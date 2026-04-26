ETV Bharat / state

DU में मई के पहले हफ्ते से PG दाखिला शुरू, CUET स्कोर से मिलेगा प्रवेश

82 प्रोग्राम, 13,600 सीटों पर दाखिले एडमिशन डीन प्रो. हनीत गांधी ने बताया कि इस बार करीब 82 पीजी प्रोग्राम में कुल 13,600 सीटों पर दाखिले होंगे. इन प्रोग्रामों में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सोशल साइंसेज और अन्य कई विषय शामिल हैं. हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन करने की उम्मीद है, जिससे प्रतिस्पर्धा कड़ी रहने वाली है. पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में कट-ऑफ ऊंची जा सकती है. CSAS पोर्टल से होगा पूरा एडमिशन प्रो. हनीत गांधी ने बताया कि डीयू में पीजी दाखिलों के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) पोर्टल लॉन्च किया जाएगा. छात्रों को पोर्टल https://admission.uod.ac.in/ पर पूरी दाखिला प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. छात्रों को इस पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा और फिर अपनी पसंद के कोर्स और कॉलेज की प्राथमिकताएं भरनी होंगी. उन्होंने बताया कि यह प्रणाली पारदर्शिता को बढ़ाने और एडमिशन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है, जिससे छात्रों को अलग-अलग कॉलेजों में अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती. दो चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर (PG) दाखिले की प्रक्रिया मई के पहले सप्ताह से शुरू होगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-PG) के परिणाम जारी होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. इस वर्ष भी दाखिले पूरी तरह CUET-PG स्कोर के आधार पर किए जाएंगे, जिससे देशभर के छात्रों को समान अवसर मिल सके.

दाखिला प्रक्रिया को दो मुख्य चरणों में पूरा किया जाएगा.

पहले चरण में छात्रों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और अपनी पसंद के कोर्स व कॉलेज की सूची भरनी होगी. वहीं, दूसरे चरण में CSAS के तहत सीट आवंटन किया जाएगा. छात्रों को उनके CUET-PG स्कोर और भरी गई प्राथमिकताओं के आधार पर सीट दी जाएगी. सीट मिलने के बाद निर्धारित समय के अंदर प्रवेश शुल्क जमा कर दाखिला सुनिश्चित करना होगा.



एक वर्षीय पीजी प्रोग्राम भी विकल्प

इस वर्ष की प्रक्रिया की एक अहम विशेषता यह है कि पारंपरिक दो वर्षीय पीजी कोर्स के साथ-साथ एक वर्षीय पीजी प्रोग्राम में भी दाखिले होंगे. यह विकल्प केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध होगा, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स पूरा किया है. नई शिक्षा नीति के तहत इस तरह के प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे छात्रों को कम समय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके.



ऐसे करना होगा पंजीकरण

छात्रों को डीयू के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा. इसके लिए उन्हें अपनी जन्मतिथि, CUET-PG आवेदन संख्या और ईमेल आईडी का उपयोग करना होगा. पंजीकरण के दौरान सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरना जरूरी होगा, क्योंकि किसी भी त्रुटि के कारण आवेदन रद्द हो सकता है.



प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं

डीयू के एडमिशन डीन प्रो. हनीत गांधी ने बताया कि इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और मेरिट आधारित रहेगी. इसका उद्देश्य एडमिशन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना है.



छात्रों के लिए जरूरी सलाह

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वह आवेदन करने से पहले सूचना बुलेटिन को ध्यानपूर्वक पढ़ें. इसमें पात्रता, दस्तावेज़, आरक्षण नीति और अन्य जरूरी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई है. सही जानकारी के अभाव में छात्र कई बार गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है.



ये भी पढ़ें: