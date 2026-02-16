ETV Bharat / state

थाने के अंदर अभद्रता का आरोप: अंजलि बोली "एफआईआर कराने गई थी, अपमान झेलना पड़ा"

''विश्वविद्यालय विविध विचारों का स्थान होता है, जहां असहमति को संवाद से जवाब दिया जाना चाहिए, न कि हिंसा से''.-एस. इरफान हबीब, इतिहासकार

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 16, 2026 at 9:40 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी में दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस से जुड़ा विवाद अब थाने तक पहुंच गया है. AISA की छात्र नेता अंजलि ने आरोप लगाया है कि जब वह शिकायत दर्ज कराने मॉरिस नगर थाने पहुंचीं तो थाने के अंदर ही उनके दूसरे संगठन ने अभद्रता की. उनका कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में उनके खिलाफ अपशब्द कहे गए, धमकियां दी गईं और नारेबाजी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अंजलि ने बताया कि आर्ट्स फैकल्टी के बाहर मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना के बाद न्याय की उम्मीद से थाने पहुंची थीं, लेकिन वहां का माहौल और अधिक तनावपूर्ण था. उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर और अंदर जमा थे और लगातार उन्हें उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे.

डराने की कोशिश, लेकिन आवाज नहीं दबेगी: अंजलि ने कहा कि यह केवल व्यक्तिगत हमला नहीं, बल्कि यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने वालों को डराने की कोशिश है. उन्होंने मांग की है कि थाने में हुई अभद्रता और धमकियों की निष्पक्ष जांच हो, संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाए और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

AISA की छात्र नेता अंजलि (ETV BHARAT)

सोशल मीडिया और यूट्यूब पर गरमाया मामला: घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स में थाने के अंदर और बाहर नारेबाजी तथा हंगामे के दृश्य दिखाए जा रहे हैं, जिन पर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाया कि राजधानी में थाने के अंदर ऐसी स्थिति कैसे बन सकती है. उन्होंने इसे महिला सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा.

इतिहासकार एस. इरफान हबीब (ETV BHARAT)

इतिहासकार प्रो. इरफान हबीब ने उठाए सवाल: प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद इतिहासकार एस. इरफान हबीब ने भी घटना की निंदा की. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय विविध विचारों का स्थान होता है, जहां असहमति को संवाद से जवाब दिया जाना चाहिए, न कि हिंसा से. उन्होंने बताया कि गुरुवार को मेरे ऊपर पानी फेंका गया. उन्होंने कहा कि “यूनिवर्सिटी स्पेस में होमोजेनिटी थोपना अनएकेडमिक है. अगर आप असहमत हैं तो लिखकर, बोलकर जवाब दें, लेकिन हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती.”

प्रो. हबीब ने कहा कि यदि प्रशासन हिंसा के खिलाफ है तो उसे हर घटना पर समान रूप से प्रतिक्रिया देनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि छात्रों को कैंपस के अंदर कार्यक्रम की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही और उन्हें गेट पर बोलने को मजबूर क्यों होना पड़ रहा है.


