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डीयू एसओएल में यूजी-पीजी दाखिले शुरू, MBA हेल्थकेयर और BSc कंप्यूटर साइंस जैसे नए कोर्स की शुरुआत

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस बार एसओएल ने छात्रों के लिए दो नए पाठ्यक्रम एमबीए (हेल्थकेयर) और बीएससी कंप्यूटर साइंस की शुरुआत की है. इसके साथ ही पहली बार एडमिशन पोर्टल में व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेशन की सुविधा जोड़ी गई है, जिसके जरिए छात्रों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी और दाखिले से जुड़े जरूरी अपडेट सीधे व्हाट्सएप पर मिलेंगे.

स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटीन्यूइंग एजुकेशन (डीडीसीई) के तहत सभी यूजी और पीजी कार्यक्रमों के लिए दाखिले शुरू हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति और बदलते रोजगार बाजार की जरूरतों को देखते हुए इस वर्ष एमबीए (हेल्थकेयर) और बीएससी कंप्यूटर साइंस जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक और रोजगार आधारित शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकें.

WhatsApp के जरिए आसान होगी एडमिशन प्रक्रिया

प्रो. पायल मागो ने बताया कि इस बार एडमिशन प्रक्रिया को पहले से अधिक डिजिटल और छात्र-अनुकूल बनाया गया है. एडमिशन पोर्टल में व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेशन जोड़ा गया है, जिससे विद्यार्थियों को ओटीपी के साथ-साथ आवेदन की स्थिति, जरूरी सूचनाएं और अन्य जरूरी अपडेट भी सीधे व्हाट्सएप पर मिलेगा. इससे छात्रों को बार-बार पोर्टल पर लॉगिन करने की जरूरत कम होगी और प्रवेश प्रक्रिया अधिक सहज बनेगी.



इन प्रोफेशनल कोर्सों में पहले से चल रहे हैं दाखिले

उन्होंने बताया कि एसओएल के चार प्रमुख प्रोफेशनल कार्यक्रम एमबीए, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस (M.Lib.Sc), बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस (B.Lib.Sc) और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवरटाइजिंग एंड डिजिटल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट (PGDADLM) के लिए दाखिले 17 जून 2026 से ही जारी हैं. इच्छुक अभ्यर्थी इन कार्यक्रमों में भी आवेदन कर सकते हैं.



विदेशी भाषा सीखने का भी मिलेगा मौका

एसओएल के तहत संचालित कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर (ओएलडीसी) में आठ विदेशी भाषाओं के एक वर्षीय डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में भी दाखिले खुले हुए हैं. इनमें जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटैलियन, पुर्तगाली, चीनी, जापानी और कोरियाई भाषाएं शामिल हैं. यह पाठ्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जर्मैनिक एंड रोमांस स्टडीज और डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज के सहयोग से संचालित किए जा रहे हैं.



जल्द ऑनलाइन मोड में भी शुरू होंगे भाषा पाठ्यक्रम

प्रो. पायल मागो ने बताया कि विदेशी भाषाओं के इन पाठ्यक्रमों को जल्द ही ऑनलाइन मोड में भी शुरू किया जाएगा. इससे दिल्ली के बाहर रहने वाले विद्यार्थी भी घर बैठे इन कोर्सों में दाखिला लेकर विदेशी भाषा सीख सकेंगे. उन्होंने कहा कि एसओएल लगातार अपने पाठ्यक्रमों का विस्तार कर रहा है, जिससे विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ-साथ रोजगारपरक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके.





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