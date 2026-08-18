ETV Bharat / state

DU में प्रोफेसर से मारपीट के आरोप में पीएचडी छात्र निलंबित, कैंपस प्रवेश पर भी रोक

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर से मारपीट ( CCTV Footage )