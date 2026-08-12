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DU में दाखिले का नया शेड्यूल जारी, पीजी से लेकर बीटेक और यूजी स्पॉट राउंड की तारीखें घोषित

Intro:DU में दाखिले का नया शेड्यूल जारी, पीजी से लेकर बीटेक और यूजी स्पॉट राउंड की तारीखें घोषित

DU में दाखिले का नया शेड्यूल जारी
DU में दाखिले का नया शेड्यूल जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 9:17 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कई अहम राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक वर्षीय पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम, बीटेक मिड-एंट्री व स्पॉट राउंड और स्नातक स्तर पर CSAS के तहत अपग्रेडेशन और स्पॉट राउंड की तारीखें घोषित की हैं. अभ्यर्थियों को तय समयसीमा के अंदर सीट स्वीकार करने, दस्तावेजों का सत्यापन कराने और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

एक वर्षीय पीजी प्रोग्राम के लिए राउंड I/II का शेड्यूल
डीयू के एक वर्षीय पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम में राउंड-I और राउंड-II के तहत दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक राउंड-I में एप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक, परकशन, इतिहास, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, सोशल वर्क, समाजशास्त्र, उर्दू और कॉमर्स समेत कई विषय शामिल हैं. वहीं, राउंड-II में एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंसेज, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरनमेंटल साइंसेज, फैब्रिक एंड अपैरल साइंसेज, फूड एंड न्यूट्रिशन, जियोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज, गणित, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिजाइन एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी जैसे पाठ्यक्रम हैं. इसके अलावा अरबी, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, हिस्पैनिक, इटालियन, पंजाबी, फारसी और जर्नलिज्म (हिंदी) में भी दाखिले की प्रक्रिया निर्धारित की गई है.

15 अगस्त तक सीट स्वीकार करने का मौका
डीयू के अनुसार पहली/दूसरी राउंड की सीट आवंटन की घोषणा 12 अगस्त को की गई है. आवंटित सीट को स्वीकार करने के लिए अभ्यर्थियों के पास 15 अगस्त रात 11:59 बजे तक का समय है. संबंधित विभाग ऑनलाइन आवेदन को 17 अगस्त रात 11:59 बजे तक सत्यापित और मंजूर करेंगे. अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तारीख 18 अगस्त रात 11:59 बजे निर्धारित की गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवारों को दाखिले से संबंधित आगे की जानकारी के लिए आधिकारिक एडमिशन पोर्टल देखते रहने की सलाह दी है.

बीटेक में मिड-एंट्री और स्पॉट राउंड
डीयू ने बीटेक कार्यक्रमों के लिए भी मिड-एंट्री, स्पॉट राउंड-II और वार्ड व सीडब्ल्यू कोटा के राउंड-II का शेड्यूल जारी किया है. बीटेक में मिड-एंट्री के लिए नए उम्मीदवार 13 अगस्त से 14 अगस्त रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. स्पॉट राउंड-II के तहत आवंटन की घोषणा 17 अगस्त को होगी. आवंटित सीट स्वीकार करने के लिए उम्मीदवारों को 19 अगस्त तक का समय मिलेगा. वहीं, सीडब्ल्यू और वार्ड कोटा के राउंड-II की घोषणा 18 अगस्त को की जाएगी और सीट स्वीकार करने की अंतिम तारीख भी 19 अगस्त है.

बीटेक में खाली सीटों की जानकारी भी जारी
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीटेक के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपलब्ध रिक्त सीटों का विवरण भी जारी किया है. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में PwBD वर्ग की 2 सीटें खाली हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एससी की 2, एसटी की 3, ईडब्ल्यूएस की 6 और PwBD की 6 सीटें खाली हैं. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सामान्य वर्ग की 22, ओबीसी-एनसीएल की 18, एससी की 10, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 8 और PwBD की 6 सीटें खाली हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दाखिले के दौरान सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है.

यूजी में अपग्रेडेशन और स्पॉट राउंड की प्रक्रिया
स्नातक (UG) पाठ्यक्रमों में CSAS (UG)-2026 के तहत अपग्रेडेशन और स्पॉट राउंड का शेड्यूल भी जारी किया गया है. म्यूजिक, बीए प्रोग्राम और परफॉर्मेंस-बेस्ड प्रोग्राम समेत संबंधित पाठ्यक्रमों में राउंड-II के तहत अपग्रेडेशन और सीट आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. उम्मीदवारों के लिए 16 अगस्त से 17 अगस्त रात 11:59 बजे तक अपग्रेड और प्रेफरेंस रिऑर्डर विंडो खुली रहेगी. अपग्रेडेड सीटों की घोषणा 19 अगस्त को होगी. आवंटित सीट स्वीकार करने की अंतिम तारीख 20 अगस्त है. कॉलेजों को ऑनलाइन आवेदन सत्यापित और मंजूर करने के लिए 21 अगस्त तक का समय दिया गया है, जबकि फीस जमा करने की अंतिम तारीख 22 अगस्त रात 11:59 बजे है.

23 अगस्त को दिखेंगी खाली सीटें
डीयू यूजी स्पॉट राउंड-I के लिए खाली सीटों का प्रदर्शन 23 अगस्त को करेगा. स्पॉट राउंड में आवेदन करने की विंडो भी 23 अगस्त से 24 अगस्त रात 11:59 बजे तक खुली रहेगी. स्पॉट राउंड-I के आवंटन की घोषणा 25 अगस्त को होगी. अभ्यर्थियों को आवंटित सीट 25 अगस्त से 27 अगस्त रात 11:59 बजे तक स्वीकार करनी होगी. कॉलेजों की ओर से आवेदन सत्यापन और मंजूरी की प्रक्रिया 28 अगस्त तक चलेगी, जबकि ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तारीख 29 अगस्त रात 11:59 बजे निर्धारित की गई है.

स्पॉट राउंड में सीट लेने वालों के लिए खास नियम
डीयू ने स्पॉट राउंड को लेकर स्पष्ट किया है कि 22 अगस्त तक किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलने वाले CSAS (UG)-2026 के अभ्यर्थी ही स्पॉट राउंड में हिस्सा ले सकेंगे. स्पॉट राउंड के दौरान उम्मीदवारों का डैशबोर्ड फ्रीज मोड में रहेगा और वह नियमित दाखिला प्रक्रिया में आगे बदलाव नहीं कर सकेंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्पॉट राउंड में सीट आवंटित होने के बाद उम्मीदवार के लिए उस सीट को स्वीकार करना अनिवार्य होगा. सीट स्वीकार नहीं करने पर उम्मीदवार की स्पॉट राउंड में दाखिले की पात्रता खत्म हो जाएगी. साथ ही, स्पॉट राउंड में आवंटित सीट अंतिम मानी जाएगी और बाद के किसी स्पॉट राउंड में उसे अपग्रेड नहीं किया जाएगा. डीयू ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे निर्धारित तारीखों का पालन करें और दाखिले से जुड़े अपडेट के लिए विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर नजर बनाए रखें.

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