उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी, DUTA ने कहा- नया बिल विश्वविद्यालयों के लिए नुकसानदायक हो सकता है

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) के पूर्व अध्यक्ष आदित्य नारायण मिश्र ने उच्च शिक्षा में जल्द आने वाले बड़े बदलावों को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में एक नया बिल पेश करने की तैयारी में है, जो हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के शासन और कामकाज को नया रूप देगा. हालांकि अभी तक इस बिल का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है. उनका कहना है कि यह बिल नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 की रूपरेखा पर आधारित होगा. यह एक ऐसा कानून होगा, जिसके लागू होते ही विश्वविद्यालयों के सभी पुराने नियम, एक्ट और ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएंगे. इसके बाद नई व्यवस्था के हिसाब से सभी प्रणालियां चाहे वह शिक्षक और कर्मचारियों की सेवा शर्तें हों, कोर्स और पाठ्यक्रम बनाने की प्रक्रिया हो या विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासनिक ढांचा हो, दोबारा बनाया जाएगा.

उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की व्यवस्था आने से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक ढांचा प्रभावित हो सकता है. 'बोर्ड ऑफ गवर्नर्स' जैसी नई संरचना, जिसकी चर्चा एनईपी में की गई है, निजी संस्थानों की तरह काम करती है. अगर विश्वविद्यालयों में भी यही मॉडल लागू किया गया तो यह निजीकरण की ओर बड़ा कदम होगा. हम परिवर्तन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसी भी सुधार को लागू करने से पहले उस पर खुलकर चर्चा होना जरूरी है. उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि प्रस्तावित बिल को सार्वजनिक किया जाए और सभी हितधारकों से राय ली जाए. एक समावेशी प्रक्रिया के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लिया जाए.

आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे कॉलेज: आदित्य नारायण मिश्र ने बताया कि भारत जैसे देश में शिक्षा का उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाना होना चाहिए. इसके लिए सरकार को फंडिंग बढ़ानी चाहिए, लेकिन हालात इसके उलट हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में लगभग 50 करोड़ रुपये का घाटा है और कई कॉलेज भी आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं. ऐसे में नए शासन मॉडल से स्थिति और खराब हो सकती है. अगर यह बिल लागू हुआ तो यूजीसी, एआईसीटीई और अन्य मौजूदा संस्थाओं का अस्तित्व खत्म हो सकता है और उनकी जगह एक नई केंद्रीकृत संस्था काम करेगी. इससे विश्वविद्यालयों का पूरा ढांचा बदल जाएगा, जिसका असर छात्रों और शिक्षकों दोनों पर पड़ेगा.