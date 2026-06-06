ETV Bharat / state

DU PG Admission2026: CSAS(PG) पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी, 9 जून तक कर सकेंगे आवेदन

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है.

DU PG Admission 2026
CSAS(PG) पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 6, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS-PG) के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, विश्वविद्यालय ने पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है. अब इच्छुक उम्मीदवार 9 जून 2026 (मंगलवार) शाम 4:59 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे. पहले निर्धारित समय सीमा खत्म होने से पहले यह निर्णय लिया गया है, जिससे अधिक से अधिक छात्र आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकें.

विश्वविद्यालय प्रश्नासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार, CSAS(PG)-2026 के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया अब 9 जून 2026 को शाम 4:59 बजे तक जारी रहेगी. जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वह निर्धारित समय के अंदर अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं. डीयू ने छात्रों से समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है जिससे अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके.

मिलेगा सुधार का मौका

दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन उम्मीदवारों के लिए भी विशेष सुविधा दी है जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया है. ऐसे अभ्यर्थी आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन या सुधार कर सकेंगे. इसके लिए विश्वविद्यालय 10 जून 2026 सुबह 10 बजे से 11 जून 2026 शाम 4:59 बजे तक करेक्शन विंडो खोलेगा. इस दौरान उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में मौजूद निर्धारित विकल्पों के अनुसार जरूरी बदलाव कर सकेंगे. हालांकि, विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वह सुधार प्रक्रिया के दौरान सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करें. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण और संशोधन दोनों प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वह अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

DELHI UNIVERSITY
DU PG ADMISSION 2026
CSAS PG REGISTRATION DATE
DU PG ADMISSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.