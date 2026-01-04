ETV Bharat / state

DU के छात्रों ने 'दिल्ली शब्दोत्सव' में फोटोग्राफी से सामाजिक परिवर्तन का दिया संदेश, जानिए छात्रों ने क्या कहा...

दिल्ली शब्दोत्सव के दौरान ‘उड़ान’ के फोटोग्राफी वर्टिकल के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता और प्रदर्शनी में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों सहित अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं की भागीदारी देखने को मिली. इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय की छात्रा और उड़ान की वॉलंटियर संगिनी सिंह ने बताया कि,

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के छात्र-छात्राओं ने ‘उड़ान’ अभियान के तहत दिल्ली शब्दोत्सव में आम जनमानस में होने वाले क्रिया-कलापों को अपनी रचनात्मकता, संवेदनशीलता से कैमरे में कर लिया. फोटोग्राफी के माध्यम से छात्रों ने न सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन किया, बल्कि समाज में सकारात्मक और सामाजिक परिवर्तन का दिया संदेश भी दे रहे हैं.

"इस प्रदर्शनी का मुख्य विषय ‘पंच परिवर्तन’ रहा. इसमें सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों को फोटोग्राफी के जरिए दिखाया गया. यह आयोजन दिल्ली के संस्कृति मंत्रालय और उड़ान के संयुक्त तत्वावधान में किया गया हैं."





संगिनी सिंह ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, अंबेडकर कॉलेज, रामजस, मिरांडा हाउस सहित अन्य कॉलेजों से बड़ी संख्या में प्रविष्टियां मिली. इन प्रविष्टियों में से अच्छी तस्वीरों को शॉर्टलिस्ट कर प्रदर्शनी में लगाया गया. छात्रों की तस्वीरों में पर्यावरण संरक्षण, देश के प्रति लगाव, पारिवारिक मूल्यों और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश साफ झलकता है.उन्होंने बताया कि एक तस्वीर वो भावना व्यक्त कर देती है, जो शायद हजार शब्द भी नहीं कर पाते हैं. फोटोग्राफी के जरिए हम युवाओं में देशभक्ति, नागरिक कर्तव्य और आत्मनिर्भर भारत की सोच को प्रोत्साहित करना चाहते हैं.

DU के छात्रों ने दिल्ली शब्दोत्सव में फोटोग्राफी (ETV Bharat)

वहीं,ने बताया कि यह पहला अनुभव है और यहां आकर अपने दोस्तों की तस्वीरें देखकर गर्व महसूस हो रहा है. उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में दिखाई गई तस्वीरें देश के प्रति भावनाओं, समावेशन और पारिवारिक मूल्यों को जीवंत रूप में सामने लाती हैं. प्रथम वर्ष की छात्राने भी इस आयोजन को सीखने का महत्वपूर्ण अवसर बताया. उन्होंने बताया कि यहां आकर उन्होंने न केवल फोटोग्राफी की तकनीक सीखी, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा और नए लोगों से जुड़ने का मौका मिला.पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता का संदेश लेकर रोहतक से आए छात्रों ने कला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया. कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने मिट्टी से बनी अपनी कलाकृतियों के जरिए यह बताया कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं, बल्कि हमारा परिवार है, जिसे मिल-जुलकर बचाना हमारी जिम्मेदारी है.रोहतक से आईने अपनी कलाकृति के बारे में बताते हुए कहा कि हमनेविषय पर काम किया है. उनकी रचना में यह दर्शाया गया कि पेड़ और जंगल हमें शुद्ध हवा देते हैं, इसलिए इन्हें बचाना बेहद जरूरी है. ललिता ने बताया कि जंगल भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं और अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तभी पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है. उन्होंने मिट्टी से बनी आकृतियां, एक कुल्हाड़ी तथा विभिन्न धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले मानव तैयार किए, जो आपसी एकता और सह-अस्तित्व का प्रतीक हैं.वहीं, स्कल्पचर आर्टिस्ट आयुष ने बताया कि वह रोहतक से सुबह ही कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे. उन्होंने प्रकृति देवी की मूर्ति बनाकर पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दर्शाया. आयुष ने बताया कि उन्हें जो विषय दिया गया है, उस पर सभी कलाकार मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने एक ग्लोब की आकृति भी बनाई, जिसके माध्यम से यह संदेश दिया गया कि जब तक हम सभी एकजुट होकर पर्यावरण को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक पृथ्वी सुरक्षित नहीं रह सकती.

