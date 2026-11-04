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जातिवादी टिप्पणी के विवाद के बीच DU प्रोफेसर के कार्यालय में तोड़फोड़, AISA ने भी दफ्तर के बाहर किया प्रोटेस्ट

डीयू प्रोफेसर के दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के राजनीति विज्ञान विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर संगीत कुमार रागी के कार्यालय में बुधवार को तोड़फोड़ की गई. टीवी डिबेट में समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता मनोज काका को लेकर की गई उनकी विवादित टिप्पणी के बाद यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. इस बीच, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने भी प्रोफेसर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. हालांकि, कार्यालय में तोड़फोड़ करने वाले लोगों की पहचान नहीं हुई है.

प्रोफेसर के कार्यालय में घुसे लोग, सामान को पहुंचाया नुकसान