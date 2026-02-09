DU में छात्र भागीदारी का नया मॉडल, DUSU लॉन्च करेगा 30 स्टूडेंट-सेंट्रिक सेल, 15 हजार छात्रों ने दिखाई दिलचस्पी
दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र भागीदारी का नया मॉडल, DUSU लॉन्च करेगा 30 स्टूडेंट-सेंट्रिक सेल, 15 हजार छात्रों के आवेदन में से 500 छात्र होंगे चयनित.
Published : February 9, 2026 at 1:28 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) ने छात्र राजनीति के पारंपरिक ढांचे को तोड़ते हुए एक ऐसा मॉडल पेश किया है, जो अब तक विश्वविद्यालयों में देखने को नहीं मिला. कॉलेजों की सोसाइटी व्यवस्था की तर्ज पर इस बार डूसू ने 30 स्टूडेंट-सेंट्रिक सेल्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिनमें 15,000 से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया हैं. इंटरव्यू प्रक्रिया के बाद कम से कम 500 छात्रों का चयन किया गया है, जो अब सीधे विश्वविद्यालय स्तर पर काम करेंगे.
क्या हैं डूसू सेल और क्यों हैं अहम:
डूसू सेल्स ऐसे विषयों पर आधारित मंच हैं, जहां छात्र अपनी रुचि, क्षमता और भविष्य की दिशा के अनुसार सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं. स्पोर्ट्स, प्लेसमेंट, कल्चर, मीडिया, मानसिक स्वास्थ्य, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्टार्टअप और रिसर्च जैसे क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इन सेल्स का गठन किया गया है. DUSU अध्यक्ष आर्यन मान ने बताया कि “हम छात्र संघ को सिर्फ चुनाव जीतने वाली संस्था नहीं, बल्कि छात्रों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा एक कामकाजी प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं. डूसू सेल्स उसी दिशा में एक ठोस कदम हैं.”
रिकॉर्ड भागीदारी ने बढ़ाया डूसू का दावा:
आर्यन मान ने बताया कि सेल्स के लिए शुरू की गई ओपन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के लगभग हर कॉलेज और कोर्स से छात्रों ने भाग लिया. करीब 15 हजार आवेदन मिले हैं, जिनमें से इंटरव्यू और स्क्रीनिंग के बाद 500 से अधिक छात्रों को अलग-अलग सेल्स में जिम्मेदारी दी जाएगी. उन्होंने बताया कि यह पहल छात्र राजनीति में भागीदारी आधारित मॉडल की ओर एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है.
डूसू ने प्रत्येक सेल के लिए कार्यक्षेत्र तय किया .
- प्लेसमेंट सेल: यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट अवसर लाने पर फोकस करेगा.
- स्पोर्ट्स सेल: ‘खेलो डीयू’ समेत सभी खेल आयोजनों में खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा.
- इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल: विदेशी छात्रों की अकादमिक, प्रशासनिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान पर काम करेगा.
- कल्चरल और साहित्यिक सेल: विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक, साहित्यिक और रचनात्मक आयोजनों को संगठित करेगा.
- मानसिक स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और दिव्यांग छात्र सेल: छात्र कल्याण से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर सीधा हस्तक्षेप करेंगे.
डूसू के 30 स्टूडेंट-सेंट्रिक सेल:
इनमें साहित्यिक, ललित कला, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, छात्र कल्याण, एलुमनाई कनेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय छात्र, सामुदायिक आउटरीच, मानसिक स्वास्थ्य, दिव्यांग छात्र, वाद-विवाद, कानूनी सहायता, वैचारिक कार्यक्रम, छात्रावास, पीजी, फैशन, भाषा विनिमय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक मामले, प्लेसमेंट, नवाचार व ऊष्मायन, एडुएआई, मीडिया व प्रकाशन, खेल, अनुसंधान व विकास, समाज सेवा, स्टार्टअप व उद्यमिता, विविधता व समावेशन, फिल्म-फोटोग्राफी और रंगमंच सेल शामिल हैं.
DUSU अध्यक्ष आर्यन मान ने दी जानकारी
DUSU अध्यक्ष आर्यन मान ने बताया कि “इन सेल्स के जरिए हम देश में छात्र राजनीति का नया उदाहरण पेश करना चाहते हैं. छात्र अब केवल समस्याएं गिनाने वाले नहीं, बल्कि समाधान गढ़ने वाले बनेंगे.” उन्होंने कहा कि डूसू सेल्स से जुड़ी जानकारी या सहायता के लिए छात्र 8586998607, 9650259077 इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.
