्यवस्था ठीक नहीं है. क्या है पहल, जानें..
Published : October 9, 2026 at 4:05 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में छात्राओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कॉलेजों, विभागों और हॉस्टलों में सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के निर्देश दिए हैं. कैंपस में अंधेरे रास्तों की पहचान कर वहां स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी. साथ ही खराब लाइटों को ठीक कराया जाएगा और जरूरत के अनुसार सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे. इसके अलावा, छात्राओं को सात दिन का सेल्फ डिफेंस कोर्स कराने, जेंडर संवेदनशीलता कार्यशालाएं आयोजित करने और कॉलेजों व हॉस्टलों के आसपास पुलिस की निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया है. इन मुद्दों पर विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज सिंह की ओर से ऑनलाइन बैठक में चर्चा हुई.
अंधेरे रास्तों और असुरक्षित जगहों की होगी पहचान
बैठक में कॉलेजों के प्रिंसिपल, डीन, निदेशक, विभागाध्यक्ष और हॉस्टलों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. सभी को अपने-अपने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों को उन जगहों की पहचान करनी होगी, जहां अंधेरा रहता है या निगरानी की व्यवस्था ठीक नहीं है. जिन स्थानों पर रोशनी कम है, वहां नई स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी. खराब लाइटों को जल्द ठीक कराया जाएगा. इसके अलावा, जरूरत के हिसाब से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कैंपस में निगरानी बेहतर हो सके. पेड़ों की घनी शाखाओं के कारण जहां रोशनी बाधित होती है, वहां उनकी छंटाई भी कराई जाएगी.
छात्राओं को मिलेगी सात दिन की आत्मरक्षा ट्रेनिंग
छात्राओं को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत दिल्ली पुलिस के सहयोग से जेंडर संवेदनशीलता कार्यशालाएं होंगी. साथ ही सात दिन का सेल्फ डिफेंस क्रैश कोर्स किया जाएगा. इसका उद्देश्य छात्राओं को आत्मरक्षा के जरूरी तरीके सिखाना है. प्रशासन ने कॉलेजों और कैंपस में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1091 और 112 को प्रमुख जगहों पर प्रदर्शित करने को भी कहा है. इन नंबरों की जानकारी छात्राओं तक पहुंचाई जाएगी, जिससे जरूरत पड़ने पर वे मदद मांग सकें.
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कॉलेजों और हॉस्टलों के पास बढ़ेगी पुलिस की निगरानी
बैठक में कॉलेजों और हॉस्टलों के आसपास पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. इसके लिए जरूरी स्थानों पर पुलिस की निगरानी टीम तैनात करने का सुझाव दिया गया है. इसके अलावा, महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ की संख्या बढ़ाने और वामिका पुलिस वैन की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया.
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12 अक्टूबर शाम 5 बजे तक देनी होगी रिपोर्ट
विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों से महिला सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं की सूची तैयार कर जमा करने को कहा है. यह सूची 12 अक्टूबर 2026 को शाम 5 बजे तक हार्ड कॉपी या डिजिटल माध्यम से भेजनी होगी.
कॉलेजों और हॉस्टलों की इमारतों की भी होगी जांच
बैठक में कॉलेजों और हॉस्टलों की इमारतों की स्थिति की जांच करने पर भी जोर दिया गया. अधिकारियों को इंजीनियरिंग विभाग के साथ मिलकर भवनों का निरीक्षण करने और मरम्मत की जरूरत वाले हिस्सों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं. विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर ने बैठक में भरोसा दिया कि महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
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