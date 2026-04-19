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DU में समर रिसर्च प्रोग्राम 2026: ACBR में 6 हफ्तों का विशेष मौका, छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप

दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. बीआर अंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ने समर अंडरग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम के लिए आवेदन मांगे, 6 हफ्तों का प्रोग्राम होगा

DU में समर रिसर्च प्रोग्राम 2026 ,ACBR में 6 हफ्तों का विशेष अवसर
DU में समर रिसर्च प्रोग्राम 2026 ,ACBR में 6 हफ्तों का विशेष अवसर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 19, 2026 at 12:10 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. बीआर अंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ने समर अंडरग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम (SURP-2026) के लिए आवेदन मांगे हैं. यह 1 जून से 10 जुलाई 2026 तक 6 हफ्तों का प्रोग्राम होगा, जिसमें छात्रों को लेक्चर और हैंड्स-ऑन रिसर्च का अनुभव मिलेगा. बायोमेडिकल, लाइफ साइंस और संबंधित विषयों के बीएससी छात्र आवेदन कर सकते हैं. चयन मेरिट के आधार पर होगा. आवेदन डॉ. बीआर अंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च (ACBR) वेबसाइट के गूगल फॉर्म से भरना करना होगा और 500 रुपये शुल्क जमा करना अनिवार्य है. आवेदन की अंतिम तारीख 2 मई 2026 है. प्रोग्राम पूरा करने पर स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन रहने-खाने की सुविधा नहीं दी जाएगी.

1 जून से शुरू होगा 6 हफ्तों का प्रोग्राम:

यह प्रोग्राम 1 जून से 10 जुलाई 2026 तक चलेगा. इसमें हर सप्ताह 2 घंटे की लेक्चर क्लास के साथ हैंड्स-ऑन प्रोजेक्ट वर्क कराया जाएगा. छात्रों को फैकल्टी की निगरानी में रिसर्च करने का मौका मिलेगा और जुलाई के दूसरे सप्ताह में अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देना होगा.

किन छात्रों के लिए है मौका:

इस प्रोग्राम के लिए बायोमेडिकल साइंस, लाइफ साइंस या संबंधित विषयों में पढ़ाई कर रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं. बीएससी के वह छात्र जो IV या VI सेमेस्टर पूरा कर चुके हैं.और वह छात्र जो VII या VIII सेमेस्टर में जा रहे हैं. साथ ही VI सेमेस्टर के बाद एमएससी में जाने वाले छात्र भी आवेदन के पात्र हैं. सभी आवेदक किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या कॉलेज से होने चाहिए. प्रोग्राम में चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जाएगा. छात्रों को गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना होगा, जो ACBR की आधिकारिक वेबसाइट पर है. आवेदन के साथ 500 रुपये (नॉन-रिफंडेबल) शुल्क RTGS/NEFT के जरिए जमा करना अनिवार्य है.

2 मई तक आवेदन की अंतिम तारीख:
इच्छुक उम्मीदवारों को 2 मई 2026 तक आवेदन और फीस जमा करनी होगी. इसके बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं:

प्रोग्राम पूरा करने पर छात्रों को स्कॉलरशिप/फेलोशिप दी जाएगी. हालांकि, ACBR द्वारा चयनित छात्रों के लिए रहने और खाने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी.

फैकल्टी चयन और जरूरी निर्देश:
छात्रों को आवेदन करते समय ACBR की वेबसाइट पर उपलब्ध फैकल्टी सूची से अपने रुचि के अनुसार मेंटर चुनना होगा. यह चयन रिसर्च क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा.

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