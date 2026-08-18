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NCWEB में दाखिले का एक और मौका, DU ने जारी की स्पेशल ड्राइव कटऑफ लिस्ट

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन-कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) में बीए (प्रोग्राम) और बीकॉम में दाखिले के लिए स्पेशल ड्राइव कटऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यह सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है. इसके तहत उन छात्राओं को दाखिले का मौका मिलेगा, जो पात्र होने के बावजूद पहले जारी कटऑफ में किसी कारण से प्रवेश नहीं ले सकी थीं. ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होगी.

पहले कटऑफ में दाखिला नहीं लेने वालों को मौका

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, स्पेशल ड्राइव कटऑफ लिस्ट खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए जारी की गई है, जो दाखिले के लिए पात्र थीं, लेकिन पहले जारी कटऑफ के दौरान किसी भी कारण से प्रवेश नहीं ले पाई थीं. ऐसे उम्मीदवार अब स्पेशल ड्राइव के तहत दाखिले के लिए आवेदन कर सकती हैं. स्पेशल ड्राइव कटऑफ के तहत NCWEB के बीए (प्रोग्राम) और बीकॉम पाठ्यक्रमों में दाखिले की पेशकश की जाएगी. अलग-अलग केंद्रों पर दाखिले के लिए जरूरी कटऑफ प्रतिशत की जानकारी जारी की गई सूची के साथ दी गई है. उम्मीदवारों को अपने संबंधित पाठ्यक्रम और केंद्र के लिए निर्धारित कटऑफ देखकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

18 अगस्त से शुरू हुआ स्पेशल ड्राइव

NCWEB के अनुसार, स्पेशल ड्राइव के तहत ऑनलाइन दाखिला 18 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे से शुरू होकर 20 अगस्त रात 11:59 बजे तक चलेगा. छात्राओं को अपने संबंधित टीचिंग सेंटर के लिए जारी कटऑफ और खाली सीटों के आधार पर दाखिला प्रक्रिया पूरी करनी होगी. स्पेशल ड्राइव उन छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण मौका है, जो पहले चरणों में दाखिला नहीं ले सकीं और अब खाली सीटों के आधार पर बीकॉम में प्रवेश लेना चाहती हैं. दाखिले से पहले छात्राओं को अपने वर्ग के सामने दी गई सीटों और संबंधित केंद्र की उपलब्धता को ध्यान से देखना होगा.