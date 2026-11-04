जातिवादी टिप्पणी के विवाद के बीच DU प्रोफेसर के कार्यालय में तोड़फोड़, AISA ने भी दफ्तर के बाहर किया प्रोटेस्ट
डीयू के प्रोफेसर संगीत कुमार रागी के टीवी डिबेट में दिए गए विवादित बयान को लेकर लोगों ने बुधवार को उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की।
Published : November 4, 2026 at 8:05 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के राजनीति विज्ञान विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर संगीत कुमार रागी के कार्यालय में बुधवार को तोड़फोड़ की गई. टीवी डिबेट में समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता मनोज काका को लेकर की गई उनकी विवादित टिप्पणी के बाद यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. इस बीच, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने भी प्रोफेसर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. हालांकि, कार्यालय में तोड़फोड़ करने वाले लोगों की पहचान नहीं हुई है.
प्रोफेसर के कार्यालय में घुसे लोग, सामान को पहुंचाया नुकसान
विश्वविद्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार को कुछ लोग राजनीति विज्ञान विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर संगीत कुमार रागी के कार्यालय में घुस गए और वहां रखे सामान को नुकसान पहुंचाया. घटना के बाद कार्यालय की अस्त-व्यस्त होगए. हालांकि, इस घटना में शामिल लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे या बाहरी व्यक्ति, इस बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई कर रहा है.
कार्यालय के बाहर AISA का प्रदर्शन
इस पूरे विवाद के बीच AISA के सदस्यों ने प्रोफेसर संगीत कुमार रागी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. संगठन के सदस्यों ने इस मामले को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया. टीवी डिबेट में की गई टिप्पणी के बाद विश्वविद्यालय परिसर में भी विरोध देखने को मिल रहा है. हालांकि, कार्यालय में हुई तोड़फोड़ और AISA के प्रदर्शन को अलग-अलग घटनाओं के तौर पर देखा जा रहा है. तोड़फोड़ में शामिल लोगों और उनकी पहचान को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है.
टीवी डिबेट में टिप्पणी के बाद शुरू हुआ विवाद
दरअसल, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी का एक टीवी डिबेट के दौरान सपा प्रवक्ता मनोज काका के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया था. उनकी टिप्पणी पर जातिसूचक अपशब्दों के इस्तेमाल के आरोप लगे थे. विवाद बढ़ने के बाद प्रोफेसर रागी ने मंगलवार शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी.
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