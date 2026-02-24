ETV Bharat / state

होली से पहले सख्त हुई दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन, सुरक्षा के लिए जारी की एडवाइजरी

होली 2026 के त्योहार से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 24, 2026 at 4:51 PM IST

नई दिल्ली: होली को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय ने कैंपस में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि 4 मार्च 2026 को होली के दौरान छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी. त्योहार की आड़ में किसी भी प्रकार की बदसलूकी, हुड़दंग या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस दौरान होली से पहले और होली के दिन सख्त निगरानी और अनुशासन बनाए रखने का निर्णय लिया गया. विश्वविद्यालय
प्रशासन कहा कि त्योहार की आड़ में किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि होली का त्योहार आपसी भाईचारे और खुशी का प्रतीक है, इसलिए इसे शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए.

नॉर्थ और साउथ कैंपस में कंट्रोल रूम स्थापित:

होली के मद्देनजर विश्वविद्यालय के नॉर्थ और साउथ कैंपस में संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं. यह कंट्रोल रूम 4 मार्च 2026 तक सक्रिय रहेंगे. इसके अलावा विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मियों और पुलिस की मोबाइल पेट्रोलिंग भी कैंपस में बढ़ाई जाएगी. वहीं, 24x7 निगरानी के लिए ‘वामिका’ नामक पुलिस वाहन भी तैनात रहेगा. किसी भी आपात स्थिति में छात्र-छात्राएं सीधे 8750870128, पुलिस या संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकेंगे.

हॉस्टल और कॉलेज परिसरों में विशेष सतर्कता:

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों और हॉस्टलों को निर्देश दिया है कि वह आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें. बाहरी तत्वों की एंट्री पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस, प्रॉक्टोरियल बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर स्थिति पर लगातार नजर रखेंगी.

पुलिस और प्रशासन का समन्वय

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है. प्रशासन ने कहा कि सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण होली सुनिश्चित की जाएगी. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ विकास गुप्ता की ओर से जारी आदेश में छात्रों से भी अपील की गई है कि वह नियमों का पालन करें और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें.

