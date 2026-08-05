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DU के एक वर्षीय PG कार्यक्रमों की पहली सीट आवंटन सूची जारी, 9 अगस्त तक फीस जमा करने का मौका

दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शुरू किए गए एक वर्षीय स्नातकोत्तर के 28 पाठ्यक्रमों के राउंड-1 की सीट आवंटन प्रक्रिया जारी की.

दिल्ली विश्वविद्यालय के एक वर्षीय पीजी कार्यक्रमों की पहली सीट आवंटन सूची जारी
दिल्ली विश्वविद्यालय के एक वर्षीय पीजी कार्यक्रमों की पहली सीट आवंटन सूची जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 5, 2026 at 1:16 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शुरू किए गए एक वर्षीय स्नातकोत्तर (One Year Postgraduate Programme) पाठ्यक्रमों के राउंड-1 की सीट आवंटन प्रक्रिया जारी कर दी है. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, राउंड-1 में 28 पाठ्यक्रमों के लिए सीट आवंटित की गई हैं. जिन अभ्यर्थियों को सीट मिली है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर सीट स्वीकार करने, दस्तावेजों का सत्यापन कराने और प्रवेश शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

एक वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों में हुआ पहला आवंटन

डीयू ने जिन 28 एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए राउंड-1 की सूची जारी की है, उनमें एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंसेज, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरनमेंटल साइंसेज, फैब्रिक एंड अपैरल साइंसेज, फूड एंड न्यूट्रिशन, जियोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिजाइन एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स और जूलॉजी शामिल हैं. इसके अलावा एमए अरबी, बांग्ला, फ्रेंच, जर्मन, हिस्पैनिक, इटालियन, पंजाबी, पर्शियन तथा एमए जर्नलिज्म (हिंदी) कार्यक्रम भी इस सूची में शामिल हैं.

सीट स्वीकार करने का अवसर

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, राउंड-1 की सीट आवंटन सूची 4 अगस्त को जारी की गई. जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित हुई है, वह 6 अगस्त रात 11:59 बजे तक अपनी आवंटित सीट स्वीकार कर सकते हैं. समय सीमा के अंदर सीट स्वीकार नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का आवंटन निरस्त माना जा सकता है. सीट स्वीकार करने के बाद संबंधित विभाग और कॉलेज उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे. यह प्रक्रिया 8 अगस्त रात 11:59 बजे तक चलेगी. सत्यापन के दौरान पात्रता, शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही प्रवेश को अंतिम स्वीकृति मिलेगी.

9 अगस्त तक जमा करनी होगी प्रवेश फीस

दस्तावेजों के सत्यापन और स्वीकृति के बाद उम्मीदवारों को 9 अगस्त रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करना होगा. निर्धारित समय सीमा के अंदर फीस जमा करने पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी. यदि कोई अभ्यर्थी तय समय तक शुल्क जमा नहीं करता है तो उसकी सीट अगले चरण में उपलब्ध कराई जा सकती है.

बचे कार्यक्रमों की सूची जल्द होगी जारी

विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि फिलहाल केवल 28 एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए राउंड-1 का आवंटन जारी किया गया है. अन्य एक वर्षीय पीजी कार्यक्रमों की सीट आवंटन सूची भी जल्द जारी की जाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वह प्रवेश से जुड़े सभी अपडेट और आगामी आवंटन सूची की जानकारी के लिए नियमित रूप से प्रवेश पोर्टल पर नजर बनाए रखें.

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