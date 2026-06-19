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DU Admission 2026: पीजी में 7,831 छात्रों ने कराया दाखिला, B.Tech की पहली सूची 24 जून को होगी जारी

बीटेक और पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कार्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया भी जारी है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 19, 2026 at 7:59 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पीजी, लॉ और बीटेक तीनों कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शुक्रवार शाम 6 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार, पीजी पाठ्यक्रमों में हजारों छात्रों ने अपनी सीट स्वीकार कर ली है और बड़ी संख्या में छात्रों ने फीस जमा कर दाखिला भी ले लिया है. वहीं, बीटेक और पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कार्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया भी जारी है.

पीजी प्रवेश में छात्रों की बढ़ी भागीदारी

डीयू के दो वर्षीय स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों के पहले राउंड में कुल 11,548 सीटों का आवंटन किया गया. इनमें से 10,393 अभ्यर्थियों ने अपनी आवंटित सीट स्वीकार कर ली है. शुक्रवार शाम 6 बजे तक 7,831 छात्रों ने फीस जमा कर अपना दाखिला ले लिया है. इसके अलावा 1,983 आवेदनों को विभागाध्यक्ष द्वारा फीस भुगतान के लिए मंजूरी दी जा चुकी है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया है कि पहले राउंड में चयनित उम्मीदवारों के लिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि 19 जून रात 11:59 बजे है. निर्धारित समय तक फीस जमा नहीं करने पर सीट रद्द हो सकती है.

इंटीग्रेटेड लॉ कार्यक्रम का तीसरा राउंड 22 जून से

पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कार्यक्रम में पहले और दूसरे राउंड के बाद अब तक 104 छात्रों के प्रवेश ले चुके हैं. डीयू प्रशासन ने जानकारी दी कि इस कार्यक्रम के लिए तीसरा आवंटन राउंड 22 जून 2026 से शुरू होगा. इससे उन छात्रों को अवसर मिलेगा जिन्हें अभी तक सीट नहीं मिली है.

बीटेक के लिए 3,620 आवेदन

डीयू के बीटेक कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 जून को खत्म हो गई. इस वर्ष विश्वविद्यालय को 3,620 आवेदन मिले हैं. जो छात्र पहले ही बीटेक के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे अपने आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं. इसके लिए करेक्शन विंडो 20 जून शाम 4:59 बजे तक खुली रहेगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को सलाह दी है कि वह अपने आवेदन की सभी जानकारियों को एक बार फिर जांच लें और किसी भी त्रुटि को समय रहते ठीक कर लें.

24 जून को आएगी पहली आवंटन सूची

बीटेक में प्रवेश के इच्छुक छात्रों कि पहली आवंटन सूची 24 जून 2026 को जारी की जाएगी. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और फीस भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. डीयू प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वे सभी जरूरी प्रक्रियाएं तय समय के अंदर पूरी करें और प्रवेश से संबंधित अपडेट के लिए केवल विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर ही भरोसा करें.

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