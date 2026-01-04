DU के छात्रों ने 'दिल्ली शब्दोत्सव' में फोटोग्राफी से सामाजिक परिवर्तन का दिया संदेश, जानिए छात्रों ने क्या कहा...
Intro:दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के छात्रों ने दिल्ली शब्दोत्सव मेंफोटोग्राफी से सामाजिक परिवर्तन का दिया संदेश, जानिए छात्रों ने क्या कहा
Published : January 4, 2026 at 11:37 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के छात्र-छात्राओं ने ‘उड़ान’ अभियान के तहत दिल्ली शब्दोत्सव में आम जनमानस में होने वाले क्रिया-कलापों को अपनी रचनात्मकता, संवेदनशीलता से कैमरे में कर लिया. फोटोग्राफी के माध्यम से छात्रों ने न सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन किया, बल्कि समाज में सकारात्मक और सामाजिक परिवर्तन का दिया संदेश भी दे रहे हैं.
दिल्ली शब्दोत्सव के दौरान ‘उड़ान’ के फोटोग्राफी वर्टिकल के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता और प्रदर्शनी में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों सहित अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं की भागीदारी देखने को मिली. इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की छात्रा और उड़ान की वॉलंटियर संगिनी सिंह ने बताया कि,
"इस प्रदर्शनी का मुख्य विषय ‘पंच परिवर्तन’ रहा. इसमें सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों को फोटोग्राफी के जरिए दिखाया गया. यह आयोजन दिल्ली के संस्कृति मंत्रालय और उड़ान के संयुक्त तत्वावधान में किया गया हैं."
संगिनी सिंह ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, अंबेडकर कॉलेज, रामजस, मिरांडा हाउस सहित अन्य कॉलेजों से बड़ी संख्या में प्रविष्टियां मिली. इन प्रविष्टियों में से अच्छी तस्वीरों को शॉर्टलिस्ट कर प्रदर्शनी में लगाया गया. छात्रों की तस्वीरों में पर्यावरण संरक्षण, देश के प्रति लगाव, पारिवारिक मूल्यों और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश साफ झलकता है.उन्होंने बताया कि एक तस्वीर वो भावना व्यक्त कर देती है, जो शायद हजार शब्द भी नहीं कर पाते हैं. फोटोग्राफी के जरिए हम युवाओं में देशभक्ति, नागरिक कर्तव्य और आत्मनिर्भर भारत की सोच को प्रोत्साहित करना चाहते हैं.
ये भी पढ़ें: