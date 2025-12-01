उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी, DUTA ने कहा- नया बिल विश्वविद्यालयों के लिए नुकसानदायक हो सकता है
उन्होंने कहा कि अगर विश्वविद्यालयों में 'बोर्ड ऑफ गवर्नर्स' जैसी संरचना लागू हुई तो यह निजीकरण की ओर बड़ा कदम होगा.
Published : December 1, 2025 at 6:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) के पूर्व अध्यक्ष आदित्य नारायण मिश्र ने उच्च शिक्षा में जल्द आने वाले बड़े बदलावों को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में एक नया बिल पेश करने की तैयारी में है, जो हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के शासन और कामकाज को नया रूप देगा. हालांकि अभी तक इस बिल का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है. उनका कहना है कि यह बिल नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 की रूपरेखा पर आधारित होगा. यह एक ऐसा कानून होगा, जिसके लागू होते ही विश्वविद्यालयों के सभी पुराने नियम, एक्ट और ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएंगे. इसके बाद नई व्यवस्था के हिसाब से सभी प्रणालियां चाहे वह शिक्षक और कर्मचारियों की सेवा शर्तें हों, कोर्स और पाठ्यक्रम बनाने की प्रक्रिया हो या विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासनिक ढांचा हो, दोबारा बनाया जाएगा.
उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की व्यवस्था आने से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक ढांचा प्रभावित हो सकता है. 'बोर्ड ऑफ गवर्नर्स' जैसी नई संरचना, जिसकी चर्चा एनईपी में की गई है, निजी संस्थानों की तरह काम करती है. अगर विश्वविद्यालयों में भी यही मॉडल लागू किया गया तो यह निजीकरण की ओर बड़ा कदम होगा. हम परिवर्तन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसी भी सुधार को लागू करने से पहले उस पर खुलकर चर्चा होना जरूरी है. उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि प्रस्तावित बिल को सार्वजनिक किया जाए और सभी हितधारकों से राय ली जाए. एक समावेशी प्रक्रिया के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लिया जाए.
आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे कॉलेज: आदित्य नारायण मिश्र ने बताया कि भारत जैसे देश में शिक्षा का उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाना होना चाहिए. इसके लिए सरकार को फंडिंग बढ़ानी चाहिए, लेकिन हालात इसके उलट हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में लगभग 50 करोड़ रुपये का घाटा है और कई कॉलेज भी आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं. ऐसे में नए शासन मॉडल से स्थिति और खराब हो सकती है. अगर यह बिल लागू हुआ तो यूजीसी, एआईसीटीई और अन्य मौजूदा संस्थाओं का अस्तित्व खत्म हो सकता है और उनकी जगह एक नई केंद्रीकृत संस्था काम करेगी. इससे विश्वविद्यालयों का पूरा ढांचा बदल जाएगा, जिसका असर छात्रों और शिक्षकों दोनों पर पड़ेगा.
बिल से विश्वविद्यालयों की संरचना पर खतरा: दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) के मौजूदा सेक्रेटरी वीमलेंदु तीर्थंकर ने हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (HECI) बिल और नई शिक्षा नीति (NEP) से जुड़ी चिंताओं को लेकर बताया कि बिल अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन एनईपी-2020 के दस्तावेजों के आधार पर कई गंभीर खतरे सामने दिख रहे हैं. इन पर शिक्षकों और छात्रों दोनों को ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि एनईपी लागू हुए चार साल हो चुके हैं. डूटा चार साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इसका रिव्यू जरूरी है. अनेक कोर्सज की जटिलता और व्यवस्था के कारण छात्र लगातार परेशानियां झेल रहे हैं. छात्रों की फीडबैक लेने पर यह साफ होता है कि सिलेबस, मूल्यांकन और अकादमिक बोझ को लेकर कई खामियां हैं, जिनपर सुधार होना चाहिए.
स्टाफ काउंसिल पर सीधा हमला: उन्होंने वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे को लेकर गंभीर आपत्ति जताई. उन्होंने बताया कि अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG) लागू किया गया, तो यह विश्वविद्यालयों की लोकतांत्रिक संरचना जैसे एकेडमिक काउंसिल, एक्जीक्यूटिव काउंसिल और स्टाफ काउंसिल पर सीधा हमला होगा. इससे शिक्षकों की सर्विस कंडीशन भी बदल सकती है. 30% फंड जनरेट करने की मजबूरी गरीब और पहली पीढ़ी के छात्रों वाले देश में शिक्षा को महंगा बना देगी. वेलफेयर स्टेट में सरकार को शिक्षा पर निवेश बढ़ाना चाहिए.
