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DU PG Admission 2026: तीसरे राउंड का शेड्यूल जारी, 2 जुलाई से मिड-एंट्री का मौका, जानिए कब होगी सीट अलॉटमेंट और फीस जमा

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर (PG) प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए तीसरे राउंड, मिड-एंट्री, करेक्शन विंडो और प्रदर्शन-आधारित पाठ्यक्रमों के पहले राउंड का कार्यक्रम जारी कर दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पहले और दूसरे राउंड में सीट हासिल कर चुके छात्रों को अपग्रेड का विकल्प मिलेगा, जबकि जो छात्र अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें मिड-एंट्री के जरिए प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का एक और अवसर दिया जाएगा. इसके साथ ही आवेदन में गलती सुधारने की सुविधा भी रहेगी.

30 जून से खुलेगी अपग्रेड विंडो

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने पहले या दूसरे राउंड में सीट स्वीकार कर प्रवेश शुल्क जमा कर दिया है, वह 30 जून सुबह 10 बजे से 1 जुलाई शाम 4:59 बजे तक अपनी सीट को अपग्रेड करने का विकल्प चुन सकते हैं. हालांकि, यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए होगी जिन्होंने "Upgrade" का विकल्प चुना है. जिन छात्रों को उनकी पहली पसंद का कोर्स मिल चुका है या जिन्होंने "Freeze" विकल्प का चयन किया है, वह इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे.



2 जुलाई से मिड-एंट्री और करेक्शन विंडो

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन छात्रों को भी राहत दी है जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे या आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके थे. ऐसे उम्मीदवार 2 जुलाई सुबह 10 बजे से 4 जुलाई शाम 4:59 बजे तक मिड-एंट्री के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए 1000 रुपये का गैर-वापसी योग्य शुल्क देना होगा. इसी अवधि में पहले से पंजीकृत उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में जरूरी सुधार भी कर सकेंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पात्रता से जुड़ी त्रुटियों को ठीक करने की सुविधा मिलेगी, लेकिन श्रेणी बदलने का अवसर केवल एक बार ही दिया जाएगा.



6 जुलाई को आएगा तीसरे राउंड का रिजल्ट

विश्वविद्यालय प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार 6 जुलाई को CSAS (PG) के तहत तीसरे राउंड की सीट आवंटन सूची जारी की जाएगी. इसी दिन प्रदर्शन-आधारित पाठ्यक्रमों जैसे MFA, MA Music, B.P.Ed. और M.P.Ed. के पहले राउंड का परिणाम भी घोषित किया जाएगा. जिन छात्रों को इस राउंड में सीट आवंटित होगी, वह 6 जुलाई से 9 जुलाई शाम 4:59 बजे तक अपनी सीट स्वीकार कर सकेंगे.



CW, स्पोर्ट्स और वार्ड कोटा का अलग शेड्यूल

CW (Children/Widows of Armed Forces Personnel), स्पोर्ट्स और वार्ड कोटा के तहत सुपरन्यूमेरी सीटों की घोषणा 7 जुलाई को की जाएगी. इन श्रेणियों के उम्मीदवारों को भी 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच अपनी सीट स्वीकार करनी होगी.



10 जुलाई तक कॉलेज करेंगे दस्तावेजों का सत्यापन

सीट स्वीकार करने के बाद संबंधित विभाग और कॉलेज 6 जुलाई से 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे. सत्यापन पूरा होने के बाद उम्मीदवारों को 11 जुलाई शाम 4:59 बजे तक ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा करना होगा. तय समय तक फीस जमा नहीं करने पर सीट रद्द हो सकती है.



जरूरत पड़ने पर आगे भी होंगे एडमिशन राउंड

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि यदि तीसरे राउंड के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर आगे भी आवंटन के अतिरिक्त राउंड आयोजित किए जा सकते हैं. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे CSAS (PG) पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें और तय समय-सीमा के अंदर सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करें.



छात्रों के लिए क्या है सबसे जरूरी?

इस बार विश्वविद्यालय ने मिड-एंट्री और करेक्शन विंडो के माध्यम से उन छात्रों को भी मौका दिया है, जो पहले किसी वजह से आवेदन नहीं कर पाए थे. वहीं, पहले से प्रवेश ले चुके छात्रों के लिए अपग्रेड का विकल्प बेहतर कॉलेज या कोर्स पाने का अवसर है. ऐसे में सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है कि वह जारी किए गए पूरे शेड्यूल का पालन करें, समय पर सीट स्वीकार करें, दस्तावेजों का सत्यापन कराएं और अंतिम तिथि से पहले प्रवेश शुल्क जमा कर अपनी सीट सुनिश्चित करें.