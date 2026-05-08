DU ने जारी की स्नातक सेमेस्टर परीक्षाओं की अंतिम डेटशीट, छात्रों से अफवाहों से दूर रहने की अपील
दिल्ली विश्वविद्यालय ने मई-जून 2026 सत्र की स्नातक (UG) एंड-सेमेस्टर परीक्षाओं की अंतिम डेटशीट जारी कर दी है.
Published : May 8, 2026 at 11:52 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय ने मई-जून 2026 सत्र की स्नातक (UG) एंड-सेमेस्टर परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है. परीक्षाएं 16 मई से शुरू होकर जून तक चलेंगी. विश्वविद्यालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि छात्रों, शिक्षकों, विभागों और कॉलेजों से मिले सुझावों और चिंताओं पर विचार करने के बाद परीक्षा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षाओं के सुचारु संचालन के लिए शैक्षणिक और लॉजिस्टिक स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. विश्वविद्यालय ने छात्रों से अपील की है कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखें और किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी या सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें.
छात्रों और शिक्षकों से भी लिया गया सुझाव
अधिसूचना के अनुसार, परीक्षा कार्यक्रम तैयार करते समय विभिन्न पक्षों से मिले सुझावों को ध्यान में रखा गया. इसमें कॉलेज प्रशासन, विभागों, शिक्षक समुदाय और विद्यार्थियों की ओर से उठाए गए मुद्दों को शामिल किया गया. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि कोशिश की गई है कि परीक्षा तिथियों में किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी विषयों की परीक्षाएं व्यवस्थित तरीके से आयोजित की जा सकें.
परीक्षा पोर्टल पर डेटशीट उपलब्ध
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि अंतिम डेटशीट को विश्वविद्यालय के परीक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे छात्र समय रहते अपनी तैयारी कर सकें. सभी संबंधित कॉलेजों और विभागों को भी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि समय पर परीक्षाएं आयोजित करना उनकी प्राथमिकता है, इसलिए सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर तैयारी की गई है. इससे परीक्षा प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के पूरा करने में मदद मिलेगी.
आधिकारिक स्रोतों पर ही करें भरोसा
अधिसूचना में छात्रों को सलाह दी गई है कि वह केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें. विश्वविद्यालय ने कहा कि कई बार सोशल मीडिया या अनौपचारिक माध्यमों से गलत सूचनाएं फैलती हैं, जिससे छात्रों में भ्रम की स्थिति बन जाती है. ऐसे में विद्यार्थी नियमित रूप से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट और परीक्षा पोर्टल पर अपडेट देखते रहें. विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों, विभागों और फैकल्टी सदस्यों से भी आगामी परीक्षाओं के सफल संचालन में सहयोग देने की अपील की है. प्रशासन का कहना है कि सामूहिक प्रयासों से ही परीक्षा प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाया जा सकता है.
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